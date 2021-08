L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, annonce l'octroi de plus de 4,2 millions de dollars pour trois projets d'installations culturelles à Edmonton

EDMONTON, AB, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait à quel point les installations culturelles jouent un rôle déterminant dans le bien-être et la vitalité de nos communautés. En conséquence, il est déterminé à promouvoir le talent et l'innovation de nos artistes et créateurs, ainsi qu'à soutenir les groupes culturels et les diffuseurs artistiques pour qu'ils proposent, partout au pays, des expériences artistiques professionnelles.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, l'octroi de plus de 4,2 millions de dollars en appui à trois projets d'installations culturelles à Edmonton. L'investissement est offert dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

L'enveloppe de 3 167 071 dollars accordée au Francis Winspear Centre for Music, plus communément appelé centre Winspear, servira à construire et à équiper une nouvelle salle de concert de 550 places, la Music Box. Celle-ci sera aménagée dans le Tommy Banks Centre for Musical Creativity, la nouvelle annexe du centre Winspear. L'aide financière permettra d'acheter et d'installer de l'équipement spécialisé, notamment des dispositifs en chicane et des panneaux acoustiques; du matériel de sonorisation, de projection, de communication et d'éclairage et un système hydraulique modifiant la disposition des sièges.

Quant à Rapid Fire Theatre, 800 000 dollars lui sont accordés pour convertir le rez-de-chaussée d'un ancien musée de la téléphonie, situé dans le quartier historique Old Strathcona d'Edmonton, en une salle de théâtre de 200 places. Une fois achevée, l'installation renfermera un hall, une salle de théâtre, une salle de régie, une scène, un foyer des artistes, une aire d'entreposage sur l'arrière-scène et un espace pour la tenue d'ateliers. Se trouveront aussi au rez-de-chaussée la billetterie, des bureaux administratifs et une salle de réunion. Au fil des ans, Rapid Fire Theatre a offert des prestations dans diverses installations d'Edmonton. La réalisation du projet permettra à l'organisme, pour la première fois depuis ses débuts, d'adapter une scène en fonction de ses propres besoins.

La ville d'Edmonton recevra 308 159 dollars pour financer des travaux préliminaires à la construction du bâtiment Iron Works, une installation de 36 000 pieds carrés datant de 1909 et située dans Quarters Downtown. Les fonds seront utilisés pour mener des consultations sur le concept et l'appareillage du bâtiment, pour dresser les plans définitifs ayant trait à l'architecture et à l'ingénierie, mettre en place le processus d'appel d'offres en vue de la construction et établir le coût définitif des travaux de design. Lorsque le projet sera achevé, les principaux occupants du bâtiment Iron Works fourniront une vaste gamme de services aux artistes, de même qu'aux festivals et organismes voués aux arts à Edmonton.

Citations

« Notre gouvernement sait que les installations culturelles sont des incontournables pour les communautés qui se veulent saines et dynamiques; de fait, il vise à offrir aux personnes de tous les horizons des lieux où elles peuvent vivre des expériences communes. C'est pourquoi nous sommes déterminés à financer les installations culturelles, de sorte qu'elles demeurent viables et fournissent leurs services à court terme, mais aussi pour qu'elles prospèrent pour les générations à venir. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de consolider une importante filière de l'écosystème que constitue l'économie créative d'Edmonton. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les espaces culturels sont des lieux de rassemblement importants pour les communautés et ils sont essentiels à la prospérité de nos villes et villages. À Edmonton, les théâtres, les salles de spectacle, les musées et les galeries d'art sont reconnus pour la qualité et la diversité de leur programmation, et également parce qu'ils témoignent de l'innovation artistique et de l'authenticité qui caractérisent si bien la ville. Je suis enchanté à l'idée que l'aide financière permettra de léguer une installation durable à tous les Albertains. »

-- L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

« Le Fonds du Canada pour les espaces culturels nous aidera à mettre en chantier un rêve que nous chérissons depuis plus de 20 ans. L'aide financière servira à construire et à aménager une salle de concert intime et unique. Se voulant personnalisable et abordable, ce nouveau lieu tirera parti de la technologie, et le plancher sera muni d'un système d'inclinaison adaptable. Ainsi, toute la richesse des diverses formes d'expressions artistiques et culturelles tant d'origine locale, que nationale et internationale pourra y être déployée. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers Patrimoine canadien qui a su reconnaître les bienfaits de ce projet en donnant son appui. »

-- Mme Annemarie Petrov, présidente-directrice générale, Francis Winspear Centre for Music

Les faits en bref

Construit en 1997, le centre Winspear tient son nom du philanthrope, éducateur et entrepreneur Francis G. Winspear. L'Orchestre symphonique d'Edmonton est le plus important utilisateur du centre. La Music Box s'inscrit dans un effort de développement des biens immobiliers plus étendu, connu comme le projet Winspear, visant à transformer 41 000 pieds carrés de terrain inutilisé autour du centre en un lieu à usage mixte. Dans le passé, le gouvernement du Canada a appuyé d'autres éléments du projet Winspear, dont un investissement de deux millions de dollars en 2018.

Établie en 1981, la troupe d'improvisation Rapid Fire Theatre est la plus ancienne d'Edmonton. Outre sa programmation habituelle, qui compte généralement plus de 300 spectacles chaque année, la troupe est aussi le principal producteur du célèbre Edmonton International Fringe Festival. Rapid Fire Theatre offre au grand public des cours d'improvisation, un programme d'animation extérieure et des ateliers pour les enfants, en plus de tenir des activités spéciales dans le but de faire connaître l'improvisation et le théâtre alternatif.

Le Quarters au centre-ville d'Edmonton est composé de quatre différents districts : Civic Quarter, Heritage Quarter, McCauley Quarter et Five Corners Quarter. La ville d'Edmonton a donné le coup d'envoi à un plan de transformation afin de réaménager et de revitaliser le secteur dans l'optique d'un développement durable et d'une diversification des services et commodités, notamment les parcs, les loisirs, les emplois et les offres culturelles.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial, culturel et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

