OTTAWA, ON, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Les défis qui ont découlé de la pandémie, notamment les troubles financiers, l'isolement accru, et les difficultés à obtenir des services de garde, ont tous eu des répercussions négatives sur la santé mentale des familles. Le gouvernement du Canada tient à promouvoir une santé mentale positive dans les communautés de tout le pays et à améliorer la santé mentale des familles.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de près de 1 million à Préma-Québec pour son projet visant à soutenir la santé mentale des parents et des frères et sœurs d'enfants prématurés. Ce projet offrira des services, des ateliers et du matériel pour appuyer le bien-être de ces familles et les aider à faire face aux problèmes connexes de santé mentale. Le projet appuiera également les professionnels de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec ces familles. Le projet vise des familles de partout au Québec.

L'Agence de la santé publique du Canada investit dans des projets communautaires de promotion de la santé mentale qui visent à réduire les obstacles systémiques. L'investissement d'aujourd'hui permet d'appuyer la santé mentale et le bien-être pendant les premières années de vie par la promotion des facteurs de protection et la prise en compte des déterminants sous-jacents de la santé mentale et de l'équité en santé pour les enfants, les jeunes, les jeunes adultes et leurs aidants.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour soutenir des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

« La pandémie de COVID-19 a aggravé de nombreux problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les Canadiennes et Canadiens. Cela est particulièrement vrai pour les parents, et les frères et sœurs d'enfants prématurés qui composent déjà avec de nombreuses difficultés, dont le TSPT, l'isolement, l'anxiété et la dépression. Ce financement permettra à Préma-Québec de soutenir les familles dans le besoin partout dans la province et de les aider à acquérir des compétences et des stratégies pour maintenir leur bien-être aujourd'hui et demain. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Chaque jour, en tant que directrice de Préma-Québec, je suis témoin du dépaysement initial des parents, de leur égarement, de leur anxiété, et je suis aussi témoin de leur capacité d'adaptation hors du commun et de leur grand amour pour ce bébé né trop tôt. La présence des parents est indispensable auprès de leur bébé durant cette période critique, mais il s'agit d'un voyage vers l'inconnue, celui de la prématurité. Préma-Québec existe donc pour ces familles qui ont besoin d'une boussole pour naviguer à travers cette aventure. Aider, guider et rassurer les familles et leur entourage, c'est ce que Préma-Québec fait tous les jours. »

Ginette Mantha

Fondatrice et directrice générale de Préma-Québec

Un Canadien sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie.

Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

La santé mentale est étroitement liée à la santé physique et est essentielle à la santé et au bien-être en général. Par exemple, une mauvaise santé mentale est un facteur de risque de problèmes de santé physique chroniques, et vice versa. Une bonne santé mentale a également une incidence sur la capacité d'une personne à faire face aux défis et au stress de la vie, ainsi que sur le sentiment d'appartenance et le sentiment d'être en contrôle de sa vie.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

