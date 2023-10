Ce financement est destiné à soutenir les personnes souffrant d'un TSPT, de traumatismes et de troubles de la santé mentale parmi les groupes les plus touchés par la COVID-19.

VANCOUVER, BC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La pandémie de la COVID-19 a créé d'importants défis pour les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, qui ont travaillé de très longues heures et vécu un stress soutenu tout en œuvrant pour protéger la population canadienne et la garder en santé. Le gouvernement du Canada reconnaît que ces réalités peuvent faire courir à de nombreux travailleurs de ces domaines un risque accru de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le gouvernement du Canada est déterminé à les appuyer dès maintenant et tout au long de la relance suivant la pandémie.

L'honorable Hedy Fry, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 900 000 $ au Dr. Peter Centre pour financer un projet de soutien à la santé mentale des travailleurs de première ligne dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la reprise après celle-ci.

Le Dr. Peter Centre met en œuvre un projet national de mentorat de type « formation des formateurs » tenant compte des traumatismes et de la violence. Ce projet vise à aider les fournisseurs de services sociaux et de santé de première ligne, notamment les travailleurs du secteur de la réduction des méfaits et les travailleurs pairs ayant une expérience passée ou présente de la consommation de substances, qui risquent de souffrir de TSPT et de traumatismes en raison de leur travail.

De la formation, des ressources adaptées et des séances de communauté de pratique seront proposées à une cinquantaine d'organisations et à une centaine de fournisseurs de services de l'ensemble du pays.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un investissement plus important de 50 millions de dollars sur deux ans annoncé dans le budget de 2021 pour aider les personnes qui, en raison de la pandémie, courent un risque de souffrir du trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou d'un autre traumatisme et celles qui en souffrent, y compris les travailleurs de première ligne et les fournisseurs de services essentiels.

Citations

« Les fournisseurs de services de première ligne du Canada ont fait tant de sacrifices pour nous garder en bonne santé et en sécurité tout au long de la pandémie de COVID-19, et ils méritent notre soutien. Notre gouvernement est fier de pouvoir soutenir des projets tels que celui mis au point par le Dr. Peter Centre, afin d'aider les travailleurs de première ligne à prendre soin de leur bien-être et à réduire l'épuisement professionnel. À tous les fournisseurs de services de première ligne, nous exprimons notre gratitude pour leur dévouement et leur engagement continus à l'égard de nos communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il faut une personne vraiment unique pour travailler en première ligne dans le domaine des soins de santé complexes. L'expérience qui entoure les soins que nous prodiguons est aussi importante et efficace que les soins eux-mêmes. C'est ce que nous avons appelé la "compassion fondée sur des données probantes". Ce projet national fournit aux organismes et au personnel les outils dont ils ont besoin pour être en bonne santé et résilients puisqu'ils sont les premiers intervenants dans cette crise sanitaire. »

Scott Elliott

PDG, Dr. Peter Center

Faits en bref

Les facteurs de stress liés à la pandémie pourraient entraîner une augmentation du nombre de personnes au Canada présentant des symptômes de TSPT. Les personnes qui vivent déjà avec un TSPT pourraient présenter des symptômes plus graves.

présentant des symptômes de TSPT. Les personnes qui vivent déjà avec un TSPT pourraient présenter des symptômes plus graves. À la fin de 2020, la prévalence du dépistage positif pour un TSPT était plus élevée chez les travailleurs de première ligne (10 %) que chez les autres Canadiens (5 %). (Statistique Canada, Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, septembre à décembre 2020)

La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont des éléments essentiels au bien-être et peuvent contribuer à réduire la pression exercée sur le système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Les symptômes du TSPT peuvent toucher divers aspects de la vie quotidienne, ce qui nuit au fonctionnement des personnes dans leurs activités quotidiennes.

Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à des conseils individuels avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou envoyer MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Alexander Fernandes, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 613-290-0318; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]