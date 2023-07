WINNIPEG, MB, le 4 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement total de jusqu'à 7,7 millions de dollars pour la Fédération des Métis du Manitoba (FMM).

La FMM recevra jusqu'à 7,2 millions de dollars du Fonds d'action à la ferme pour le climat du programme Solutions agricoles pour le climat. Ces fonds aideront les agriculteurs Métis de la rivière Rouge à adopter des pratiques agricoles durables qui contribuent à renforcer la résilience climatique, à favoriser la séquestration du carbone et à réduire les émissions de GES.

Ce projet permettra à la FMM de financer directement ses agriculteurs citoyens pour qu'ils puissent adopter des pratiques de gestion bénéfiques dans la gestion de l'azote, des cultures de couverture et du pâturage en rotation. La FMM offrira les services de consultants spécialisés en agriculture pour faciliter la planification, la collecte de données, la mise en œuvre et la communication des résultats. On s'attend à ce que le niveau d'adoption de ces pratiques augmente considérablement grâce aux possibilités d'apprentissage entre pairs pour les Aînés, les détenteurs des savoirs traditionnels et les producteurs Métis de la rivière Rouge.

La FMM recevra aussi une somme de jusqu'à 500 000 $ de la quatrième phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Les activités du projet comprennent l'achat d'une remorque réfrigérée, des serres, des arbres et des buissons fruitiers pour un jardin-forêts, des jardins pour pollinisateurs et des plates-bandes surélevées. Ce projet permettra à la FMM d'augmenter la disponibilité des aliments locaux pour les membres de la communauté. Des solutions de production supplémentaires permettront d'améliorer la distribution d'aliments sains dans les sept régions de la Fédération des Métis du Manitoba.

« En veillant à ce que les communautés autochtones aient un accès égal aux outils pour adopter des pratiques agricoles durables, nous pouvons aider à s'attaquer à l'insécurité alimentaire partout au Canada. Grâce au soutien du Fonds d'action à la ferme pour le climat, la Fédération des Métis du Manitoba distribuera de l'argent directement aux agriculteurs locaux prêts à passer à l'action et à renforcer leur résilience climatique. Le financement du Fonds des infrastructures alimentaires locales aidera aussi à renforcer et à soutenir le système alimentaire local à long terme pour les Métis de la rivière Rouge. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et CanNor, et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Les Métis de la rivière Rouge de notre patrie adoptent des pratiques agricoles durables et prennent des mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à la Fédération métisse du Manitoba de soutenir les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs métis de la rivière Rouge. Ces derniers pourront apporter d'autres changements judicieux et contribuer à renforcer la résilience climatique, à appuyer la séquestration du carbone, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître l'offre d'aliments cultivés localement. Chacune de ces mesures permettra à nos citoyens de demeurer des intendants des terres responsables, et ce, pour les prochaines générations. »

- David Chartrand, L.L.M. (hon.), O.M., président de la Fédération des Métis du Manitoba

Faits en bref

Le Fonds d'action à la ferme pour le climat fait partie du programme des Solutions agricoles pour le climat du gouvernement du Canada . Ce programme aide les agriculteurs à lutter contre les changements climatiques. Il s'inscrit dans le Fonds des solutions climatiques naturelles de 4 milliards de dollars qui est géré par Ressources naturelles Canada , Environnement et Changement climatique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

fait partie du programme des Solutions agricoles pour le climat du gouvernement du . Ce programme aide les agriculteurs à lutter contre les changements climatiques. Il s'inscrit dans le Fonds des solutions climatiques naturelles de 4 milliards de dollars qui est géré par Ressources naturelles , Environnement et Changement climatique et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions , le gouvernement du Canada a versé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer la réduction des émissions du secteur agricole et continuer d'être un chef de file mondial de l'agriculture durable. Cet engagement compte un montant supplémentaire de 470 millions de dollars pour le Fonds d'action à la ferme pour le climat pour élargir le programme et le continuer après l'année 2024.

et du , le gouvernement du a versé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer la réduction des émissions du secteur agricole et continuer d'être un chef de file mondial de l'agriculture durable. Cet engagement compte un montant supplémentaire de 470 millions de dollars pour le Fonds d'action à la ferme pour le climat pour élargir le programme et le continuer après l'année 2024. À ce jour, 185,9 millions de dollars ont été octroyés à treize (13) bénéficiaires dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat. Ces fonds, versés directement aux agriculteurs, aideront à accélérer l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques pour réduire les émissions de GES, stocker le carbone, améliorer la résilience climatique et appuyer l'agriculture durable pour des décennies à venir.

dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat. Ces fonds, versés directement aux agriculteurs, aideront à accélérer l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques pour réduire les émissions de GES, stocker le carbone, améliorer la résilience climatique et appuyer l'agriculture durable pour des décennies à venir. L'investissement du Fonds d'action à la ferme pour le climat d'aujourd'hui s'ajoute à l'aide fédérale déjà annoncée (un maximum de 40 millions de dollars pour le Manitoba Association of Watersheds et 22 millions de dollars pour le Conseil canadien du canola). Ainsi, le Fonds est disponible au Manitoba et dans d'autres provinces des Prairies. Les activités financées par le Fonds devraient réduire les émissions de GES de 2 millions de tonnes d'ici 2024, tout en améliorant la santé et la résilience des terres agricoles.

et dans d'autres provinces des Prairies. Les activités financées par le Fonds devraient réduire les émissions de GES de 2 millions de tonnes d'ici 2024, tout en améliorant la santé et la résilience des terres agricoles. Dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada , Agriculture et Agroalimentaire Canada met en œuvre le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) , un programme quinquennal de 70 millions de dollars. Cet argent aide les organismes communautaires sans but lucratif pour améliorer la sécurité alimentaire en renforçant les systèmes alimentaires locaux et en améliorant l'accès à des aliments nutritifs.

, Agriculture et Agroalimentaire Canada met en œuvre le , un programme quinquennal de 70 millions de dollars. Cet argent aide les organismes communautaires sans but lucratif pour améliorer la sécurité alimentaire en renforçant les systèmes alimentaires locaux et en améliorant l'accès à des aliments nutritifs. Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a engagé 55,4 millions de dollars pour appuyer plus de 897 projets de sécurité alimentaire dans tout le pays : des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés, des unités d'entreposage pour les dons d'aliments et des serres pour des communautés éloignées et du Nord, entre autres.

