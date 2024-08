TORONTO, le 30 août 2024 /CNW/ - Il y a six ans, le Canada reconnaissait officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Ce faisant, il s'engageait à réaliser un investissement transformateur dans les communautés noires au Canada en soulignant leur contribution et en collaborant avec des organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs partout au pays pour lutter contre les obstacles systémiques de longue date à l'inclusion sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, a annoncé l'octroi de 7,25 millions de dollars sur trois ans à l'organisme Caribbean African Canadian Social Services (CAFCAN) pour qu'il créé le tout premier Institut national pour les personnes d'ascendance africaine.

L'institut soutiendra le Canada dans sa lutte contre le racisme et la discrimination en agissant à titre de centre de recherche, de connaissances et d'engagement communautaire. Il permettra d'améliorer les résultats sociaux et économiques des personnes noires au Canada, ainsi que de leurs communautés et contribuera à l'élaboration des politiques et des programmes dans une perspective centrée sur les Noirs.

La création de l'institut renforce l'engagement du gouvernement du Canada envers la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et réaffirme ses efforts pour bâtir un pays plus juste, plus diversifié et plus inclusif, grâce à des mesures concrètes qui garantissent que tous les Canadiens peuvent participer pleinement à la société canadienne.

« Le gouvernement croit fondamentalement que lorsque nous incluons les gens, le Canada est gagnant. La création de l'institut national est la première du genre au Canada et marque une étape importante dans la lutte contre le racisme et la discrimination, tout en célébrant les contributions que les Canadiens noirs apportent au pays que nous aimons. CAFCAN accomplit un travail extraordinaire pour soutenir les Canadiens d'ascendance africaine, et par l'intermédiaire de cet institut, cet organisme contribuera davantage à faire en sorte que les voix des Noirs soient entendues dans les politiques et les programmes que nous mettons de l'avant. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera

« CAFCAN est honoré de diriger, au nom des diverses communautés noires du Canada, la phase fondatrice de l'Institut national pour les personnes d'ascendance africaine. En s'appuyant sur les enseignements tirés de l'étude de faisabilité et des recommandations connexes, la vision communautaire d'une organisation pancanadienne ancrée dans les principes et les valeurs africaines, axée sur la recherche et les politiques, proactive et sensible aux priorités clés telles que l'éducation, la santé, le bien-être et la justice, est notre motivation. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat et en collaboration avec tous ceux qui s'engagent à "cheminer ensemble" afin que cette initiative historique et patrimoniale soit établie et perpétuée. Nous remercions le gouvernement du Canada, la ministre Kamal Khera et son cabinet, pour l'investissement de 7,25 millions de dollars réalisé dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada. »

- La présidente du Conseil, Bola Adenuga, et la directrice exécutive, Floydeen Charles‑Fridal, CAFCAN

« Les fonds accordés à la création de l'Institut national pour les personnes d'ascendance africaine représente un progrès important dans la reconnaissance et la prise en compte des nombreuses disparités et des défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes noires au Canada. Cette initiative est une étape cruciale pour favoriser une plus grande équité et une plus grande inclusion en fournissant une plateforme dédiée à la recherche, à la promotion et à la mise en œuvre de solutions aux problèmes systémiques qui touchent de façon disproportionnée les communautés noires. En mettant l'accent sur ces défis uniques, l'institut vise à susciter des changements significatifs et à appuyer l'élaboration de politiques et de programmes qui favorisent la justice sociale et l'égalité. Félicitations à CAFCAN pour cette occasion historique! »

- La députée de Humber River-Black Creek, l'honorable Judy A. Sgro

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé une prolongation nationale, jusqu'en 2028, des efforts du gouvernement fédéral en ce sens, afin de promouvoir l'équité, d'habiliter les Canadiens noirs et de renforcer leur leadership dans les milieux communautaire, des affaires et de la justice sociale. En avril dernier, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à appuyer la demande pour une deuxième décennie internationale.

a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé une prolongation nationale, jusqu'en 2028, des efforts du gouvernement fédéral en ce sens, afin de promouvoir l'équité, d'habiliter les Canadiens noirs et de renforcer leur leadership dans les milieux communautaire, des affaires et de la justice sociale. En avril dernier, le gouvernement du a annoncé son engagement à appuyer la demande pour une deuxième décennie internationale. Depuis son adhésion à la Décennie des Nations Unies en 2018, le gouvernement s'est engagé à injecter jusqu'à 872 millions de dollars dans des initiatives centrées sur les Noirs, par exemple sur la justice sociale, l'entrepreneuriat et la dignité économique.

Cela comprend plus de 175 millions de dollars consacrés à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada afin de célébrer les dynamiques communautés noires au pays, d'échanger des connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024‑2025, ce qui prolonge l'initiative d'une année et porte l'engagement total à 200 millions de dollars.

afin de célébrer les dynamiques communautés noires au pays, d'échanger des connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024‑2025, ce qui prolonge l'initiative d'une année et porte l'engagement total à 200 millions de dollars. Le 7 juin 2024, le gouvernement du Canada a lancé sa nouvelle stratégie de lutte contre le racisme Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 . Celle-ci a été élaborée à la lumière de données probantes rigoureuses et de commentaires obtenus auprès de personnes et de communautés ayant vécu le racisme. La stratégie vise à s'attaquer au racisme systémique et à rendre nos communautés plus inclusives et plus prospères.

