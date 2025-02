Ce financement aidera adMare BioInnovations à créer un centre d'innovation de 30 000 pieds carrés à Vancouver pour stimuler la recherche-développement locale en biotechnologie

VANCOUVER, BC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La Colombie-Britannique héberge un secteur des sciences de la vie dynamique, comptant plus de 2 000 entreprises qui emploient plus de 20 000 personnes dans l'ensemble de la province. Cependant, le manque d'installations de recherche spécialisées dans le Lower Mainland fait en sorte que les jeunes entreprises du secteur des sciences de la vie n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour croître et faire progresser leurs innovations.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 6 millions de dollars de PacifiCan à adMare BioInnovations pour soutenir l'établissement d'un nouveau centre d'innovation en sciences de la vie à Vancouver. Cet investissement soutiendra la construction de l'installation de 30 000 pieds carrés, l'installation de la plomberie et des systèmes électriques, l'amélioration des systèmes CVCA et l'achat d'équipement de laboratoire.

Le centre, dont l'ouverture est prévue en 2026, contribuera à répondre à une demande critique d'accès à des laboratoires expérimentaux à Vancouver. Un laboratoire expérimental désigne un espace de recherche hautement réglementé où les entreprises des sciences de la vie peuvent réaliser des expériences et mettre au point des traitements médicamenteux innovateurs. Plusieurs entreprises des sciences de la vie commencent leurs travaux au sein de centres de recherche ou d'universités, où elles ont accès à un laboratoire expérimental, mais elles devront éventuellement avoir accès à leurs propres laboratoires pour soutenir leur croissance.

Une fois terminé, le nouveau centre donnera simultanément accès à des laboratoires expérimentaux et à des espaces à bureau clés en main à dix entreprises des sciences de la vie, leur permettant de croître et de mettre au point des traitements qui sauveront des vies. Ces entreprises bénéficieront également des programmes de perfectionnement des talents d'adMare qui favorise l'innovation et la croissance de l'écosystème des sciences de la vie de la Colombie-Britannique.

L'investissement d'aujourd'hui, dans le cadre du Programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan, devrait maintenir ou créer plus de 100 emplois de qualité en Colombie-Britannique. Le nouveau centre créera en outre des solutions à des défis mondiaux en matière de santé et renforcera le leadership de la Colombie-Britannique à titre d'innovateur en sciences de la vie.

« Dans le secteur florissant des sciences de la vie de la Colombie-Britannique, des innovatrices et innovateurs locaux créent dans le domaine de la santé des solutions vitales pour l'ensemble du monde. En établissant des partenariats avec des organisations telles qu'adMare BioInnovations et en investissant dans l'infrastructure de laboratoire essentielle de Vancouver, PacifiCan crée les conditions propices à la croissance de l'industrie. Le financement de PacifiCan annoncé aujourd'hui apportera aux entreprises les ressources dont elles ont besoin pour réussir ici, au Canada, et renforcera la réputation de la Colombie-Britannique à titre de centre scientifique et d'innovation. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'investissement de PacifiCan dans le Centre d'innovation adMare renforcera notre capacité à soutenir les entreprises émergentes du secteur des sciences de la vie, en les aidant à se développer, à attirer des investissements extérieurs et à créer des emplois de qualité au Canada. À mesure que les entreprises se développent et s'installent dans leurs propres locaux, elles laissent la place à la prochaine génération de jeunes entreprises, alimentant ainsi un cycle continu d'innovation qui renforce l'industrie, stimule la croissance économique et permet des avancées significatives pour les patients. »

-Gordon McCauley, président-directeur général, adMare BioInnovations

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises innovatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Tirant son nom de la devise nationale du Canada, A mari usque ad mare (D'un océan à l'autre), adMare BioInnovations est une organisation pancanadienne spécialisée dans les sciences de la vie qui collabore avec des scientifiques pour faire progresser des technologies en phase de démarrage et des recherches révolutionnaires afin de les transformer en produits thérapeutiques et en innovations dans le domaine de la santé.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan investit dans divers secteurs de l'ensemble de la Colombie-Britannique pour bâtir des écosystèmes qui incluent les groupes sous-représentés et qui permettent aux entreprises d'innover localement et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de la Stratégie de biofabrication et des sciences de la vie de la Colombie-Britannique, la Province de la Colombie-Britannique investit également 10 millions de dollars dans cette nouvelle installation pour contribuer à la croissance des entreprises locales de biotechnologie en phase de démarrage.

