Le gouvernement du Canada investit 6 millions de dollars pour aider les Canadiennes et les Canadiens à devenir actifs avec ParticipACTION

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- Partout au Canada, l'inactivité physique et la sédentarité continuent d'être un défi. Rester actif est essentiel pour prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé et le bien-être général.

Aujourd'hui, Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé un financement de 6 millions de dollars pour continuer de soutenir ParticipACTION, aidant ainsi des Canadiennes et des Canadiens de tous âges à intégrer l'activité physique dans leur quotidien.

Par des initiatives telles que Soyons actifs et le Défi ensemble, on bouge, ParticipACTION crée des occasions de faire de l'exercice là où les personnes vivent, étudient, travaillent et jouent, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes au Canada de pratiquer une activité physique d'une manière qui leur convient.

Notre gouvernement estime que toute personne, quel que soit son âge, devrait avoir accès à l'activité physique. L'activité physique peut améliorer la santé mentale, favoriser le bien-être général et contribuer à prévenir les maladies chroniques. Mais surtout, être actif devrait être un plaisir et une activité dont les Canadiennes et les Canadiens peuvent profiter au quotidien.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre engagement plus large à renforcer le pays par l'entremise du sport, en offrant à plus de Canadiennes et de Canadiens la possibilité de pratiquer une activité physique, de tisser des liens avec leur communauté et de mener une vie active.

Citations

« L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé, de prévenir les maladies chroniques et de favoriser le bien-être général. Depuis des générations, ParticipACTION incite les personnes et les communautés à être plus actives. Grâce à notre partenariat continu, nous aidons davantage de générations à mener des modes de vie plus actifs et nous contribuons au bien-être des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« L'activité physique est un remède autant pour le corps que pour l'esprit. Néanmoins, trop de gens au Canada se heurtent encore à des obstacles qui les empêchent de devenir actifs. Il faut que cela change. Nous collaborons avec ParticipACTION pour uniformiser les règles du jeu, éliminer ces obstacles et permettre aux Canadiennes et Canadiens de tous âges de bouger davantage, de se sentir mieux et de mener une vie plus saine. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre engagement plus large à renforcer le pays par l'entremise du sport, en offrant à davantage de personnes au Canada la possibilité de pratiquer une activité physique, de tisser des liens avec leurs communautés et de rester actives. »

L'honorable Adam van Koeverden

Secrétaire d'État (Sports)

« Des partenariats solides sont essentiels pour améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens. En collaborant avec des organisations telles que ParticipACTION, nous élargissons l'accès à des programmes communautaires qui encouragent un mode de vie actif, contribuent à la prévention des maladies chroniques et favorisent des communautés plus saines d'un océan à l'autre. »

Maggie Chi

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« L'activité physique est une priorité majeure en matière de santé publique. Les campagnes nationales et les initiatives communautaires qui contribuent à rendre l'activité physique et la pratique sportive accessibles sont essentielles pour bâtir un pays plus fort, en meilleure santé et plus solidaire. ParticipACTION se félicite de cet investissement et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Canada et d'autres partenaires afin de tirer parti de ses 55 années d'expérience au service des Canadiennes et des Canadiens, pour les aider à trouver le temps de bouger. »

Brian Torrance

Président et directeur général, ParticipACTION

Faits en bref

ParticipACTION est un organisme caritatif canadien sans but lucratif qui, depuis 1971, encourage les Canadiennes et les Canadiens à adopter un mode de vie sain en intégrant l'activité physique à leur quotidien.

Depuis 2018, l'initiative Soyons actifs a donné des résultats dans l'ensemble de son programme d'activités, notamment en matière de sensibilisation du public, de recherche et de défis d'activité physique au sein des communautés. L'année dernière, dans le cadre de l'initiative Soyons actifs , 1 511 organisations ont organisé des événements « Défis communautaires » qui ont rassemblé 846 505 participants.

a donné des résultats dans l'ensemble de son programme d'activités, notamment en matière de sensibilisation du public, de recherche et de défis d'activité physique au sein des communautés. L'année dernière, dans le cadre de l'initiative , 1 511 organisations ont organisé des événements « Défis communautaires » qui ont rassemblé 846 505 participants. Entre 2018 et 2026, l'Agence de la santé publique du Canada a investi 43 millions de dollars pour soutenir l'initiative Soyons actifs de ParticipACTION, qui vise à encourager les Canadiennes et les Canadiens à être actifs dans le cadre d'un mode de vie sain.

de ParticipACTION, qui vise à encourager les Canadiennes et les Canadiens à être actifs dans le cadre d'un mode de vie sain. Les niveaux d'inactivité physique et de sédentarité restent élevés : au Canada, seuls 46,2 % des adultes et 36,8 % des enfants et des jeunes respectent les recommandations en matière d'activité physique.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Contacts : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]