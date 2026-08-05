Le Canada met de l'avant le projet de nouveau Laboratoire national de contre-mesures médicales à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 5 août 2026 /CNW/ - S'appuyant sur les leçons tirées de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada renforce la capacité du pays à répondre aux futures urgences de santé publique grâce à la création d'un nouveau laboratoire de contre-mesures médicales. Ce laboratoire sera situé au même endroit que le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Manitoba, déjà mondialement reconnu, et permettra d'accroître la capacité du Canada à mettre au point des vaccins, des traitements et des outils de diagnostic.

Aujourd'hui, Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et de Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé l'octroi d'un contrat de 10,2 millions de dollars à Architecture49 Inc. pour des services d'architecture et d'ingénierie liés au laboratoire de contre-mesures médicales.

Ces travaux marquent une étape importante dans l'avancement de la conception et de la construction de l'installation.

La nouvelle installation, dont l'achèvement est prévu en 2033, soutiendra la recherche préclinique de pointe et renforcera la position du Canada dans les sciences de la vie et l'innovation en matière de santé mondiale. Il s'agit d'un investissement important à long terme qui améliorera la préparation du Canada face aux futures urgences sanitaires, soutiendra l'économie de Winnipeg et contribuera à la sécurité sanitaire mondiale.

Citations

« Les récents événements sanitaires mondiaux, notamment l'éclosion d'Ebola en Afrique, l'éclosion de hantavirus Andes liée à un navire de croisière, et la pandémie de COVID-19, soulignent l'importance d'une solide préparation en matière de santé publique. Des investissements tels que celui consacré au laboratoire de contre-mesures médicales aideront le Canada à rester à la pointe de la recherche scientifique, tout en renforçant notre économie et notre capacité à faire face aux futures menaces sanitaires, tant au pays qu'à l'échelle mondiale. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Quand nous investissons dans des infrastructures scientifiques de calibre mondial, comme l'installation de laboratoire de contremesures médicales à Winnipeg, nous renforçons la capacité du Canada à protéger sa population et à réagir rapidement aux futures menaces sanitaires. Ainsi, nous nous assurons de disposer des capacités, de l'expertise et des outils nécessaires au pays pour agir de façon résolue quand cela compte le plus. Et quand nous collaborons avec des entreprises canadiennes de premier plan, comme Architecture49, nous soutenons les emplois hautement spécialisés et renforçons l'écosystème canadien des sciences de la vie. Ce projet, qui porte à la fois sur la préparation en matière de santé publique, l'excellence scientifique et la croissance économique, viendra renforcer la position de Winnipeg à titre de centre national de recherche et d'innovation biomédicales. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« En soutenant ce projet d'envergure, le gouvernement du Canada renforce les capacités du pays en matière de recherche et de sciences de la santé, tout en favorisant la création d'emplois qualifiés ici même, au Canada. À mesure que le projet avancera dans ses phases de conception et de construction, il générera des opportunités dans l'ensemble de l'économie. Une fois opérationnelle, la nouvelle installation soutiendra une main-d'œuvre en pleine croissance et hautement qualifiée à Winnipeg. »

L'honorable Terry Duguid

Député de Winnipeg-Sud

Faits en bref

Ce contrat de conception a été attribué à la suite d'une évaluation ouverte, équitable et transparente des soumissions reçues en réponse à une demande de propositions ayant eu lieu en septembre 2025 sur AchatsCanada.

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures visant à protéger, à bâtir et à transformer les industries stratégiques du Canada. Au cœur de ce plan figure l'introduction d'un nouvel ensemble de politiques « Achetez canadien », conçu pour aider à rendre l'économie canadienne plus forte, plus résiliente face aux chocs mondiaux et mieux à même de soutenir les travailleurs et les entreprises canadiennes.

Les travaux de conception devraient être achevés d'ici 2029, la construction devrait débuter en 2030 et l'achèvement du laboratoire est prévu pour 2033.

Le nouveau laboratoire se concentrera sur la recherche préclinique et le développement de contre-mesures médicales : vaccins, thérapies et outils de diagnostic. L'espace comprendra des laboratoires de confinement de niveau de confinement 2 (NC2) et de niveau de confinement 3 (NC3).

Le Laboratoire national de microbiologie et les universités du pays entretiennent un partenariat de longue date qui favorise la recherche sur les maladies infectieuses, l'innovation en laboratoire et la formation de la prochaine génération de scientifiques du domaine de la santé publique au Canada.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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