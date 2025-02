Le financement de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) aidera à faire progresser des produits alimentaires durables novateurs fabriqués au Canada, à créer des emplois de qualité et à accroître la prospérité régionale

RICHMOND, BC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Les entrepreneures et les entrepreneurs et les entreprises de la Colombie-Britannique stimulent l'innovation et transforment les industries mondiales, y compris la production d'aliments et de boissons. Grâce à son emplacement stratégique, ses talents et un paysage culinaire dynamique, Richmond est devenue une plaque tournante pour les entreprises novatrices de ce secteur.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, a annoncé l'octroi d'un financement de 5 millions de dollars à Konscious Foods, un producteur d'aliments durables de Richmond connu pour ses sushis à base de plantes et ses produits de la mer, afin d'accroître la fabrication et d'acheminer ses produits sur les marchés mondiaux.

La gamme de sushis surgelés nutritifs et pratiques de Konscious Foods comprend des ingrédients cultivés au Canada, notamment du quinoa, des tomates et des carottes. Grâce au soutien de PacifiCan, Konscious Foods augmentera ses activités de fabrication et créera de nouveaux emplois. Cet investissement aidera également l'entreprise à prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés.

L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à créer plus de 40 emplois en Colombie-Britannique et à accroître les exportations. En plus des avantages directs pour Konscious Foods, cet investissement devrait également générer une demande pour les fournisseurs canadiens de l'entreprise, stimuler l'économie locale et favoriser la prospérité de la population de la C.-B.

« Comme tant de collectivités au Canada, Richmond abrite des entreprises qui développent les produits créatifs et durables que le monde recherche. Grâce au soutien de PacifiCan, les entreprises comme Konscious Foods pourront continuer à se développer localement, à créer des emplois de qualité chez nous, à nourrir nos collectivités et à être compétitives sur la scène internationale. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise

« En tant que jeune entreprise novatrice, nous avons bouleversé le monde des sushis avec les premiers sushis surgelés à base de plantes au goût délicieux. Konscious Foods est une entreprise fièrement canadienne, née ici même à Vancouver. Cet investissement nous a permis de croître rapidement, de nous tailler une place sur la scène mondiale et d'accélérer la prochaine vague d'innovation, notamment grâce aux produits Smoked Salm'n, Sno'Crab Cakes et Shr'mp à base de plantes. Nous sommes très reconnaissants envers l'équipe de Développement économique Canada pour le Pacifique, car nos réalisations ne seraient pas possibles sans son soutien! »

-Michael Watt, président et directeur de l'exploitation, Konscious Foods Canada Inc.

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le financement annoncé aujourd'hui a été accordé dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan, qui effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant les entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives à l'échelle mondiale.

