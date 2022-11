Le gouvernement du Canada investit 447 000 $ pour soutenir la santé mentale par l'entremise du projet pour la santé mentale des jeunes d'Ottawa

Le financement s'inscrit dans le cadre d'un engagement de 100 millions de dollars visant à soutenir les personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON , le 19 nov. 2022 /CNW/ - Il n'est pas question de santé sans la santé mentale. De nombreux Canadiens et Canadiennes doivent composer avec des problèmes de santé mentale, mais certains groupes au Canada sont plus susceptibles d'éprouver de façon disproportionnée des difficultés d'accès aux services de soutien en matière de santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, de leur situation socioéconomique ou de l'exclusion sociale. Le gouvernement du Canada est déterminé à remédier à ces disparités et à favoriser une bonne santé mentale pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier au nom de Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de près de 500 000 $ destiné au Centre des services communautaires Vanier à Ottawa, en Ontario, pour son projet visant à soutenir la santé mentale des jeunes. Ce projet aura recours à des activités communautaires de mieux-être comme voies de prévention et d'intervention afin d'améliorer la santé mentale des enfants et des jeunes. Cette initiative innovante vise à mieux faire connaître les services sociaux communautaires existants et à en faciliter l'accès aux enfants, aux jeunes et aux familles dans le besoin, et les aider à atteindre tout leur potentiel.

Cette annonce s'inscrit dans un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 afin de soutenir des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent les maladies mentales dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Ces populations comprennent les jeunes, les personnes âgées, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Noirs et les autres personnes racisées au Canada, les travailleurs de première ligne et autres travailleurs essentiels ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été et continue d'être particulièrement touchée par la pandémie.

« Pendant la pandémie, les jeunes au Canada ont eu à composer avec la perturbation de leur routine. Les fermetures des écoles et des universités ont mis à rude épreuve leur santé mentale, causant une hausse de l'anxiété, de la dépression et de la solitude. L'appui du Centre des services communautaires de Vanier lui permettra de continuer de faire un travail remarquable pour promouvoir une santé mentale positive chez les jeunes et aidera encore plus de personnes et de familles à Ottawa à accéder aux ressources et aux soins holistiques dont ils ont besoin. »

« Le Centre des services communautaires Vanier, par l'entremise du Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier, fournit des ressources intégrales aux jeunes d'Ottawa-Vanier qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce financement permettra d'accroître l'accès aux services sociaux et aux activités communautaires existants pour les enfants, les jeunes et les familles dans le besoin, et les aidera à atteindre leur plein potentiel. »

« La prescription sociale permet aux travailleurs de la santé d'orienter les clients vers des services locaux, non cliniques, choisis en fonction des intérêts et des objectifs des clients. Cette pratique donne aux clients les moyens d'améliorer leur santé en développant de nouvelles compétences, en participant à des activités significatives et en se rapprochant de leur communauté. Pour les enfants, les jeunes et les familles du Carrefour de pédiatrie sociale, il peut s'agir de participer à un groupe d'exercice, de recevoir une boîte de bons aliments pour favoriser la sécurité alimentaire, de suivre un cours d'art, de chant ou de danse ou de s'impliquer dans un groupe de jardinage communautaire. »

Un Canadien sur trois a indiqué que sa santé mentale s'était détériorée en raison de la pandémie.

sur trois a indiqué que sa santé mentale s'était détériorée en raison de la pandémie. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats en matière de santé au cours de la vie.

La santé mentale est étroitement liée à la santé physique et fait partie intégrante de la santé et du bien-être en général. Par exemple, une mauvaise santé mentale constitue un facteur de risque pour des maladies physiques chroniques, et vice versa. Une bonne santé mentale a aussi une incidence sur la capacité des personnes de composer avec le stress et les épreuves de la vie, sur leur sentiment d'appartenance et sur leur sentiment d'être en contrôle de leur vie.

Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir la santé mentale des personnes qui soutiennent les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite. Si vous avez besoin de soutien ou si un de vos proches éprouve des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à de la thérapie autoguidée, à du soutien par les pairs dirigé et à du counselling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

