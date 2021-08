Le gouvernement du Canada annonce un investissement supplémentaire de 3,8 millions de dollars pour la création de plus de 360 emplois et stages jeunesse au pays

OTTAWA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - Les jeunes sont de puissants vecteurs de changement et contribuent à améliorer concrètement leur communauté. Leur offrir des perspectives d'emploi qui peuvent les mener à des carrières enrichissantes est l'un des premiers moyens d'ouvrir leurs horizons. Les jeunes contribuent ainsi à bâtir des communautés fortes, dynamiques et prospères.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé un investissement supplémentaire de 3,8 millions de dollars pour la création de 360 emplois et stages jeunesse au Canada. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Cet investissement octroyé en appui au programme Jeunesse Canada au travail − Langues officielles s'ajoute au financement courant de plus de 3,7 millions de dollars versés chaque année. Il offre aux jeunes Canadiens et Canadiennes l'occasion d'acquérir des compétences et une expérience professionnelle dans divers secteurs de l'économie, tout en renforçant leurs habiletés dans leur deuxième langue officielle ou dans leur première langue en travaillant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Les emplois et stages seront répartis comme suit, par l'entremise de six organismes de prestation qui assurent la livraison du programme.

Région de l'Atlantique

Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick : 30 emplois supplémentaires

Québec

Fédération des chambres de commerce du Québec : 88 emplois supplémentaires

Ontario

Conseil de la coopération de l' Ontario : 55 emplois supplémentaires

Région des Prairies et du Nord

Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan : 69 emplois supplémentaires

Région de l'Ouest

Collège Éducacentre : 80 emplois supplémentaires

Au pays (régions à déterminer)

Fédération de la jeunesse canadienne-française : 38 stages supplémentaires au Canada

Ce financement supplémentaire, et la création de stages et d'emplois qu'il permet de créer, renforce les capacités opérationnelles d'organismes employeurs, soutient la revitalisation des communautés, met en valeur la dualité linguistique et la diversité culturelle du pays et contribue au développement à long terme des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations

« Stimuler la curiosité et l'engagement des jeunes au moyen d'une expérience de travail ou de stage concrète est crucial pour permettre à cette génération de s'épanouir. Quand cela leur permet en plus de renforcer leurs habiletés dans la deuxième langue officielle ou encore de contribuer au développement durable des communautés de langue officielle en situation minoritaire, force est de constater les bienfaits du programme Jeunesse Canada au travail. Tout cela est au cœur des priorités de notre gouvernement. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Je suis très fière que notre gouvernement ait accordé cet investissement considérable, car il permettra aux étudiants de se trouver dans une meilleure situation financière pour poursuivre leurs études ou leur carrière. En plus d'apporter aux jeunes une aide immédiate et en les mettant en contact directement avec les communautés dans un contexte de travail ou de stage, il contribue aussi à mettre en valeur la dualité linguistique. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

Les faits en bref

En 1996-1997, Patrimoine canadien a créé le programme Jeunesse Canada au travail afin de contribuer à l'initiative Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui est coordonnée par Emploi et Développement social Canada, et à laquelle participent 11 ministères et organismes fédéraux, dont Patrimoine canadien.

Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, les communautés francophones hors Québec représentent 3,8 p. 100 de la population, et le taux de bilinguisme des anglophones hors Québec est de 6,8 p. 100. Selon les projections pour 2036, le pourcentage de francophones hors Québec pourrait chuter à 3 p. 100, et le taux de bilinguisme national augmenter seulement chez les francophones du Québec.

Selon Statistique Canada, le nombre d'élèves inscrits dans les programmes d'immersion a augmenté de 47,8 p. 100 de 2006-2007 à 2016-2017, tandis que le nombre d'élèves inscrits dans des écoles francophones en milieu minoritaire a augmenté de 14,3 p. 100.

Le Plan d'action pour les langues officielles comprend un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, y compris 500 millions de dollars en nouveau fonds pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Le 19 février dernier, la ministre Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a présenté les intentions du gouvernement du Canada sur la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles et ses instruments connexes dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures afin d'établir un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Le 15 juin dernier, la ministre Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, appuyée par l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, et l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a déposé un projet de loi visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles. Ce projet de loi vise la progression vers l'égalité réelle des deux langues officielles au Canada en tenant compte de l'évolution de la société canadienne afin d'assurer un brillant avenir à nos deux langues officielles. 3254816

