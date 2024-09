Le financement de PacifiCan aidera huit organisations, de Victoria à Alert Bay, à développer leurs activités, à atteindre de nouveaux marchés et à créer des emplois de qualité.

VICTORIA, BC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - L'île de Vancouver,une région connue à la fois pour ses attractions naturelles époustouflantes et ses innovations de classe mondiale, bourdonne d'activités extraordinaires. De la technologie au tourisme, les spécialistes locaux de l'innovation et de l'entrepreneuriat unissent leurs forces dans tous les secteurs pour renforcer l'économie régionale. PacifiCan communique ses ambitions et s'engage à travailler en partenariat avec les leaders des collectivités de la Colombie-Britannique pour réaliser sa vision.

Le gouvernement du Canada investit 3,5 millions de dollars pour stimuler l'innovation et la croissance économique sur l'île de Vancouver (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 3,5 millions de dollars de PacifiCan pour huit organisations basées sur l'île de Vancouver afin de promouvoir l'innovation, de favoriser le tourisme et de renforcer le leadership de la région dans des domaines tels que les technologies océaniques et le tourisme autochtone.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce lors d'une visite à Open Ocean Robotics, une entreprise de véhicules marins robotisés bénéficiant d'un financement de 800 000 $ de PacifiCan. Cet investissement permettra à l'entreprise d'augmenter la production de ses véhicules de surface sans équipage, des bateaux autonomes fonctionnant à l'énergie solaire qui fournissent des renseignements en temps réel sur les océans.

La technologie d'Open Ocean aide les scientifiques à surveiller les conditions océaniques et à suivre la vie marine dans des environnements difficiles, ce qui rend la protection de nos océans plus sûre, plus facile et plus abordable. Le financement de PacifiCan permettra à l'entreprise d'étendre ses activités et d'accéder à de nouveaux marchés, de créer des emplois et de faire de l'île de Vancouver une plaque tournante pour les solutions marines et la gestion de l'environnement. Ce financement provient du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan.

Les autres organisations recevant un total de 1,7 million de dollars de financement par le biais de Croissance et productivité des entreprises et du Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan sont Fluorescent Design, Industrial Plankton et Namgis Business Development Corporation.

L'annonce d'aujourd'hui comprend également un soutien de près d'un million de dollars à quatre organisations locales dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Qu'il s'agisse de nouveaux centres sportifs ou d'expériences artistiques et culturelles autochtones dynamiques, la création d'attractions touristiques inoubliables s'avère importante pour l'économie et la prospérité à long terme de l'île de Vancouver. Ces investissements aux retombées durables à l'échelle de la province feront de l'île de Vancouver une destination de choix.

De plus amples renseignements sur les projets et les organisations bénéficiant d'un financement sont disponibles dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« L'île de Vancouver dispose d'une combinaison étonnante de talents, de ressources et d'ambitions. Les entrepreneurs et les leaders locaux développent une économie diversifiée, inclusive et prospère dans la région. En investissant dans certaines des organisations les plus innovantes de l'île et en soutenant des leaders dans des domaines tels que les technologies océaniques et le tourisme autochtone, PacifiCan renforce la compétitivité de la Colombie-Britannique sur la scène internationale, favorise des expériences culturelles uniques et crée une prospérité durable pour toute la province. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'île de Vancouver possède des atouts de calibre mondial, dont des activités technologiques de pointe et des expériences touristiques incomparables. L'annonce d'aujourd'hui marque un jalon important dans le positionnement de l'île de Vancouver comme carrefour d'innovation et leader en technologies océaniques. Grâce au soutien de PacifiCan, les bénéficiaires seront en mesure de poursuivre leur croissance, d'ouvrir de nouveaux marchés et de contribuer à la diversification économique, tout en mettant en valeur les forces de l'île. »

-La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Nous sommes honorés et heureux de faire partie du programme d'expansion de PacifiCan et d'accueillir aujourd'hui l'annonce par le ministre de nouveaux investissements sur l'île de Vancouver. Le soutien de PacifiCan nous a permis d'accélérer plus rapidement la production de nos véhicules de surface sans équipage primés, et nous nous réjouissons de continuer à être un leader de la robotique océanique au Canada pour de nombreuses années à venir. »

-Fritz Stahr, directeur de la technologie, Open Ocean Robotics

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à croître en les aidant à passer à une économie verte, favorisant ainsi une relance inclusive, améliorant la compétitivité et créant des emplois dans la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un maillon essentiel de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada, d'un océan à l'autre. Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les collectivités, notamment les collectivités autochtones, à concevoir des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.



Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Croissance et productivité des entreprises

Fluorescent Design

569 000 $

Le financement permettra à Fluorescent Design, une entreprise de commerce électronique, de développer de nouvelles applications innovantes et d'améliorer les applications existantes. Fluorescent Design produit des modèles et des applications que les clients peuvent utiliser sur Shopify, une vitrine en ligne pour les entreprises. Cet investissement permettra à Fluorescent Design d'embaucher plus de personnel, de développer de nouvelles sources de revenus et d'étendre sa portée.

Industrial Plankton

900 000 $

Le financement aidera Industrial Plankton à établir une nouvelle installation de fabrication pour ses bioréacteurs à haut rendement énergétique. Cette technologie permet de produire des algues pour nourrir les coquillages, qui sont utilisés à la fois pour la consommation humaine et pour les projets de restauration des océans. Cet investissement permettra d'accroître la capacité de production d'Industrial Plankton, de stimuler les ventes et de créer des emplois, tout en favorisant la durabilité environnementale.

Open Ocean Robotics

800 000 $

Le financement permettra à Open Ocean Robotics d'augmenter la production de ses véhicules de surface sans équipage, des bateaux autonomes fonctionnant à l'énergie solaire qui fournissent des renseignements en temps réel sur les océans. Cette technologie aide les chercheurs à surveiller l'état des océans et à suivre la vie marine dans des environnements difficiles, ce qui rend la protection de nos océans plus sûre, facile et abordable. Le financement de PacifiCan permettra à l'entreprise basée à Victoria d'étendre ses activités, d'accéder à de nouveaux marchés, de créer des emplois et de faire de l'île de Vancouver une plaque tournante pour les solutions marines et la gestion de l'environnement.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Namgis Business Development Corp.

252 000 $

Le financement contribuera à la création d'une école de conduite appartenant à la communauté, qui offrira aux membres de la communauté autochtone une formation à la conduite et un permis de conduire certifiés par l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC). Le programme desservira 12 communautés éloignées, où les habitants devaient auparavant parcourir environ 200 km pour se rendre à l'école certifiée par l'ICBC la plus proche. En proposant des cours de conduite accessibles, Namgis augmentera les possibilités d'emploi pour les travailleurs locaux dans des secteurs tels que la construction, le transport et l'énergie.

Programme pour la croissance du tourisme

Alder Bay RV Park & Marina

250 000 $

Le financement permettra d'agrandir l'Alder Bay RV Park & Marina à Port McNeill. Cette expansion comprendra des améliorations essentielles de l'infrastructure nécessaires à l'installation de chalets mobiles (maximum de 14) fabriqués en Colombie-Britannique. Alors qu'Alder Bay offre une variété d'expériences touristiques, telles que la pêche, le kayak, l'observation de baleines et la plongée sous-marine, l'agrandissement permettra au parc de répondre à la demande croissante des visiteurs du nord de l'île de Vancouver.

Association canadienne d'aviron amateur

250 000 $

Le financement permettra de développer le nouveau centre national d'entraînement au lac Quamichan, de le transformer en un centre de premier plan pour l'aviron et le tourisme sportif et de faire de la vallée de Cowichan une destination canadienne pour les régates d'aviron locales, nationales et internationales. Le centre sera également la première installation de para-aviron construite à cet effet, offrant des possibilités d'accès aux athlètes et aux touristes, et accueillera d'autres activités nautiques, notamment le canoë-kayak autochtone.

Ville de Port Alberni

248 000 $

Le financement permettra de créer un marché dynamique axé sur les populations autochtones et un espace de représentation en plein air à Clutesi Haven Marina Uplands, à Port Alberni. En partenariat avec les Premières Nations Hupačasath et Tseshaht, la Ville de Port Alberni transformera le site en une expérience culturelle unique qui encouragera les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région et créera des occasions commerciales pour les entrepreneurs autochtones.

Métis Provincial Council of British Columbia

250 000 $

Le financement permettra de transformer la Maison-de-Point Ellice, un site historique national et provincial, en une expérience de tourisme de réconciliation autochtone. La restauration de ce monument emblématique de Victoria mettra en valeur la culture et le patrimoine métis, offrant aux visiteurs un lien authentique et significatif avec l'histoire et les traditions autochtones. Le financement de PacifiCan permettra de moderniser les installations et de mettre en place de nouveaux programmes.

