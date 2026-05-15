Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement pour protéger les baleines dans les eaux canadiennes English
Nouvelles fournies parPêches et Oceans Canada
15 mai, 2026, 16:31 ET
ESQUIMALT, BC, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), sera à Esquimalt, en Colombie-Britannique, pour faire une annonce liée à la mise à jour économique du printemps concernant la protection des baleines dans les eaux canadiennes.
Date : 19 mai 2026
Heure : 11 h 00 (heure du Pacifique)
Emplacement et inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Pêches et Oceans Canada
Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, [email protected]
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