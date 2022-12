Le ministre Sajjan et le député Noormohamed annoncent un appui financier de 25 millions de dollars au projet d'agrandissement du Jewish Community Centre of Greater Vancouver

VANCOUVER, BC, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Nos espaces culturels sont essentiels à la force, à la diversité et à la vitalité de nos communautés. Chaque jour, ces espaces nous rassemblent, contribuent à notre bien-être et aident à faire du Canada un pays fort et inclusif.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud, ainsi que Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, ont annoncé que le gouvernement du Canada affectait 25 millions de dollars dans les infrastructures fédérales pour soutenir le Jewish Community Centre of Greater Vancouver. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien.

Cet investissement important permettra à l'organisme de se moderniser et d'accroître ses capacités grâce à de nouvelles installations. Le projet de réaménagement en deux phases, connu sous le nom de JWest, permettra d'édifier un centre communautaire diversifié qui comptera des installations artistiques, culturelles, patrimoniales et récréatives modernisées. De plus, un large éventail de services communautaires y sera offert. De nouvelles unités de logement locatif et des garderies seront également construites.

Le nouvel édifice comprendra aussi le nouveau domicile du Vancouver Holocaust Education Centre. Ce projet s'inscrit dans la foulée de l'engagement historique du gouvernement du Canada de préserver la mémoire de l'Holocauste, qui comprend l'octroi d'investissements pour appuyer les nouveaux musées de l'Holocauste à Montréal et à Toronto.

Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets comme le JWest, car ils contribuent à édifier une société plus inclusive, plus équitable et plus juste qui permet la participation et l'épanouissement de tous les Canadiens et Canadiennes.

« Le gouvernement du Canada est aux côtés des communautés juives du Canada et d'ailleurs dans le monde. L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit dans notre engagement pour un Canada inclusif, fort et fier de sa diversité. Il est essentiel de soutenir les installations culturelles, non seulement pour préserver leur vitalité aujourd'hui, mais aussi pour les aider à s'épanouir pour les générations à venir. Nous sommes fiers que notre appui au Jewish Community Centre of Greater Vancouver permette de renforcer les programmes d'éducation sur l'Holocauste, d'améliorer l'accessibilité aux arts et au patrimoine et de lutter contre l'antisémitisme. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à cet investissement, le Jewish Community Centre of Greater Vancouver vient de franchir un pas de plus pour devenir un plus grand centre où tous les Vancouvérois et Vancouvéroises de tous les horizons pourront se rassembler et échanger. De plus, le centre sera en mesure de continuer à fournir aux citoyens et citoyennes les services et l'aide qui enrichissent la qualité de vie dans notre ville. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député de Vancouver-Sud

« Cet investissement important permettra de créer un endroit essentiel pour célébrer et préserver la culture des communautés juives canadiennes. Nous réitérons notre engagement à travailler à l'édification d'un Canada plus sûr, plus diversifié et plus inclusif. Je suis heureux que ce financement contribue à soutenir un héritage culturel durable pour la région métropolitaine de Vancouver et sa périphérie. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le Jewish Community Centre est depuis longtemps au cœur du milieu culturel de Vancouver. Avec la croissance et le développement prévus le long du corridor d'Oakridge, le moment est venu de permettre au centre de bâtir une fondation solide pour étendre sa portée et planifier l'avenir. Le financement annoncé aujourd'hui est plus qu'un investissement matériel. En effet, il permettra à la communauté juive de continuer à recevoir des services et de l'aide communautaires pendant de nombreuses années. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver­ Granville

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers le gouvernement du Canada de soutenir notre vision de ce projet. Le réaménagement du Jewish Community Centre permettra d'édifier un centre communautaire multigénérationnel moderne et à la fine pointe de la technologie, qui offrira à tous les résidents et résidentes de Vancouver des installations et des services, y compris des places en garderie, des services aux aînés, des espaces artistiques et culturels, ainsi qu'un plus grand Vancouver Holocaust Education Centre. Le réaménagement du centre est un élément clé du projet de développement global qui permettra également de combler le besoin en logements locatifs à usage mixte à un prix égal ou inférieur à la valeur du marché. »

- Eldad Goldfarb, directeur général, Jewish Community Centre of Greater Vancouver

« La communauté juive reconnaît que l'accès à des services de garde abordables et de qualité est un problème qui touche les familles de toute la région et que la planification en vue de répondre aux besoins changeants des aînés est une priorité à mesure que ce segment de la population croît. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir soutenu notre vision d'un centre communautaire juif moderne pour résoudre les problèmes qui touchent tant de personnes dans le Lower Mainland. Nous considérons qu'il s'agit d'une occasion de bâtir un legs qui profitera aux gens de toute la région pour les générations à venir. »

- Ezra Shanken, président-directeur général, Jewish Federation of Greater Vancouver

Le Jewish Community Centre of Greater Vancouver a été construit en 1961. Chaque année, plus de 40 000 personnes participent aux activités culturelles, récréatives, éducatives et sociales qui y sont offertes. De plus, il abrite les bureaux d'organismes communautaires sans but lucratif.

L'organisme transformera ses installations actuelles, situées dans le quartier Oakridge de Vancouver, en un complexe à usage mixte composé de plusieurs bâtiments. On y trouvera un nouveau centre communautaire, de nouveaux locaux destinés aux loisirs et à la vente au détail, un centre aquatique agrandi, un centre d'éducation de la petite enfance, une bibliothèque, une galerie, un auditorium et un théâtre professionnel, ainsi que des bureaux sans but lucratif.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a confirmé sa détermination à soutenir la modernisation du Jewish Community Centre of Greater Vancouver. Il a également annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour la construction du nouveau Musée de l'Holocauste Montréal et un investissement de 2,5 millions de dollars pour le nouveau Musée de l'Holocauste de Toronto.

