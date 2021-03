OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays, et les femmes et les filles sont particulièrement touchées. Le gouvernement du Canada s'assure de prendre en considération les effets disproportionnés de la pandémie sur différents groupes, dont les femmes et les filles, lors de la conception des politiques, de leur élaboration et de leur mise en œuvre. Les organismes de femmes offrent des programmes et des soutiens essentiels.

Ya'ara Saks, députée de York-Centre, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, que le North York Women's Shelter recevra un financement de 247 240 $ qui l'aidera à répondre à ses besoins en matière de capacité organisationnelle afin d'offrir un soutien approprié aux femmes et aux filles en cette période sans précédent. Le financement permettra également à la maison d'hébergement de renforcer ses politiques et procédures en matière de santé, de sécurité et de ressources humaines du refuge, y compris le recrutement, la formation et le perfectionnement ainsi que la gestion du rendement, grâce à une approche tenant compte des traumatismes.

Ce financement fait partie des 100 millions de dollars annoncés dans le budget de 2018 pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada. Le North York Women's Shelter figure parmi les 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes au Canada qui reçoivent du financement au titre du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres Canada.

En investissant dans des organismes de femmes, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que les femmes et les collectivités puissent prospérer, ce qui favorise une économie plus forte et plus juste pour toutes et tous.

« Je suis fière d'appuyer le travail réalisé par le gouvernement du Canada pour aider les organismes de femmes à améliorer la vie des femmes et des filles de notre collectivité. L'investissement de 247 240 $ annoncé aujourd'hui permettra au North York Women's Shelter de disposer des outils dont il a besoin pour soutenir les femmes et les filles ici même dans la circonscription de York-Centre. Aujourd'hui plus que jamais, la population canadienne compte sur des organismes comme celui-ci pour obtenir l'aide dont elle a besoin, et notre gouvernement l'appuiera tout au long du processus. Je continuerai de promouvoir le bien-être des femmes et des filles de York-Centre et de tout le pays afin de contribuer à créer un Canada sûr, juste et équitable pour toutes et tous. »



Ya'ara Saks, députée de York-Centre



« Nous sommes fort heureuses d'avoir reçu des fonds fédéraux de Femmes et Égalité des genres (FEGC) pour notre projet novateur et urgent : Trauma Informed Human Resources Capacity Building [Renforcement des capacités des ressources humaines en fonction des traumatismes]. Il ne faut pas se le cacher : les maisons d'hébergement luttant contre la violence disposent de ressources très insuffisantes et doivent donc en faire beaucoup plus avec des ressources qui s'amenuisent. Comme les besoins des collectivités évoluent et que nous comprenons de mieux en mieux les enjeux comme le racisme, les traumatismes et la violence, nous avons la responsabilité collective, en tant que résidentes et résidents du Canada, d'adapter notre intervention. C'est pourquoi nous avons lancé ce programme de 5 ans afin de renforcer la capacité du personnel, d'appuyer ce dernier dans son travail et de transformer l'organisme afin qu'il demeure fidèle à nos valeurs fondées sur la prise en compte des traumatismes dans le contexte du soutien des personnes survivantes de violence. Sans cela, nous risquons de faire du tort aux personnes survivantes qui viennent à nous pour obtenir du soutien et assurer leur sécurité. Cette initiative nous oblige à rendre des comptes aux personnes survivantes, aux collectivités et à tout notre entourage. Ce type de financement est absolument nécessaire et extrêmement rare, et ses effets se répercutent dans la collectivité. Je me réjouis du soutien que nous accorde FEGC dans la réalisation de notre mission. »



Mohini Datta-Ray, directrice générale du North York Women's Shelter

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a octroyé 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 à des organismes au service des femmes et des enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les programmes de financement existants. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu de l'aide ayant permis de soutenir près de 800 000 personnes.

Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser au Programme de promotion de la femme 160 millions de dollars sur cinq ans afin que d'autres mesures communautaires soient prises pour contrer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes et, parallèlement, reconnaître les diverses expériences liées à l'inégalité des genres partout au Canada et y remédier.

Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019-2020, et ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance dans le domaine du leadership.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance dans le domaine du leadership. Le 11 février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé un appel de propositions qui vise à fournir 100 millions de dollars aux organismes admissibles pour soutenir une réponse et une relance féministes après les répercussions de la pandémie, surtout pour les femmes sous-représentées.

