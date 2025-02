Le gouvernement du Canada annonce une aide de 24,2 millions de dollars pour des projets de sport au service du développement social dans les communautés autochtones partout au pays

VANCOUVER, BC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les communautés inuites, métisses et des Premières Nations à édifier des communautés fortes et saines partout au pays.

Le pouvoir transformateur du sport est la clé pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé les noms des bénéficiaires du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour la période de 2024-2026.

L'investissement de 24,2 millions de dollars permettra de soutenir 119 projets dirigés par des Autochtones afin d'élargir l'accès au sport et à l'activité physique dans les communautés aux quatre coins du pays. En plus d'accorder la priorité à la dimension culturelle, ces projets sont conçus par les communautés autochtones pour renforcer leur autonomie, y compris celle des jeunes, des femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+ et des personnes en situation de handicap.

Près de 642 000 $ seront investis à Vancouver dans 7 projets dirigés par des Autochtones afin d'élargir l'accès au sport et à l'activité physique.

Depuis 2019, en collaboration avec des organisations dirigées par des Autochtones et des gouvernements, le volet SSDSCA a bénéficié à des centaines de communautés partout au Canada.

Veuillez consulter les documents d'information pour obtenir la liste des bénéficiaires des première, deuxième et troisième composantes pour la période de 2024-2026.

« Le sport permet d'unir les communautés, de créer des liens solides et de favoriser une vie plus saine. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des initiatives dirigées par des Autochtones qui offrent aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis des possibilités de pratiquer un sport adapté à leur culture partout au pays. Grâce au programme SSDSCA, les partenaires autochtones font tomber les obstacles et créent des changements durables et positifs au moyen du sport. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le sport unit les communautés. Cet investissement de 24,2 millions de dollars dans des programmes sportifs dirigés par des Autochtones renforce notre engagement en faveur d'initiatives qui tiennent compte de la culture, sont conçues par les communautés et élargissent l'accès au sport et à l'activité physique partout au pays. À Vancouver, près de 642 000 dollars soutiennent 7 projets élaborés par des organisations autochtones qui renforcent les communautés et les rendent plus saines. »

- L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Le Cercle sportif autochtone remercie Sport Canada de maintenir son engagement à l'égard des composantes de financement du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. Ces investissements permettent à des initiatives dirigées par des Autochtones d'éliminer les obstacles et de créer des occasions de faire du sport, de l'activité physique et des loisirs dans les communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Les composantes du volet jouent un rôle crucial en répondant aux appels à l'action et à la justice autochtones, en favorisant l'acquisition le leadership, en renforçant les relations et en enrichissant le bien-être global des jeunes et des communautés autochtones dans tout le pays. En tant que porte-parole national du sport, de l'activité physique et des loisirs autochtones, le Cercle sportif autochtone est fier de contribuer à cette évolution, en se faisant le champion de la croissance de communautés fortes et dynamiques par l'entremise du sport et du développement social. »

- Vanessa McGregor, directrice générale, Cercle sportif autochtone

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le ministre Duguid et Sport Canada de ce financement. Il nous donne des ressources essentielles pour offrir une vaste gamme de programmes communautaires de développement du sport et de promotion de la santé en Colombie-Britannique. Grâce à ces fonds, nous sommes en mesure de collaborer avec les communautés autochtones et les partenaires du secteur du sport et de l'activité physique pour concevoir des programmes qui réduisent les obstacles et élargissent l'accès à des initiatives qui sont adaptées à la culture et favorisent la santé et le bien-être des jeunes et des familles autochtones dans toute la province. »

- Rick Brant, directeur général, Indigenous Sport, Physical Activity and Recreation Council (I-SPARC)

Le sport au service du développement social est défini comme l'utilisation intentionnelle du sport ou de l'activité physique pour atteindre des résultats sociaux.





Le volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones vise l'obtention de résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux appels à l'action 7, 19, 38 et 66 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada , et aux appels à la justice 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.





, et aux appels à la justice 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le volet SSDSCA du Programme de soutien au sport comporte trois composantes de financement.



Première composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 10,6 millions de dollars aux 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone (OP/TSA) et au Cercle sportif autochtone (CSA) pour élaborer des programmes communautaires voués au sport.



Deuxième composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 7,1 millions de dollars aux gouvernements, aux communautés et à d'autres organisations autochtones sans but lucratif pour soutenir des projets visant à promouvoir le sport et les loisirs dans les communautés autochtones. Ces investissements seront répartis entre 55 projets partout au pays.



Troisième composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 6,25 millions de dollars aux gouvernements autochtones, aux communautés et à d'autres organisations autochtones sans but lucratif qui offrent aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones la possibilité de participer à des activités sportives significatives. Inspirés des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les objectifs de développement social de la troisième composante sont axés sur la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation à la traite des personnes et sa prévention, les relations sécuritaires et saines et la positivité sexuelle (2ELGBTQI+). Ces investissements seront répartis entre 50 projets partout au pays.



Document d'information : Liste des bénéficiaires de la première composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones en 2024-2026

Liste détaillée des bénéficiaires de la première composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour la période de 2024-2026

Provinces et territoires Bénéficiaires Terre-Neuve-et-Labrador Aboriginal Sport and Recreation Circle - Terre-Neuve-et-Labrador Nouveau-Brunswick Aboriginal Sport and Recreation - Nouveau-Brunswick Tout le pays Cercle sportif autochtone Territoires du Nord-Ouest Indigenous Sports Circle - Territoires du Nord-Ouest Québec Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador Île-du-Prince-Édouard Assemblée des conseils d'Epekwitk Inc. Saskatchewan Federation of Sovereign Indigenous Nations Nunavut Gouvernement du Nunavut Ontario Indigenous Sport & Wellness - Ontario Alberta Indigenous Sport Council Alberta Colombie-Britannique ISPARC Sport, Physical Activity & Recreation Council Manitoba Manitoba Aboriginal Sports and Recreation Council Nouvelle-Écosse Mi'kmaw-Kina'matnewey Yukon Cercle sportif autochtone - Yukon

Document d'information : Liste des bénéficiaires de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones en 2024-2026

Liste détaillée des bénéficiaires de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour la période de 2024-2026

Provinces et territoires Bénéficiaires Île-du-Prince-Édouard Aboriginal Women's Association of PEI Inc. Île-du-Prince-Édouard Première Nation de Lennox Island Saskatchewan All Nations Hope Network Saskatchewan Nation crie Beardy's and Okemasis Saskatchewan Première Nation de Nekaneet Saskatchewan Pheasant Rump Nakota First Nation Saskatchewan Nation dakota de Standing Buffalo Manitoba Anishinaabe Agowidiiwinan Secretariat Inc. pour la Nation Anishinaabe dans le territoire du Traité no 2 Manitoba Food Matters Manitoba Manitoba Neemu Egwah Inc. Manitoba Shawenim Abinoojiii Inc. Colombie-Britannique Communauté d'Aqam Colombie-Britannique Première Nation de Fort Nelson Colombie-Britannique Société du Conseil de la Nation Ktunaxa Colombie-Britannique Première Nation de Malahat Colombie-Britannique Native Education College Colombie-Britannique Nuu-chah-nulth Youth Warrior Family Society Colombie-Britannique Rising Tide Surf Society Colombie-Britannique Nation de Squamish Colombie-Britannique Société de l'école Stein Valley Nlakapamux - numéro S-37383 Alberta Athabasca Chipewyan First Nation Alberta Cousins Skateboard Community Association Alberta Établissement métis de Gift Lake Alberta Canadian Native Friendship Centre Alberta Commission scolaire du conseil tribal Kee Tas Kee Now Alberta Première Nation crie de Mikisew Alberta Transplant Amputee Native Support in Alberta Society Alberta Nation Tsuut'ina Québec Centre d'amitié autochtone de Lanaudière Québec Association des sports et loisirs d'Eeyou Istchee Québec Première Nation crie de Waswanipi Québec Nation crie de Chisasibi Québec Club de grimpe Inukrock Québec Centre régional de rétablissement Isuarsivik Québec Village nordique de Puvirnituq Terre-Neuve-et-Labrador Elmastukwek Archery Club Inc. Terre-Neuve-et-Labrador Bande indienne de Port-au-Port Inc. Terre-Neuve-et-Labrador Première Nation innue de Sheshatshiu Nouveau-Brunswick Première Nation de Fort Folly Nouveau-Brunswick Conseil tribal de Wolastoqey Ontario Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (209) Ontario Première Nation de Nipissing Ontario Première Nation de Pikangikum Ontario Première Nation de Sagamok Anishnawbek Ontario Indigenous Roots Ottawa Association Ontario Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout Territoires du Nord-Ouest Gouvernement de Déline Got'ine Territoires du Nord-Ouest Incorporated Hamlet of Tulita (Hameau de Tulita) Yukon Première Nation de Liard Yukon Village de Teslin Nunavut Municipalité d'Iqaluit Nunavut Association des parcs et loisirs du Nunavut Nouvelle-Écosse Conseil de bande de la Première Nation de Pictou Landing Nouvelle-Écosse Confédération des Mi'kmaq continentaux

Document d'information : Liste des bénéficiaires de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones en 2024-2026

Liste détaillée des bénéficiaires de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour la période de 2024-2026

Provinces et territoires Bénéficiaires Manitoba Ikayuqtiit Incorporated Manitoba 2Spirit Manitoba Inc. Manitoba Infinity Women Secretariat Inc. Manitoba Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. Manitoba Sagkeeng Child and Family Services Inc. Île-du-Prince-Édouard Première Nation d'Abegweit Île-du-Prince-Édouard Première Nation de Lennox Island Colombie-Britannique BC Indigenous Housing Society Colombie-Britannique Canoe Cultures Society Colombie-Britannique Carrier Sekani Family Services Colombie-Britannique Indigenous Physical Activity & Cultural Circle Colombie-Britannique Communauté d'Aqam Colombie-Britannique Bande indienne de Musqueam Colombie-Britannique Red Earth Medicine: Foundation of Indigenous Ways of Knowing Colombie-Britannique Red Girl Rising Movement Society Colombie-Britannique Bande indienne de Squamish 555 (Nation Squamish) Colombie-Britannique Terry Lee Canoe Club/Docks Community Paddling Society Québec Bande indienne des Micmacs de Gaspé Québec Conseil des Abénakis d'Odanak Québec Nation crie de Mistissini Québec Institut Tshakapesh Québec Nemaska Québec Conseil mohawk de Kahnawà:ke Québec Oujé-Bougoumou Québec Waswanipi Nouveau-Brunswick Bilijk Nouveau-Brunswick Burnt Church Sports Association Ontario Hamilton Regional Indian Centre Ontario Kenora Chiefs Advisory Inc. Ontario Minwaashin Lodge: Indigenous Women's Support Centre Ontario Temiskaming Native Women's Support Group Alberta Première Nation de Fort McMurray (no 468) Alberta Établissement métis de Gift Lake Alberta Kee Tas Kee Now Tribal Council Education Authority Ltd. Alberta North SaKaeah Alberta Nation crie de Samson (3) Alberta Bande du lac Whitefish (no 128) Saskatchewan Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle Inc. Saskatchewan Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan Saskatchewan Nation crie Beardy's and Okemasis Saskatchewan Nation dénée de Buffalo River Saskatchewan Nation dakota de Standing Buffalo Saskatchewan Nation dakota de Whitecap Nouvelle-Écosse Première Nation de Wagmatcook Nouvelle-Écosse Première Nation de We'koqma'q Territoires du Nord-Ouest Northern Games Society Yukon Conseil des Premières Nations du Yukon Nunavut Sport Nunavut Terre-Neuve-et-Labrador Première Nation innue de Sheshatshiu Terre-Neuve-et-Labrador George's Indian Band

