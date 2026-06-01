Les Autochtones auront plus d'occasions de pratiquer un sport, d'un bout à l'autre du pays.

EDMONTON, AB, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour favoriser des communautés autochtones fortes, saines et dynamiques, partout au pays.

L'accès au sport et à l'activité physique est essentiel pour atteindre ces résultats sociaux. Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a dévoilé le nom des bénéficiaires de financement du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour 2026-2028.

Grâce à cet investissement de 22,8 millions de dollars, des projets pilotés par les Autochtones élargiront l'accès au sport et à l'activité physique dans les communautés à travers le pays. La priorité sera accordée aux programmes adaptés à la culture et conçus par les communautés qui ont pour but de renforcer l'autonomie des Autochtones, notamment les jeunes, les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ et les personnes en situation de handicap.

À Edmonton, environ 1 226 255 de dollars seront investis dans trois projets pilotés par des Autochtones et visant à élargir l'accès au sport et à l'activité physique.

Depuis 2019, le volet SSDSCA, grâce à la collaboration d'organisations et de gouvernements autochtones, a profité à des centaines de communautés à travers le Canada.

Afin d'obtenir la liste détaillée des bénéficiaires de financement des composantes 1, 2 et 3 pour la période 2026-2028, consultez les documents d'information.

Citations

« Le sport rassemble les gens, rend nos communautés plus dynamiques et favorise la santé physique et mentale de la population. Grâce à cet investissement, les organisations autochtones pourront élargir l'accès à des activités sportives et physiques adaptées aux cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis, d'un océan à l'autre. Ces mesures contribuent à lever les obstacles à la participation et à créer des espaces où les Autochtones de tous âges et de toutes capacités peuvent s'épanouir. »

-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le financement issu de la première composante du volet SSDSCA a joué un rôle essentiel dans notre capacité à servir les communautés autochtones et à obtenir des résultats concrets en matière de développement social dans toute l'Alberta. Ce soutien nous permet de proposer des programmes de sport, de loisirs et de bien-être adaptés à la culture, qui renforcent les liens communautaires, le leadership et le bien-être général des communautés. Bien qu'il reste des défis à relever - comme le manque de personnel, les déplacements et la demande croissante dans les communautés rurales et isolées - le financement du SSDSCA nous aide à agir de manière significative et efficace. Nous sommes profondément reconnaissants de cet investissement, qui reste indispensable à notre travail et aux communautés que nous servons. »

- Shannon Dunfield, présidente, Indigenous Sport Council of Alberta

Les faits en bref

Le sport au service du développement social est défini comme l'utilisation intentionnelle du sport ou de l'activité physique pour obtenir des résultats sociaux.

Le volet Sport au service du développement social des communautés autochtones (SSDSCA) vise à favoriser des résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux priorités énoncées dans les Appels à l'action nos 7, 19, 38 et 66 de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi qu'aux appels à la justice nos 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le volet SSDSCA du Programme de soutien au sport comporte trois composantes de financement.

Première composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 10,6 millions de dollars seront distribués aux 12 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone pour développer des programmes sportifs communautaires, ainsi qu'au Cercle sportif autochtone pour appuyer ses membres dans cette tâche.

Deuxième composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 7,2 millions de dollars seront distribués aux gouvernements et aux communautés autochtones ainsi qu'à des organismes autochtones à but non lucratif afin de soutenir des projets qui favorisent le sport et les loisirs dans les communautés autochtones. Inspirés des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les objectifs de développement social de la deuxième composante visent à améliorer la santé, l'éducation et l'employabilité, ainsi qu'à réduire les comportements à risque. Ces investissements seront répartis entre 51 projets à l'échelle du pays.

Troisième composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 5 millions de dollars seront distribués aux gouvernements et aux communautés autochtones ainsi qu'à des organismes autochtones à but non lucratif qui offrent aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones la possibilité de participer à des activités sportives enrichissantes. Inspirés des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les objectifs de développement social de la troisième composante visent la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation et la prévention de l'exploitation sexuelle, les relations saines et sécuritaires, ainsi que la positivité sexuelle (2ELGBTQI+). Ces investissements seront répartis entre 34 projets à travers le pays.

Produits connexes

Le secrétaire d'État van Koeverden présente les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 - Un Canada fort pour tous pour bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires

Liens connexes

Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

Sport Canada

Cercle sportif autochtone

Organismes provinciaux ou territoriaux de sport autochtone

Document d'information : bénéficiaires de financement de la première composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Communiqué : Le gouvernement du Canada investit 22,8 millions de dollars dans des programmes sportifs pilotés par des Autochtones afin de renforcer l'autonomie des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Afin de donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement du Canada collaborera avec le Cercle sportif autochtone (CSA), ainsi qu'avec une organisation désignée par le CSA dans chaque province et territoire, pour renforcer leurs capacités et offrir aux peuples autochtones la possibilité de participer à des activités sportives, récréatives et physiques enrichissantes qui contribuent à la réalisation d'au moins un des objectifs de développement social de la première composante.

Document d'information : bénéficiaires de financement de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Liste détaillée des bénéficiaires de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Région Récipiendaire Île-du-Prince-Édouard Première Nation de Lennox Island Île-du-Prince-Édouard Mi'Kmaq Family Resource Centre Saskatchewan Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan Saskatchewan Première Nation Nakota de Pheasant Rump Saskatchewan Nation Dakota de Standing Buffalo Manitoba Anishinaabe Agowidiiwinan Secretariat Manitoba Première Nation de Long Plain Manitoba Nation crie de Shoal Lake - service de prévention Manitoba Waterways Recreation Manitoba Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association Colombie-Britannique Indigenous Women Outdoors Society Colombie-Britannique Première Nation Malahat Colombie-Britannique NEC Native Education College Colombie-Britannique Nikihk Management & Community Development Society Colombie-Britannique Rising Tide Surf Society Colombie-Britannique Sníchim Foundation Society Colombie-Britannique Première Nation Sq'éwlets Colombie-Britannique Stein Valley Nlakapamux School Society Colombie-Britannique Conseil de bande Tahltan Colombie-Britannique The Friendship House Association of Prince Rupert Colombie-Britannique Première Nation Tzeachten Colombie-Britannique Première Nation de Williams Lake Alberta Creating Hope Society of Alberta Alberta Nation crie de Driftpile Alberta Grande Prairie Friendship Centre Alberta Nation crie de Little Red River Alberta St. Paul Mannawanis Native Friendship Centre Alberta Tribal Chiefs Ventures Alberta Woodland Cree First Nation Education Committee Québec Centre de développement communautaire autochtone de Montréal Québec Centre d'amitié autochtone de Lanaudière Québec Nation crie de Mistissini Québec Première Nation crie de Waswanipi Québec Oujé-Bougoumou Terre-Neuve-et-Labrador Flat Bay Band Terre-Neuve-et-Labrador Bande indienne de Port-au-Port Nouveau-Brunswick Première Nation Bilijk Nouveau-Brunswick Elsipogtog First Nation Education Authority Nouveau-Brunswick Première Nation de Fort Folly Nouveau-Brunswick Première Nation Oromocto Nouveau-Brunswick Three Nations Education Group Nouveau-Brunswick Woodstock First Nation Health Centre Ontario Première Nation algonquine de Pikwakanagan Ontario Conseil de bande Nokiiwin Ontario Plenty Canada Territoires du Nord-Ouest Inuvik Community Corporation Territoires du Nord-Ouest Première Nation Liidlii Kue Yukon Village de Teslin Nunavut Hameau de Kugluktuk Nunavut Hameau de Pond Inlet Nunavut Pirurvik Preschool Society Nouvelle-Écosse Première Nation d'Annapolis Valley Nouvelle-Écosse Conseil de bande de la Première Nation de Pictou Landing

Document d'information : bénéficiaires de financement de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Liste détaillée des bénéficiaires de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Région Bénéficiaire Manitoba Ikayuqtiit Incorporated Manitoba 2Spirit Manitoba Manitoba Première Nation de God's Lake Manitoba Conseil de bande Keewatin Manitoba St. Louis Metis Local #28 Manitoba Waterways Recreation Manitoba Première Nation de York Factory Île-du-Prince-Édouard Première Nation de Lennox Island Île-du-Prince-Édouard Mi'Kmaq Family Resource Centre Colombie-Britannique Nation Gitxaala Colombie-Britannique Première Nation Shxwowhamel Colombie-Britannique Nation Tla'amin Colombie-Britannique Gouvernement Yunesit'in Québec Nation crie de Nemaska Québec Whapmagoostui Sports & Recreation Nouveau-Brunswick Centre de santé de la Première Nation malécite du Madawaska Nouveau-Brunswick Under One Sky -- Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosigisg Nouveau-Brunswick Conseil de bande Wolastoqey Ontario Nimkee NupiGawagan Healing Centre Ontario Première Nation de Pikangikum Alberta High Level Native Friendship Centre Society Alberta Nistawoyou Association Friendship Centre Alberta SaKaeah North Alberta Sturgeon Lake Cree Nation Women's Shelter Yukon Council for Yukon First Nations Saskatchewan Premières Nations de White Bear Nouvelle-Écosse Première Nation Potlotek Nouvelle-Écosse Première Nation Sipeknekatik Territoires du Nord-Ouest Gouvernement Tlicho Nunavut Cambridge Bay Wrestling Club Nunavut Kitikmeot Friendship Society Nunavut Natchiliup Quviahuktiit Nunavut Hameau de Gjoa Haven Terre-Neuve-et-Labrador Newfoundland Indigenous Peoples Alliance Terre-Neuve-et-Labrador Conseil de bande de St. George's

SOURCE Patrimoine canadien

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