Le gouvernement du Canada investit 22,8 millions dans des programmes sportifs pilotés par des Autochtones afin de renforcer l'autonomie des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis English

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Patrimoine canadien

01 juin, 2026, 13:49 ET

Les Autochtones auront plus d'occasions de pratiquer un sport, d'un bout à l'autre du pays.

EDMONTON, AB, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir les Premières Nations, les Inuit et les Métis dans leurs efforts pour favoriser des communautés autochtones fortes, saines et dynamiques, partout au pays.

L'accès au sport et à l'activité physique est essentiel pour atteindre ces résultats sociaux. Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), a dévoilé le nom des bénéficiaires de financement du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour 2026-2028.

Grâce à cet investissement de 22,8 millions de dollars, des projets pilotés par les Autochtones élargiront l'accès au sport et à l'activité physique dans les communautés à travers le pays. La priorité sera accordée aux programmes adaptés à la culture et conçus par les communautés qui ont pour but de renforcer l'autonomie des Autochtones, notamment les jeunes, les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQI+ et les personnes en situation de handicap.

À Edmonton, environ 1 226 255 de dollars seront investis dans trois projets pilotés par des Autochtones et visant à élargir l'accès au sport et à l'activité physique.

Depuis 2019, le volet SSDSCA, grâce à la collaboration d'organisations et de gouvernements autochtones, a profité à des centaines de communautés à travers le Canada.

Afin d'obtenir la liste détaillée des bénéficiaires de financement des composantes 1, 2 et 3 pour la période 2026-2028, consultez les documents d'information.

Citations

« Le sport rassemble les gens, rend nos communautés plus dynamiques et favorise la santé physique et mentale de la population. Grâce à cet investissement, les organisations autochtones pourront élargir l'accès à des activités sportives et physiques adaptées aux cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis, d'un océan à l'autre. Ces mesures contribuent à lever les obstacles à la participation et à créer des espaces où les Autochtones de tous âges et de toutes capacités peuvent s'épanouir. »

-- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

« Le financement issu de la première composante du volet SSDSCA a joué un rôle essentiel dans notre capacité à servir les communautés autochtones et à obtenir des résultats concrets en matière de développement social dans toute l'Alberta. Ce soutien nous permet de proposer des programmes de sport, de loisirs et de bien-être adaptés à la culture, qui renforcent les liens communautaires, le leadership et le bien-être général des communautés. Bien qu'il reste des défis à relever - comme le manque de personnel, les déplacements et la demande croissante dans les communautés rurales et isolées - le financement du SSDSCA nous aide à agir de manière significative et efficace. Nous sommes profondément reconnaissants de cet investissement, qui reste indispensable à notre travail et aux communautés que nous servons. »

- Shannon Dunfield, présidente, Indigenous Sport Council of Alberta

Les faits en bref

Le sport au service du développement social est défini comme l'utilisation intentionnelle du sport ou de l'activité physique pour obtenir des résultats sociaux.

Le volet Sport au service du développement social des communautés autochtones (SSDSCA) vise à favoriser des résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux priorités énoncées dans les Appels à l'action nos 7, 19, 38 et 66 de la Commission de vérité et réconciliation, ainsi qu'aux appels à la justice nos 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le volet SSDSCA du Programme de soutien au sport comporte trois composantes de financement.

Première composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 10,6 millions de dollars seront distribués aux 12 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone pour développer des programmes sportifs communautaires, ainsi qu'au Cercle sportif autochtone pour appuyer ses membres dans cette tâche.

Deuxième composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 7,2 millions de dollars seront distribués aux gouvernements et aux communautés autochtones ainsi qu'à des organismes autochtones à but non lucratif afin de soutenir des projets qui favorisent le sport et les loisirs dans les communautés autochtones. Inspirés des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les objectifs de développement social de la deuxième composante visent à améliorer la santé, l'éducation et l'employabilité, ainsi qu'à réduire les comportements à risque. Ces investissements seront répartis entre 51 projets à l'échelle du pays.

Troisième composante : Au cours du cycle de financement 2026-2028, 5 millions de dollars seront distribués aux gouvernements et aux communautés autochtones ainsi qu'à des organismes autochtones à but non lucratif qui offrent aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones la possibilité de participer à des activités sportives enrichissantes. Inspirés des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les objectifs de développement social de la troisième composante visent la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation et la prévention de l'exploitation sexuelle, les relations saines et sécuritaires, ainsi que la positivité sexuelle (2ELGBTQI+). Ces investissements seront répartis entre 34 projets à travers le pays.

Produits connexes

Le secrétaire d'État van Koeverden présente les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 - Un Canada fort pour tous pour bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires

Liens connexes

Sport au service du développement social dans les communautés autochtones

Sport Canada

Cercle sportif autochtone

Organismes provinciaux ou territoriaux de sport autochtone

Document d'information : bénéficiaires de financement de la première composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Communiqué : Le gouvernement du Canada investit 22,8 millions de dollars dans des programmes sportifs pilotés par des Autochtones afin de renforcer l'autonomie des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis

Afin de donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, le gouvernement du Canada collaborera avec le Cercle sportif autochtone (CSA), ainsi qu'avec une organisation désignée par le CSA dans chaque province et territoire, pour renforcer leurs capacités et offrir aux peuples autochtones la possibilité de participer à des activités sportives, récréatives et physiques enrichissantes qui contribuent à la réalisation d'au moins un des objectifs de développement social de la première composante.

Document d'information : bénéficiaires de financement de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Liste détaillée des bénéficiaires de la deuxième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Région

Récipiendaire

Île-du-Prince-Édouard

Première Nation de Lennox Island

Île-du-Prince-Édouard

Mi'Kmaq Family Resource Centre

Saskatchewan

Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan

Saskatchewan

Première Nation Nakota de Pheasant Rump

Saskatchewan

Nation Dakota de Standing Buffalo

Manitoba

Anishinaabe Agowidiiwinan Secretariat

Manitoba

Première Nation de Long Plain

Manitoba

Nation crie de Shoal Lake - service de prévention

Manitoba

Waterways Recreation

Manitoba

Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association

Colombie-Britannique

Indigenous Women Outdoors Society

Colombie-Britannique

Première Nation Malahat

Colombie-Britannique

NEC Native Education College

Colombie-Britannique

Nikihk Management & Community Development Society

Colombie-Britannique

Rising Tide Surf Society

Colombie-Britannique

Sníchim Foundation Society

Colombie-Britannique

Première Nation Sq'éwlets

Colombie-Britannique

Stein Valley Nlakapamux School Society

Colombie-Britannique

Conseil de bande Tahltan

Colombie-Britannique

The Friendship House Association of Prince Rupert

Colombie-Britannique

Première Nation Tzeachten

Colombie-Britannique

Première Nation de Williams Lake

Alberta

Creating Hope Society of Alberta

Alberta

Nation crie de Driftpile

Alberta

Grande Prairie Friendship Centre

Alberta

Nation crie de Little Red River

Alberta

St. Paul Mannawanis Native Friendship Centre

Alberta

Tribal Chiefs Ventures

Alberta

Woodland Cree First Nation Education Committee

Québec

Centre de développement communautaire autochtone de Montréal

Québec

Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Québec

Nation crie de Mistissini

Québec

Première Nation crie de Waswanipi

Québec

Oujé-Bougoumou

Terre-Neuve-et-Labrador

Flat Bay Band

Terre-Neuve-et-Labrador

Bande indienne de Port-au-Port

Nouveau-Brunswick

Première Nation Bilijk

Nouveau-Brunswick

Elsipogtog First Nation Education Authority

Nouveau-Brunswick

Première Nation de Fort Folly

Nouveau-Brunswick

Première Nation Oromocto

Nouveau-Brunswick

Three Nations Education Group

Nouveau-Brunswick

Woodstock First Nation Health Centre

Ontario

Première Nation algonquine de Pikwakanagan

Ontario

Conseil de bande Nokiiwin

Ontario

Plenty Canada

Territoires du Nord-Ouest

Inuvik Community Corporation

Territoires du Nord-Ouest

Première Nation Liidlii Kue

Yukon

Village de Teslin

Nunavut

Hameau de Kugluktuk

Nunavut

Hameau de Pond Inlet

Nunavut

Pirurvik Preschool Society

Nouvelle-Écosse

Première Nation d'Annapolis Valley

Nouvelle-Écosse

Conseil de bande de la Première Nation de Pictou Landing

Document d'information : bénéficiaires de financement de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Liste détaillée des bénéficiaires de la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones 2026-2028

Région

Bénéficiaire

Manitoba

Ikayuqtiit Incorporated

Manitoba

2Spirit Manitoba

Manitoba

Première Nation de God's Lake

Manitoba

Conseil de bande Keewatin

Manitoba

St. Louis Metis Local #28

Manitoba

Waterways Recreation

Manitoba

Première Nation de York Factory

Île-du-Prince-Édouard

Première Nation de Lennox Island

Île-du-Prince-Édouard

Mi'Kmaq Family Resource Centre

Colombie-Britannique

Nation Gitxaala

Colombie-Britannique

Première Nation Shxwowhamel 

Colombie-Britannique

Nation Tla'amin

Colombie-Britannique

Gouvernement Yunesit'in

Québec

Nation crie de Nemaska

Québec

Whapmagoostui Sports & Recreation

Nouveau-Brunswick

Centre de santé de la Première Nation malécite du Madawaska

Nouveau-Brunswick

Under One Sky -- Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosigisg

Nouveau-Brunswick

Conseil de bande Wolastoqey

Ontario

Nimkee NupiGawagan Healing Centre

Ontario

Première Nation de Pikangikum

Alberta

High Level Native Friendship Centre Society

Alberta

Nistawoyou Association Friendship Centre

Alberta

SaKaeah North

Alberta

Sturgeon Lake Cree Nation Women's Shelter

Yukon

Council for Yukon First Nations

Saskatchewan

Premières Nations de White Bear

Nouvelle-Écosse

Première Nation Potlotek

Nouvelle-Écosse

Première Nation Sipeknekatik

Territoires du Nord-Ouest

Gouvernement Tlicho

Nunavut

Cambridge Bay Wrestling Club

Nunavut

Kitikmeot Friendship Society

Nunavut

Natchiliup Quviahuktiit

Nunavut

Hameau de Gjoa Haven

Terre-Neuve-et-Labrador

Newfoundland Indigenous Peoples Alliance

Terre-Neuve-et-Labrador

Conseil de bande de St. George's

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]

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