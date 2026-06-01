Déclaration du gouvernement du Canada pour souligner le Mois du patrimoine philippin.

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Le Mois du patrimoine philippin est une occasion de célébrer la richesse de la culture philippine ainsi que les nombreuses contributions des personnes philippino-canadiennes au pays.

Forte de près d'un million de personnes, la communauté philippino-canadienne est aujourd'hui l'une de celles qui connaissent la plus forte croissance au Canada. Par son dynamisme et son esprit de solidarité, elle contribue chaque jour à bâtir un Canada plus riche et plus inclusif.

Les Canadiens et Canadiennes d'origine philippine enrichissent la société dans tous les domaines : la santé, l'éducation, les arts, les sports, les sciences, l'entrepreneuriat, la finance, la justice sociale et la vie publique. Leur engagement, leur talent et leur dévouement font partie intégrante de l'histoire du Canada et contribuent à façonner un avenir prometteur pour les générations à venir.

Tout au long du mois de juin, j'invite la population à découvrir les traditions, les récits et les valeurs qui font la richesse du patrimoine philippin. À tous ceux et celles qui souligneront la fête de l'indépendance des Philippines le 12 juin, je souhaite un joyeux 128e anniversaire rempli de fierté, de joie et de liens durables. »

SOURCE Patrimoine canadien

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