Patrimoine canadien offrira une séance d'information technique aux médias durant laquelle seront communiqués les détails de la cérémonie qui se tiendra le 8 juin 2026, dans l'édifice du Sénat du Canada.

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Des représentants de Patrimoine canadien tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias mercredi afin de fournir des renseignements logistiques et des détails sur le programme entourant l'installation de l'honorable Louise Arbour comme 31e gouverneure générale du Canada. La séance aura lieu par Zoom. Par la suite, les représentants seront à la disposition des médias pour répondre à leurs questions.

Veuillez noter que tous les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ÉVÉNEMENT : Séance d'information technique

DATE : Le mercredi 3 juin 2026

HEURE : 11 h (HE)

La période de questions et réponses aura lieu par Zoom, et les membres de la Tribune de la presse peuvent y participer. Les médias qui n'y sont pas membres sont priés de faire une demande à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

ACCRÉDITATION POUR LES MÉDIAS

Tous les médias qui désirent couvrir la cérémonie d'installation doivent s'inscrire en indiquant leur nom et celui du média qu'ils représentent.

Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire devront demander une accréditation temporaire. Pour vous inscrire ou demander l'accréditation, veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire à [email protected].

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]