Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine italien

OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Tout au long du mois de juin, nous célébrons les personnes d'ascendance italienne, leur héritage culturel ainsi que leur riche contribution à un Canada diversifié et uni.

Depuis l'arrivée des premières familles italiennes au Canada, les communautés italo-canadiennes ont profondément marqué l'histoire de notre pays. Alors qu'environ 2 000 personnes d'origine italienne vivaient au pays en 1881, elles sont aujourd'hui plus de 1,5 million, faisant du Canada l'une des plus importantes diasporas italiennes au monde.

Dans les villes d'un bout à l'autre du pays, les quartiers de la « Petite Italie » regroupant des commerces variés témoignent de cet héritage. Ces lieux chaleureux et animés permettent aux familles, aux amis et aux communautés de se rassembler, que ce soit autour d'un bon repas ou de festivités, et illustrent l'esprit de solidarité, le sens de la famille et la générosité qui caractérisent si bien la communauté italo-canadienne.

Durant le Mois du patrimoine italien, j'invite toute la population à célébrer et à découvrir la richesse des traditions, des histoires et de la culture qui font la fierté des communautés italiennes au pays et qui contribuent à faire du Canada un pays plus fort et plus diversifié.

Bon Mois du patrimoine italien à toutes et à tous! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]