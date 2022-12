Le financement est accordé dans le cadre d'un engagement de 100 millions de dollars visant à soutenir les personnes les plus touchées par la COVID-19

SURREY, BC, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Beaucoup d'Autochtones sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et sont plus susceptibles de faire face à des difficultés disproportionnées en raison du racisme, de la discrimination, du statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. Ils sont parmi les moins susceptibles d'avoir accès à des services adéquats en matière de la santé mentale en raison du legs de la colonisation. Le gouvernement du Canada est déterminé à s'attaquer à ces disparités et à promouvoir une bonne santé mentale pour toutes les personnes au Canada.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 2,25 millions de dollars à la Métis Nation British Columbia pour son projet visant à fournir aux membres des communautés métisses de l'information et des ressources pour améliorer leur santé mentale et leur bien-être. En partenariat avec LivingWorks, ce projet mettra en œuvre un programme de prévention du suicide fondé sur des données probantes afin de promouvoir le mieux-être mental et de créer un réseau de sécurité au sein des communautés métisses de la Colombie-Britannique.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Il s'agit notamment des jeunes; des aînés; des Premières Nations, des Inuits et des Métis; des Noirs et des autres personnes racisées au Canada; des travailleurs de première ligne et des autres travailleurs essentiels; ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été - et continue d'être - touchée par la pandémie.

Citations

« Les Premières nations, les Inuits et les Métis méritent l'accès à des programmes et à du soutien en matière de santé mentale qui sont sûrs, adaptés à la culture et qui tiennent compte des traumatismes. Cela est d'autant plus important alors que la pandémie de COVID-19 continue de mettre les gens partout au pays à rude épreuve. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à appuyer la Métis Nation British Columbia dans la mise en œuvre de leurs programmes vitaux et aidera un plus grand nombre de membres de leur communauté à accéder au soutien qui les mettent en rapport avec la terre et la culture traditionnelle. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il est évident que la communauté métisse a un besoin urgent de mieux soutenir la santé mentale et le bien-être, maintenant plus que jamais depuis le début de la pandémie. La création d'une sûreté culturelle et d'un bien-être culturel n'est qu'une des nombreuses démarches à entreprendre dans le but de créer un réseau de sécurité. »

Dre Kate Elliott, ministre de la Santé mentale et de la Réduction des méfaits

Nation métisse de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Un Canadien sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie.

Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

La santé mentale est étroitement liée à la santé physique et est essentielle à la santé et au bien-être en général. Par exemple, une mauvaise santé mentale est un facteur de risque de problème de santé physique chronique, et vice versa. Une bonne santé mentale a également une incidence sur la capacité d'une personne à faire face aux défis et au stress de la vie, sur le sentiment d'appartenance et sur le sentiment d'être en contrôle de sa vie.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, sachez que la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est accessible à tous les Autochtones au Canada . Des conseillers expérimentés qui fournissent des services adaptés à la culture sont joignables par téléphone et par clavardage en tout temps. Le service téléphonique et le clavardage sont accessibles en anglais et en français. Le soutien téléphonique est aussi offert sur demande en cri, en ojibwé (anishinaabemowin) et en inuktitut.

Vous pouvez également accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

