DEC lance une initiative ponctuelle ciblant les entreprises manufacturières innovantes de l'industrie de la construction résidentielle de multilogements.

MAGOG, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Pour répondre à la pénurie de logements partout au pays, le gouvernement du Canada se tourne vers des méthodes de construction résidentielle novatrices. En investissant dans les entreprises d'ici, il encourage le développement de nouvelles techniques de construction de logements tout en stimulant la productivité du marché.

C'est pour mieux répondre aux besoins évolutifs de toutes les régions du pays que le gouvernement du Canada a lancé hier l'Initiative régionale pour l'innovation dans la construction résidentielle (IRICR). Livrée par les agences de développement économique régional du Canada (ADR), l'IRICR appuie les entreprises manufacturières du secteur de la construction résidentielle afin d'accélérer l'innovation dans cette industrie et de transformer la façon dont les logements seront construits pour l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce que DEC investira 10,45 M$ sur deux ans pour soutenir cette priorité du gouvernement du Canada annoncée dans le Budget 2024.

Renforcer la capacité du secteur de la construction résidentielle de multilogements au Québec

Au Québec, l'IRICR appuie l'innovation des entreprises manufacturières du secteur de la construction résidentielle de multilogements. Les investissements réalisés en vertu de l'IRICR permettront aux constructeurs québécois de construire plus de logements, plus rapidement.

L'IRICR constitue un volet important du Plan du Canada sur le logement et vise à imaginer des solutions efficaces à long terme pour résoudre la crise du logement. En aidant les entreprises manufacturières à innover et à accroître leur productivité, DEC et les autres ADR contribuent au développement de solutions locales et novatrices en matière de logement.

Les PME manufacturières innovantes et les OBNL du Québec actifs dans le secteur de la construction résidentielle de multilogements sont invités à prendre connaissance des critères d'admissibilité à l'IRICR en consultant le site Web de DEC.

Citations

« Notre gouvernement prend les moyens qu'il faut pour trouver des solutions à la crise du logement, et la nouvelle Initiative régionale pour l'innovation dans la construction résidentielle en fait partie. En investissant dans les entreprises du secteur de la construction résidentielle, nous mettons en place des conditions gagnantes pour construire davantage de logements, plus rapidement. C'est une autre façon de donner aux collectivités les moyens de répondre aux besoins de leurs habitants pour que tous aient rapidement un endroit où vivre. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement prend des mesures décisives pour remédier à la crise du logement qui sévit au Canada en misant sur l'innovation et des investissements stratégiques. L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle injectera 50 millions de dollars dans la modernisation et l'accélération de la construction résidentielle partout au pays. En favorisant le recours à des technologies de pointe comme les maisons modulaires, l'impression tridimensionnelle carboneutre et la construction en bois massif, nous bâtissons un avenir novateur, efficient et durable pour le secteur canadien de la construction résidentielle. Cette initiative stimulera la productivité, renforcera les chaînes d'approvisionnement et permettra ultimement d'offrir à la population canadienne davantage de solutions de logements abordables. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le 12 avril 2024, le gouvernement du Canada a annoncé son plan en matière de logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement .

a annoncé son plan en matière de logement intitulé . L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) est un élément du Plan du Canada sur le logement et fournit un soutien à la mise en œuvre de nouvelles méthodes en matière de construction résidentielle rapide.

sur le logement et fournit un soutien à la mise en œuvre de nouvelles méthodes en matière de construction résidentielle rapide. Mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada , l'IRICR est dotée d'une enveloppe de 50 M$ et fournit un soutien direct pour faire progresser l'innovation dans les organisations innovantes du secteur de la construction résidentielle.

, l'IRICR est dotée d'une enveloppe de 50 M$ et fournit un soutien direct pour faire progresser l'innovation dans les organisations innovantes du secteur de la construction résidentielle. À compter de cette année et pour les deux années à venir, DEC versera 10,45 M$ dans le cadre de cette initiative.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 343-543-7313, [email protected]