La secrétaire parlementaire Lalonde fait le point sur les impacts du Plan d'action pour les langues officielles auprès des organismes acadiens et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PE, le 8 juin 2021 /CNW/ - Au fil des générations, les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont réussi à garder leur langue et leur culture bien vivantes. Le gouvernement du Canada soutient ces communautés notamment en accordant des fonds à des partenaires communautaires qui assurent leur vitalité et leur pérennité.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles) a annoncé que le gouvernement du Canada accordait plus de 1,5 million de dollars à 10 organismes de l'Île-du-Prince-Édouard en 2020-2021. Cela représente une augmentation de 36 p. 100 du financement depuis 2018. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Elle en a profité pour annoncer que trois nouveaux récipiendaires recevront un financement de base, soit le Comité régional des Jeux de l'Acadie, le Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Association du musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ces groupes s'ajoutent à une liste de sept autres organismes de la province qui reçoivent un financement de base de la part de Patrimoine canadien et qui ont vu leurs contributions augmenter depuis la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Le financement offert à ces groupes assure qu'ils puissent continuer de jouer un rôle actif dans le maintien de la vitalité de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

« Les communautés de langues officielles vivant en situation minoritaire font partie intégrante du contrat social de notre pays. Elles sont composées de nombreux petits organismes communautaires passionnés qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de nos populations francophones. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer leurs efforts continus et leur engagement envers un avenir bilingue. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Le réseau communautaire de l'Île avait vraiment besoin de la bonification distribuée par le gouvernement fédéral au lancement du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023. Comme organisme porte-parole de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, la SAF'Île communique souvent sur l'importance d'obtenir un financement adéquat et régulier pour mener à bien les objectifs de développement communautaire, particulièrement en situation minoritaire. Nous sommes reconnaissants de l'écoute du gouvernement aux besoins d'augmenter les enveloppes budgétaires des organismes communautaires dont les coûts opérationnels influencent énormément la vitalité de notre communauté et son épanouissement. Nous continuerons de collaborer ensemble pour maintenir une situation financière propice au bon degré de codéveloppement d'une communauté forte et ainsi générer plus d'impacts. »

- Edgar Arsenault, président, Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF'Île)

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Les Programmes d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien font la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne et favorisent l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Dans le budget 2021, le gouvernement du Canada prévoit 392 millions de dollars pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Ce financement vise à atteindre des niveaux plus élevés de bilinguisme; à rendre disponible un enseignement postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité partout au Canada; à soutenir la construction, la rénovation et l'expansion des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant avec la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Produits connexes

Document d'information

Nom du client Montant original approuvé pour 2018-2019 (avant le Plan d'action pour les langues officielles) Allocation totale financement de base en 2020-2021 Association des francophones de l'âge d'or de l'Île-du-Prince-Édouard 10 000 $ 18 000 $ Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard 49 000 $ 75 000 $ Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard 90 000 $ 108 000 $ Jeunesse acadienne et francophone de l'ÎPÉ 65 000 $ 92 000 $ Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (inclut le financement de base des 6 comités régionaux) 797 000 $ 997 400 $ Canadian Parents for French P.E.I. 112 000 $ 134 640 $ Actions Femmes ÎPÉ * S.O. 30 500 $ Comité régional des jeux de l'Acadie* S.O. 30 000 $ Salon du livre ÎPÉ* S.O. 12 000 $ Association du Musée acadien de l'ÎPÉ* S.O. 27 500 $ Total 1 123 000 $ 1 525 040 $

*Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est indiqué dans la colonne 2018-2019 n'ont pas bénéficié de financement de programmation en 2018-2019.

