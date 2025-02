Le financement de PacifiCan aidera les entreprises locales à exploiter les données, à mettre à l'essai de nouvelles technologies et à apporter des innovations sur les marchés mondiaux en accédant à ce « laboratoire dans le ciel » du campus d'Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique

KELOWNA, BC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Colombie-Britannique abrite des innovateurs talentueux qui créent les technologies nécessaires ici au Canada, ainsi que dans le monde entier et stimulent les progrès dans tous les secteurs. Afin de soutenir les entreprises locales et d'améliorer la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire, le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles technologies pour contribuer à apporter davantage d'innovations fabriquées en Colombie-Britannique sur les marchés mondiaux.

Un avion en construction se trouve dans un hangar. Le gouvernement du Canada investit 1,35 million de dollars dans un nouveau laboratoire de détection aéroportée afin que les entreprises locales puissent mettre au point des technologies de pointe (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 1,35 million de dollars à PacifiCan pour le campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique (UBCO) afin de créer le premier laboratoire de détection aéroporté de l'Ouest canadien. Ce laboratoire aidera les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique à mettre au point des technologies de télédétection pour la surveillance de l'environnement, la sécurité ou encore la détection des dangers.

Les technologies de télédétection utilisent des capteurs afin de recueillir des données sur la surface de la Terre sans contact direct, offrant des applications révolutionnaires dans diverses industries. Grâce à ce financement, l'UBCO équipera un petit aéronef de capteurs infrarouges, radar et hyperspectraux, permettant la collecte et l'analyse de données à haute résolution.

Le laboratoire de détection aéroporté aidera les entreprises locales à mettre à l'essai et à perfectionner de nouvelles technologies, à accélérer les projets existants et à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial des données de capteurs, qui devrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2027. Bon nombre des principaux partenaires du laboratoire sont des entreprises locales qui conçoivent des logiciels qui font appel à l'intelligence artificielle (IA) et qui analysent les données des capteurs, contribuant ainsi à renforcer le secteur en pleine croissance des technologies numériques de l'Okanagan.

Ce projet s'appuie sur le laboratoire de recherche appliquée Survive and Thrive de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC STAR), une initiative financée par PacifiCan qui conçoit des technologies à fort impact pour les secteurs de la santé, du sport et de la défense. L'ajout du laboratoire de détection aéroporté permettra au laboratoire UBC STAR de s'étendre à de nouveaux domaines, comme l'agriculture et la foresterie. Cette expansion du laboratoire UBC STAR aidera également les communautés autochtones à gérer de manière plus durable les ressources terrestres et marines en leur donnant accès aux outils avancés de collecte de données du laboratoire.

L'investissement d'aujourd'hui, réalisé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PacifiCan, devrait générer 4,5 millions de dollars en revenus, 1 million de dollars pour la recherche et le développement, et soutenir plus de 10 petites et moyennes entreprises locales. Cela permettra également de créera des possibilités de formation et des emplois de qualité, y compris pour les femmes et les jeunes.

Citations

« La Colombie-Britannique regorge de personnes talentueuses et d'innovations incroyables, et cet investissement aidera les entreprises locales à faire passer leurs technologies à l'échelon supérieur. En soutenant le développement du premier laboratoire de détection aéroporté dans l'Ouest canadien, nous donnons aux entreprises de la Colombie-Britannique les outils dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion sur les marchés mondiaux, renforcer le secteur technologique local et créer de nouvelles possibilités de collaboration avec les communautés autochtones. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont l'industrie et le milieu universitaire peuvent collaborer pour stimuler la croissance économique et la durabilité. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Il s'agit d'un partenariat particulièrement intéressant entre les capacités de recherche de l'Université de la Colombie-Britannique et les principales entreprises de l'Okanagan. Nous sommes ravis d'apporter au monde une véritable innovation de l'Okanagan, en participant à la résolution de problèmes ici, au pays, tout en créant des possibilités d'exportation contribuant à la croissance économique et à la résilience de la région. »

-Keith Culver, Ph. D., directeur du laboratoire UBC STAR, Université de la Colombie-Britannique

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PacifiCan investit dans des secteurs de la Colombie-Britannique, en créant un écosystème qui comprend des groupes sous-représentés et en permettant aux entreprises d'innover localement et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale.

