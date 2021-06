ST. JOHN'S, NL, le 11 juin 2021 /CNW/ - L'un des fondements d'un Canada plus inclusif où toutes et tous ont des chances égales de réussir est un mouvement des femmes et de revendication de l'égalité fort et dynamique. Le gouvernement du Canada continue d'appuyer des organismes qui offrent à toutes les femmes de même qu'aux victimes et personnes survivantes de la traite des personnes, les outils et les services de soutien dont elles ont besoin pour se rétablir et reprendre la maîtrise de leur vie. Par ses investissements dans des organismes de femmes, le gouvernement du Canada assure la prospérité des femmes et de leurs communautés aujourd'hui et dans le futur.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé l'octroi de 1,3 million de dollars à trois organismes communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador qui soutiennent les femmes.

Grâce au Programme de promotion de la femme, la Multicultural Women's Organization of Newfoundland and Labrador et la Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs recevront chacune 450 000 $, ce qui les aidera à accroître leur capacité et à promouvoir le changement social et systémique en faveur de l'égalité des genres.

De plus, l'Initiative sur la traite des personnes versera à l'Association for New Canadians la somme de 400 000 $ pour faire progresser le savoir et améliorer les mesures de soutien du renforcement de l'autonomie par des pratiques d'intervention prometteuses visant les populations à risque et les victimes et personnes survivantes de la traite des personnes dans toute la province.

Grâce à ce financement, ces trois organismes pourront renforcer leur capacité et poursuivre leur travail en vue d'appuyer les femmes et les filles de même que les victimes et personnes survivantes de la traite des personnes, à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Nous investissons 1,3 million de dollars dans des organismes locaux qui renforcent le pouvoir d'agir des femmes de toute la province. Grâce à des mesures pareilles, nous nous relèverons de la pandémie en tenant compte de l'ensemble de la population canadienne, et surtout des personnes les plus durement touchées. Nous allons doter Terre-Neuve-et-Labrador d'une économie plus inclusive, plus durable et plus résiliente. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles

Depuis 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a soutenu plus de 200 projets destinés à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe et plus de 190 projets favorisant la sécurité économique des femmes, dont 26 à Terre-Neuve-et- Labrador .

a soutenu plus de 200 projets destinés à prévenir et à combattre la violence fondée sur le sexe et plus de 190 projets favorisant la sécurité économique des femmes, dont 26 à Terre-Neuve-et- . Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019- 2020 et ont contribué à réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont contribué à réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, en plus de renforcer les capacités et la confiance des chefs de file. En juin 2020, le Canada a été reconnu par l'organisme CARE comme le pays ayant le plan le plus sexospécifique pour lutter contre la COVID-19.

a été reconnu par l'organisme CARE comme le pays ayant le plan le plus sexospécifique pour lutter contre la COVID-19. Malgré des lois sévères et des protocoles mondiaux, on estime que la traite des personnes génère annuellement environ 150 milliards de dollars de profits d'origine criminelle dans le monde. Elle touche de façon disproportionnée les femmes et les enfants. Au Canada , 95 % des victimes identifiées par la police sont des femmes et des filles.

, 95 % des victimes identifiées par la police sont des femmes et des filles. Pour faire en sorte que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe ait un accès fiable et rapide à une protection et à des services, peu importe où elle habite, le budget de 2021 prévoit un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer un nouveau Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

