Financement des projets de la United Chinese Community Enriching Services Society

VANCOUVER, BC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Nous devons pallier les disparités en matière de santé et promouvoir une santé mentale positive pour toutes les personnes au pays, en particulier pour ceux qui ont des difficultés disproportionnées à obtenir des services de soutien en santé mentale en raison de racisme et de discrimination, ou de l'orientation sexuelle, ou du statut socioéconomique.

Aujourd'hui, Wilson Miao, député de Richmond-Centre, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre déléguée de la Santé, a annoncé un financement de 1,2 million de dollars à la United Chinese Community Enrichment Services Society, communément appelée S.U.C.C.E.S.S.

Le financement d'aujourd'hui permettra à S.U.C.C.E.S.S. d'améliorer les processus utilisés par les médecins et les sages-femmes pour orienter les patients vers les services communautaires, comme les services en santé mentale pour diverses communautés d'immigrants de la région des Tri-Cities en Colombie-Britannique. Cela permettra aux personnes en post-partum et à leurs familles de toute la province d'avoir accès aux meilleurs soins de santé possible, adaptés à leur culture et tenant compte des traumatismes, ainsi qu'au soutien de leurs fournisseurs de services.

Cette annonce fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Cela comprend les jeunes; les aînés; les Premières Nations, Inuits et Métis; les Noirs et les autres personnes racisées au Canada; les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs essentiels; d'autres personnes dont la santé mentale a été particulièrement touchée par la pandémie et continue de l'être.

« Près d'un quart des personnes qui donnent naissance au Canada doivent composer avec des défis en santé mentale. Il est crucial de reconnaitre ces situations; on ne doit pas les ignorer. Voilà pourquoi S.U.C.C.E.S.S. veille à ce que plus de personnes immigrantes et de nouveaux arrivants et leurs familles en C.-B. reçoivent des soins en santé mentale pertinents de la part de prestataires appropriés, en temps opportun. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ce programme aide les fournisseurs de services à promouvoir une santé mentale positive chez les femmes en post-partum. Je tiens à remercier S.U.C.C.E.S.S. pour son travail continu visant à sensibiliser la population à la santé mentale maternelle et à réduire la stigmatisation entourant l'obtention de services de soutien en santé mentale. »

Wilson Miao

Député, Richmond-Centre

« Au nom des communautés que nous desservons, je suis reconnaissante au gouvernement du Canada d'investir dans la santé mentale des immigrants asiatiques et sud-asiatiques et de leurs familles en Colombie-Britannique. S.U.C.C.E.S.S. offre depuis bon nombre d'années des services de counselling individuel et familial adaptés à la culture et des lignes d'aide en santé mentale. Nous comprenons les préjugés qui empêchent encore les gens de demander de l'aide. Le fait de travailler directement avec les personnes en post-partum et leurs fournisseurs de soins médicaux nous permettra de mieux les aiguiller avec les soutiens communautaires et veiller à ce que personne ne passe entre les mailles du filet. »

Queenie Choo

Directrice générale, S.U.C.C.E.S.S.

Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer la santé mentale des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà.

est déterminé à appuyer la santé mentale des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont des composantes essentielles du mieux-être et peuvent aider à réduire les demandes du système de soins de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en santé au cours de la vie.

Le Collège universitaire Renison, de l'Université de Waterloo, est l'hôte d'un Carrefour de développement et d'échange de connaissances pour la promotion de la santé mentale (carrefour DEC) afin d'appuyer les projets financés par cet investissement qui aide à bâtir une collectivité ayant des intérêts communs dans l'optimisation de la promotion de la santé mentale et de la prévention des maladies mentales à l'échelle du Canada .

. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à la thérapie autoguidée, à un soutien modéré entre pairs et à des conseils individuels de professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un proche éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou envoyer un message texte WELLNESS au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à la thérapie autoguidée, à un soutien modéré entre pairs et à des conseils individuels de professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un proche éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être , composer le 1-866-585-0445 ou envoyer un message texte WELLNESS au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute est également accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un service en santé mentale en ligne qui offre un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

