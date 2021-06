CHARLOTTETOWN, PE, le 4 juin 2021 /CNW/ - Les organismes de femmes offrent un soutien vital aux femmes et aux filles en les aidant à assurer leur sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à participer pleinement à tous les aspects de la société canadienne. En investissant dans les organismes de femmes, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que les femmes et leurs collectivités puissent prospérer, aujourd'hui et dans l'avenir.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, Gudie Hutchings, et le député de Charlottetown, Sean Casey, ont annoncé l'octroi d'un financement de 1,1 million de dollars à deux organismes de femmes de l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre du Programme de promotion de la femme, le Women's Network PEI recevra 177 000 $ pour contrer les répercussions de la COVID-19 dans les régions rurales, faire avancer les initiatives en matière d'égalité des sexes et fournir un soutien individuel aux femmes de l'Île-du-Prince-Édouard qui en ont besoin.

Dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, le PEI Rape and Sexual Assault Centre recevra 999 344 $ afin d'accroître l'accès aux mesures de soutien pour les populations mal desservies et d'étudier, évaluer et mettre en œuvre de nouvelles pratiques qui aideront les femmes à guérir de la violence fondée sur le sexe.

Ces investissements aideront les deux organismes à accroître leur capacité de continuer à soutenir les femmes et les filles de la province.

Hier, à l'occasion du deuxième anniversaire de la publication de Réclamer notre pouvoir et notre place, le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le Groupe de travail cadre a publié le Plan d'action national qui définira une nouvelle approche pour mettre fin à cette tragédie nationale -- une approche responsable, qui tiendra compte des particularités des communautés et des différences régionales.

Citations

« Les organismes de femmes jouent un rôle essentiel dans la création d'un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif. L'investissement d'aujourd'hui contribuera à faire en sorte que ces organismes disposent des ressources dont elles ont besoin pour soutenir les femmes ici, à Charlottetown, et dans toute l'Île-du-Prince-Édouard. Les organismes comme le Women's Network PEI et le PEI Rape and Sexual Assault Centre contribuent à rendre nos communautés plus fortes et plus inclusives. Je suis fier de soutenir leur travail incroyable, car nous savons que lorsque les femmes réussissent, nous réussissons toutes et tous. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Merci au Women's Network PEI et au PEI Rape and Sexual Assault Centre pour votre résilience, votre travail de défense des intérêts et les efforts que vous accomplissez sans relâche pour soutenir les femmes de toute la province. L'investissement de 1,1 million de dollars versé aujourd'hui à ces organismes fera en sorte que les femmes de toute la province reçoivent le soutien dont elles ont besoin au moment même où nous commençons à nous remettre de la pandémie de COVID-19. Au cours de la dernière année, notre gouvernement a investi dans du soutien pour les femmes qui a touché près de 40 000 femmes de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous continuerons d'appuyer des organismes comme ceux-ci alors que nous travaillons à bâtir un Canada égalitaire, juste et équitable pour toutes et tous. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Faits en bref

Depuis 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a soutenu plus de 220 projets visant à contrer et à prévenir la violence fondée sur le sexe et plus de 190 projets visant à favoriser la sécurité économique des femmes, dont sept projets à Charlottetown .

Le 3 juin 2021, le Groupe de travail cadre pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a publié le Plan d'action national 2021 : Mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Ce plan donne suite aux préoccupations soulevées dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont touché environ six millions de personnes en 2019- 2020 et ont aplani les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe. Ils ont aussi renforcé les capacités et la confiance dans les domaines du leadership.

ont touché environ six millions de personnes en 2019- ont aplani les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe. Ils ont aussi renforcé les capacités et la confiance dans les domaines du leadership. En juin 2020, le Canada a été reconnu par l'organisme CARE comme étant le pays ayant le plan de lutte contre la COVID-19 le plus sensible aux questions d'égalité des genres.

a été reconnu par l'organisme CARE comme étant le pays ayant le plan de lutte contre la COVID-19 le plus sensible aux questions d'égalité des genres. Pour faire en sorte que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe ait un accès fiable et rapide à une protection et à des services, peu importe où elle habite, le budget de 2021 prévoit un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer un nouveau Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

Liens connexes

