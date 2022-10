Parcs Canada lancera une consultation publique lié au réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff pour améliorer les services d'accueil, d'orientation et de sensibilisation des visiteurs.

BANFF, AB, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces lieux contribuent à la santé de notre patrimoine naturel, à la résilience face au changement climatique et à la création d'emplois dans nos collectivités, tout en permettant d'offrir aux visiteurs des expériences intéressantes et de grande qualité, dans un contexte sécuritaire à travers le pays.

Légende : L’avenue Banff dans la ville de Banff, avec le mont Cascade du parc national Banff en arrière-plan Source : Parcs Canada/B. Wrobleski (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement de huit millions de dollars pour lancer un processus de mobilisation du public et de planification afin de réaménager le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, une idée mise en avant pour la première fois il y a près de 25 ans. La sénatrice Karen Sorensen, qui soutient ce projet depuis très longtemps et est conseillère spéciale du directeur du parc en ce qui a trait à la planification et au processus de mobilisation de ce projet, était présente lors de l'annonce dans la ville de Banff.

Le gouvernement s'engage à investir dans la revitalisation des actifs de l'infrastructure de Parcs Canada au profit de l'ensemble de la population canadienne. Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, Parcs Canada fera avancer la planification pour réaménager les installations et les espaces ouverts du centre-ville de Banff pour accueillir les visiteurs du parc national, les encourager à visiter le parc national, et les aider à mieux comprendre les défis auxquels les parcs nationaux sont confrontés.

Au cours des deux dernières décennies et demie, l'Agence Parcs Canada s'est efforcée d'obtenir des terrains adjacents dans le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff et l'Agence est maintenant en mesure de commencer à planifier le réaménagement. Le processus commence immédiatement et comprendra des études détaillées de l'emplacement et des consultations menées auprès des communautés autochtones, des intervenants et du public, afin d'en arriver à des options de réaménagement.

Il s'agit d'une occasion importante pour les communautés autochtones et locales, et l'ensemble de la population canadienne, d'offrir leurs conseils et commentaires concernant un plan de réaménagement qui contribuera de manière significative à l'expérience des visiteurs, tout en tenant compte de leurs valeurs et points de vue par rapport au premier parc national du Canada.

Parcs Canada encourage la population canadienne et les visiteurs du monde entier à visiter ces lieux patrimoniaux. En établissant des liens avec l'histoire et la nature, nous pouvons aider à former les intendants de demain - des personnes qui connaissent ces lieux spéciaux et s'en soucient.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans de nouvelles infrastructures destinées aux visiteurs et des programmes et services novateurs pour les lieux administrés par Parcs Canada. Il s'agit du parc national le plus visité du Canada, et il est emballant de voir cette idée défendue depuis plusieurs décennies se concrétiser à Banff. Le moment est venu de participer au processus pour façonner l'avenir du réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, afin de créer un espace ouvert à tous les points de vue qui entretiendra un lien significatif avec le légendaire parc national Banff. Ce projet favorise la voie vers la réconciliation, le développement touristique, la création d'emploi et l'inclusion pour ce parc de calibre mondial. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce à cet investissement du gouvernement fédéral, l'un des endroits les plus précieux du Canada continuera d'être une source de plaisir, d'apprentissage et de fierté nationale. En tant que membre de la communauté et leader de la ville de Banff, j'ai l'honneur de continuer à défendre cette initiative, à titre de conseillère spéciale du directeur du parc. J'encourage vivement le public à saisir cette occasion unique de façonner l'avenir de ce projet fort intéressant. Votre contribution sera essentielle au réaménagement d'installations et d'espaces ouverts qui sont représentatifs de tous et qui nous permettront d'accueillir chaleureusement les visiteurs au centre de Banff et en plein cœur du parc national. »

Karen Sorensen

Sénatrice de l'Alberta (Rocheuses Alberta)

Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures du parc national Banff dans le cadre du plus grand plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Grâce à des investissements importants dans les infrastructures, Parcs Canada protège et conserve nos trésors nationaux tout en contribuant aux économies locales et à la croissance de l'industrie touristique.

investit dans les infrastructures du parc national dans le cadre du plus grand plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Grâce à des investissements importants dans les infrastructures, Parcs Canada protège et conserve nos trésors nationaux tout en contribuant aux économies locales et à la croissance de l'industrie touristique. Symbole internationalement reconnu du Canada , partie intégrante des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien, le parc national Banff accueille plus de quatre millions de visiteurs par année.

, partie intégrante des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien, le parc national accueille plus de quatre millions de visiteurs par année. Le processus de mobilisation public de Parcs Canada vise à recueillir des renseignements pour définir des principes directeurs, élaborer un cadre décisionnel et proposer des options de réaménagement pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff . Le processus de planification ne fait que commencer et aucune décision n'a été prise.

. Le processus de planification ne fait que commencer et aucune décision n'a été prise. Au cours du processus de planification, les gens pourront faire part de leurs idées de diverses façons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'adresse suivante : www.parlonsparcsdesmontagnes.ca/reamenagement-pate-de-maisons-200-avenue-banff.

