LA PRAIRIE, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de réduire les risques, de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires.

C'est dans ce contexte que Jacques Ramsay, député de La Prairie--Atateken et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, annoncera un soutien financier de DEC à deux entreprises de l'industrie de l'aluminium dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

19 mai 2026

Heure : 14 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant midi, le 19 mai 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]