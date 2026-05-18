Avis aux médias - Le Canada investit dans les infrastructures de l'Arctique pour les collectivités du Nord English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
18 mai, 2026, 09:00 ET
IQALUIT, NU, le 18 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce de financement pour des projets liés aux minéraux critiques au Nunavut. Un point de presse suivra.
Date : 20 mai 2026
Heure : 11 h 15 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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