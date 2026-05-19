/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le secteur minier au Nunavut/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
19 mai, 2026, 07:00 ET
HOPE BAY, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce importante concernant le secteur minier. Un point de presse suivra.
Date : Mardi 19 mai 2026
Heure : 12 h 25 (HR)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister [virtuellement] à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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