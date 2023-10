WENDAKE, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les personnes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de 861 799$ au Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) pour leur projet Nawajonan kidji waseyasigen : choisir de briller.

Le RCAAQ s'attaquera aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe en élaborant et en mettant en œuvre des pratiques de prévention et d'intervention, et en renforçant le soutien à l'autonomisation des communautés mal desservies. Des projets comme ceux-ci garantissent que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, et leurs communautés puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir.

En novembre 2022, le Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de la condition féminine a lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national est un cadre stratégique de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Il comprend cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

« En offrant des services culturellement adaptés, les organismes de première ligne comme le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec sont essentiels dans nos communautés. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à renforcer la capacité du RCAAQ à s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes et des filles autochtones ainsi que des personnes 2ELGBTQQIA+, et à briser le cercle de la violence. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où toutes et tous puissent vivre dans la dignité, la sécurité et l'autonomisation. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Il est essentiel de pallier les inégalités persistantes qui touchent les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexes et asexuelles (2ELGBTQQIA+) autochtones. L'octroi de ce financement permet entre autres au Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec d'accroître sa capacité, ainsi que celle de ses 11 Centres d'amitié autochtones affiliés, à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe en développant des approches et des services adaptés et pertinents culturellement. Ce financement nous permettra, à notre façon, de faire un pas et d'avancer vers une égalité réelle. »

Tanya Sirois, directrice générale, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec

Ce financement provient des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce financement est une initiative clé de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce financement est également une contribution importante à la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones, pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, représente la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021. Il décrit les efforts du gouvernement du Canada , aujourd'hui et pour l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes et de filles autochtones, et de personnes 2ELGBTQQIA+.

au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021. Il décrit les efforts du gouvernement du , aujourd'hui et pour l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes et de filles autochtones, et de personnes 2ELGBTQQIA+. Bien qu'environ 5 % de la population féminine du Canada soit autochtone, 21 % des homicides liés au genre commis entre 2011 et 2021 concernaient des femmes et des filles autochtones.

