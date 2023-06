GATINEAU, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les personnes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer, et Sophie Chatel, députée de Pontiac, ont annoncé l'octroi de 1,15 million de dollars à l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) pour la réalisation de deux projets : PTMA Liaisons: Grassroots Partnership and Capacity Building et Kewabadjmin: SEEing Ourselves.

Grâce à ces projets, l'AFAC s'attaquera aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe en soutenant les femmes et les filles autochtones, ainsi que les personnes 2ELGBTQQIA+. L'AFAC développera et mettra en œuvre des pratiques de prévention et d'intervention, et renforcera le soutien à l'autonomisation des populations mal desservies et des victimes de la traite de personnes. Des projets comme ceux-ci font en sorte que les femmes, les filles, les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, ainsi que leurs communautés, puissent prospérer aujourd'hui et à l'avenir.

En novembre 2022, le Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de la condition féminine a lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national est un cadre stratégique de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Il comprend cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

Citations

« Les organismes de première ligne, les militantes et militants et les bénévoles sont au cœur du changement systémique, et soutenir leur travail essentiel est notre priorité. Le financement annoncé aujourd'hui aidera l'Association des femmes autochtones du Canada à renforcer sa capacité à s'attaquer aux causes profondes de la violence contre les femmes, les filles autochtones, et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. À mesure que nous avançons, nous continuerons à travailler sans relâche pour construire un Canada sans violence fondée sur le sexe, un Canada où les vies des autochtones sont valorisées, protégées et célébrées. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence contre les femmes autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ est inacceptable. Nous devons continuer à faire pression pour un changement systémique afin de protéger ces communautés. L'annonce d'aujourd'hui aidera l'AFAC à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe par le biais de pratiques de prévention et de services tenant compte des traumatismes. Grâce à l'action collective et à une solidarité inébranlable, nous pouvons faire en sorte que les femmes autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ puissent vivre dans la dignité, la sécurité et l'autonomisation. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer

« La violence contre les femmes autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ exige notre attention et notre action urgentes. L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant pour le soutien aux survivantes et la création de communautés exemptes de violence fondée sur le sexe. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque femme, fille autochtone et personne 2ELGBTQI+ peut bénéficier d'une véritable égalité et justice. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Une composante critique pour la prévention de la violence est la guérison - une croyance qui est au cœur de Kewabadjmin: SEEing Ourselves. L'Association des femmes autochtones du Canada a l'honneur de lancer son programme holistique tenant compte des traumatismes pour appuyer l'autonomisation et la guérison des femmes autochtones, les personnes de diverses identités de genre et les personnes 2ELGBTQ+ survivantes ou qui risquent d'être exploitées sexuellement. »

Lynne Groulx, directrice générale, Association des femmes autochtones du Canada

Faits en bref

Le financement pour le projet PTMA Liaisons: Grassroots Partnership and Capacity Building provient des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la VFS, en particulier 55 millions de dollars pour renforcer la capacité des femmes autochtones et des organisations 2ELGBTQIA+ à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe.

provient des quelque 601,3 millions de dollars que le gouvernement du a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la VFS, en particulier 55 millions de dollars pour renforcer la capacité des femmes autochtones et des organisations 2ELGBTQIA+ à s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Le projet Kewabadjmin: SEEing Ourselves a reçu du financement dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes lancée en septembre 2019. Dans le cadre de la stratégie nationale, Femmes et Égalité des genres Canada a créé une initiative contre la traite de personnes, dans le contexte du nouveau pilier d'autonomisation. L'objectif de ce pilier est de renforcer le soutien et les services aux personnes victimes et survivantes de la traite de personnes, en les aidant à retrouver le contrôle et l'indépendance.

a reçu du financement dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes lancée en septembre 2019. Dans le cadre de la stratégie nationale, Femmes et Égalité des genres a créé une initiative contre la traite de personnes, dans le contexte du nouveau pilier d'autonomisation. L'objectif de ce pilier est de renforcer le soutien et les services aux personnes victimes et survivantes de la traite de personnes, en les aidant à retrouver le contrôle et l'indépendance. Ce financement appuie la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, laquelle représente la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021.

au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4, s'aligne avec la Voie fédérale et le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, et les complète.

Liens connexes

Personnes ressources

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et conseillère en gestion des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]