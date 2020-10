OTTAWA, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Les collectivités du Canada ont besoin d'outils et de soutien pour prendre des décisions fondées sur des données probantes en matière d'infrastructure, afin d'appuyer des collectivités plus saines, plus sûres et plus fortes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a salué la publication de données sur l'état des routes, des ponts et des tunnels du Canada dans le cadre de l'enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada (IPEC) de Statistique Canada. L'enquête nationale, qui en est maintenant à sa deuxième ronde, présente un aperçu national statistiquement précis et complet pour 2018 du stock, de l'état et du rendement des infrastructures publiques au Canada, en se basant sur l'année de référence 2016. Les données aident tous les ordres de gouvernement à prendre des décisions d'investissement éclairées, en utilisant les fonds publics, afin de fournir les infrastructures d'eau potable, de transport, des sports et de la culture, de l'environnement et du logement que les Canadiens souhaitent et dont ils ont besoin.

L'enquête sur les IPEC fait partie du plan Investir dans le Canada, qui comprend également le financement d'autres données et initiatives de recherche qui permettront de mieux éclairer la façon dont les programmes fédéraux de financement des infrastructures sont conçus, mis en œuvre, suivis et communiqués.

L'enquête sur les IPEC recueille des informations sur les pratiques de gestion des actifs et sur neuf catégories d'infrastructures publiques : routes, ponts et tunnels, eau potable, eaux usées, eaux pluviales, installations culturelles, récréatives et sportives, logements sociaux et abordables, transport en commun et déchets solides.

Les données sur les routes, les ponts et les tunnels sont désormais disponibles sur le site Web de Statistique Canada.

Citation

« Les administrations locales possèdent et exploitent près de la moitié des infrastructures publiques essentielles du Canada et ont travaillé d'arrache-pied pour soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Des investissements fondés sur des données probantes permettront d'obtenir de meilleurs résultats pour nos collectivités, de créer des emplois et d'aider à cibler les décisions clés en matière d'infrastructures alors que le Canada envisage la reprise. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à investir les fonds publics en fonction de preuves et de résultats. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et renforce les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada est une initiative d'Infrastructure Canada administrée par l'intermédiaire de Statistique Canada.

est une initiative d'Infrastructure Canada administrée par l'intermédiaire de Statistique Canada. Cette version de l'enquête a été réalisée en 2019-2020, en utilisant 2018 comme année de référence pour les réponses.

Des ministères provinciaux et territoriaux, des organisations autochtones, des administrations régionales, des municipalités, des sociétés de transport en commun et certaines sociétés d'État ont répondu à l'enquête et ont communiqué leurs réponses à Statistique Canada pour traitement et analyse.

Au total, l'échantillon comprenait environ 2 500 propriétaires et exploitants d'infrastructures publiques, ce qui a permis d'obtenir un taux de réponse de plus de 90 % et un taux de précision statistique très élevé.

Les résultats de cette enquête s'appuient sur l'enquête de base pour l'année de référence 2016 et soulignent les changements survenus en deux ans. Compte tenu des changements dans la méthodologie et la portée entre les années de référence, il n'est pas toujours possible de comparer les résultats.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Le Quotidien : Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada : routes, ponts et tunnels, 2018 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201026/dq201026a-fra.htm

Pour en savoir plus au sujet de l'enquête sur les IPEC, notamment pour consulter les liens vers les questions de l'enquête, visitez le site Web de Statistique Canada.

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

