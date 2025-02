QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Investir dans des espaces créatifs culturels accessibles contribue à rassembler les personnes de toutes capacités et souligne l'importance de l'inclusion et de l'unité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets d'infrastructures accessibles, notamment les travaux de rénovation et de modernisation qui améliorent les installations existantes, afin d'éliminer les obstacles et de donner l'occasion aux Canadiens et Canadiennes de participer pleinement et d'avoir une influence durable sur notre société et notre économie..

Aujourd'hui, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, s'est rendu au complexe Création Le Pantoum, à Québec (Québec), où il a annoncé un financement de 74 022 dollars dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité.

Création Le Pantoum est un complexe de création musicale opéré par un groupe de travailleurs et de travailleuses du milieu culturel. Sa mission consiste à renforcer la communauté artistique par des moyens alternatifs et innovateurs. Le Fonds pour l'accessibilité aidera le complexe à construire une entrée accessible équipée d'un système automatique d'ouverture actionné par bouton-poussoir aux cinq portes, à rajuster la pente au niveau du rez-de-chaussée pour faciliter l'entrée et soutenir la circulation des personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, à construire un stationnement accessible ainsi qu'à installer des toilettes accessibles.

Ce projet est soutenu par un financement octroyé par l'intermédiaire de l'appel de propositions dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, qui s'est tenu du 28 mai au 26 juillet 2024. Grâce à cet appel de propositions, environ 14,7 millions de dollars ont été alloués pour financer des projets de petite envergure partout au pays, lesquels permettront d'améliorer l'accessibilité dans les lieux de travail et les espaces communautaires.

Le financement annoncé aujourd'hui s'harmonise avec le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada et son objectif de créer un Canada véritablement inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

« La musique et les arts contribuent à rassembler les gens de tous les horizons. En soutenant des organismes locaux comme Création Le Pantoum, nous contribuons à la création d'espaces accessibles qui permettent d'accueillir les personnes en situation de handicap et d'assurer qu'elles participent à des activités communautaires, notamment en écoutant la musique d'artistes québécois locaux. En travaillant ensemble, un projet à la fois, nous créons un pays véritablement inclusif et accessible à tous."»

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Par l'intermédiaire du Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada, nous travaillons aux côtés de Création Le Pantoum et d'autres organismes locaux à l'échelle du Canada pour améliorer et élargir l'accès aux espaces communautaires et culturels. Notre investissement dans ce projet renforce également notre soutien à la relève artistique et aux communautés culturelles du Canada, ce qui, en retour, contribue à créer un sentiment d'appartenance et d'unité plus fort. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

«Il est crucial pour les organismes œuvrant dans les domaines culturels et communautaires de rendre accessible à tous-tes leurs activités et leurs services. Cela fait une différence concrète et durable pour les citoyen-nes qui fréquentent ces lieux. On remercie grandement le gouvernement fédéral pour leur sensibilité à cet égard, surtout dans le contexte actuel.»

-co-fondateur et président du C.A., Le Pantoum, Jean-Étienne Collin Marcoux

Faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, ou huit millions de personnes, déclarent avoir au moins une incapacité. Le taux d'incapacité au Canada a augmenté de cinq points de pourcentage depuis 2017.

a augmenté de cinq points de pourcentage depuis 2017. Le Fonds pour l'accessibilité (FA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie des projets de construction, de rénovation et de modernisation à l'échelle du Canada en vue d'accroître l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le FA créé davantage d'occasions pour les personnes en situation de handicap de participer aux activités ainsi qu'aux programmes communautaires, et de bénéficier d'un accès aux services et à l'emploi.

en vue d'accroître l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Le FA créé davantage d'occasions pour les personnes en situation de handicap de participer aux activités ainsi qu'aux programmes communautaires, et de bénéficier d'un accès aux services et à l'emploi. Plus de 7 700 projets ont été financés dans le cadre du FA depuis son lancement en 2007, aidant des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services ainsi qu'aux possibilités d'emploi dans leurs collectivités.

