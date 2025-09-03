GATINEAU, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les préposés aux services de soutien à la personne sont un pilier du système de soins au Canada. Le gouvernement du Canada soutient leurs efforts en les aidant à améliorer leur sécurité financière.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean, ont annoncé un investissement de plus de 29,9 millions de dollars destiné à financer Common Wealth Pension Services Inc., un organisme sélectionné dans le cadre du projet pilote Programme d'innovation pour l'épargne‑retraite des préposés aux services de soutien à la personne.



Au cours des 24 prochains mois, Common Wealth aidera les préposés aux services de soutien à la personne admissibles à épargner pour leur retraite en offrant des incitatifs à l'ouverture de comptes et égalant une partie de leurs cotisations. L'objectif est d'encourager de saines habitudes d'épargne, d'inscrire plus de 5000 préposés admissibles et de générer plus de 40 millions de dollars en épargne-retraite. Le suivi des résultats permettra à l'industrie et au gouvernement d'améliorer le soutien offert aux préposés et d'orienter les politiques à venir.

Cette initiative fait partie des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour améliorer les services de soins de longue durée. Elle permet aux préposés aux services de soutien à la personne d'épargner pour leur avenir, tout en contribuant à renforcer le secteur des soins de longue durée grâce à une meilleure rétention du personnel et à des conditions de travail améliorées.

Citations

« Une économie forte repose sur un secteur des soins de santé dynamique et sur les travailleurs dévoués qui en font partie. Grâce à ces mesures, nous appuyons les préposés aux services de soutien à la personne en les aidant à se constituer un filet de sécurité financière et à envisager leur retraite en toute tranquillité d'esprit. Avec la collaboration et le soutien des syndicats du secteur de la santé, ces efforts contribueront à renforcer la main-d'œuvre et à garantir aux Canadiens des soins de qualité, fiables et accessibles partout au pays. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Nous reconnaissons le travail incroyable accompli par les préposés aux services de soutien à la personne partout au pays. Ils prennent soin de nos proches et offrent un soutien aux Canadiens âgés qui souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible. Ils méritent les mêmes prestations de retraite que les autres professionnels de la santé. Tout le monde devrait avoir droit à une retraite sûre. »

- La secrétaire d'État aux Aînés, l'honorable Stephanie McLean

« Ce partenariat avec le régime my65+ représente un grand pas en avant pour l'inclusion et l'innovation en ce qui concerne la retraite au Canada. Malgré les récentes améliorations apportées au RPC, 11 millions de Canadiens n'ont toujours pas accès à un régime de retraite au travail, et plus de la moitié ont moins de 5000 dollars en épargne-retraite. Grâce à ce financement du gouvernement fédéral, les préposés aux services de soutien à la personne peuvent accéder rapidement à des milliers de dollars en incitatifs en s'inscrivant à partir de leur téléphone. Ils créent ainsi un plan de retraite, ils commencent à épargner et trouvent des renseignements et du soutien. Notre objectif au cours des deux prochaines années est d'aider plus de 5000 préposés à commencer à épargner pour leur retraite. »

- Le cofondateur et directeur général de Common Wealth et administrateur du régime d'épargne-retraite my65+, Alex Mazer

« SEIU Healthcare a mis sur pied my65+ parce que nous croyons que chaque travailleur de la santé mérite de prendre sa retraite dans la dignité. Les syndicats ont créé des pensions pour les travailleurs hospitaliers, puis pour les travailleurs des centres d'hébergement. Et aujourd'hui, SEIU envoie un message clair : nous n'abandonnerons pas les travailleurs en soins à la personne. Ces fonds fédéraux montreront que le maintien en poste est un défi que nous pouvons relever grâce à une meilleure sécurité de retraite et d'autres mesures économiques. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cet investissement, parce qu'après une carrière au service de la communauté, les préposés aux services de soutien à la personne méritent de pouvoir épargner plus facilement et de prendre leur retraite l'esprit en paix. Rien de moins. »

- Le président de SEIU Healthcare, Tyler Downey

Faits en bref

Common Wealth offre une plateforme numérique de retraite qui permet aux membres de bénéficier de services de retraite collectifs. L'entreprise collabore avec des courtiers et des conseillers partout au Canada pour aider ses membres à planifier leur retraite. Sa plateforme permet d'intégrer la planification, l'épargne, l'investissement, les rentes et l'accès au soutien d'experts afin d'aider les membres à optimiser leur situation financière à la retraite.

Au Canada , il y a près de 400 000 préposés aux services de soutien à la personne qui travaillent dans des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des foyers et des centres de soins communautaires, et qui apportent du soutien aux aînés et aux personnes en situation de handicap. La majorité de ces préposés sont des femmes, des immigrants ou des personnes racisées qui gagnent des salaires modestes ou faibles, occupent souvent plusieurs emplois ou bénéficient d'avantages sociaux limités.

, il y a près de 400 000 préposés aux services de soutien à la personne qui travaillent dans des hôpitaux, des établissements de soins de longue durée, des foyers et des centres de soins communautaires, et qui apportent du soutien aux aînés et aux personnes en situation de handicap. La majorité de ces préposés sont des femmes, des immigrants ou des personnes racisées qui gagnent des salaires modestes ou faibles, occupent souvent plusieurs emplois ou bénéficient d'avantages sociaux limités. Le Programme d'innovation pour l'épargne-retraite des préposés aux services de soutien à la personne soutient des projets pilotes qui favorisent l'épargne-retraite chez les préposés aux services de soutien à la personne qui ne bénéficient pas actuellement d'un régime de retraite d'employeur, en offrant des incitatifs à l'épargne. L'objectif est de trouver des moyens efficaces d'aider ces travailleurs essentiels de la santé à améliorer leur sécurité financière pour les années à venir.

Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a présenté le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, dans le cadre duquel il investit près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]