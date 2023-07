GATINEAU, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Après des années de dur labeur, les aînés veulent vivre en santé, en sécurité et de façon autonome. Ils veulent demeurer le plus longtemps possible là où ils habitent depuis longtemps et dans les communautés qui les soutiennent. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les aînés à vieillir au bon endroit.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, a annoncé l'octroi d'un financement de 1,68 million de dollars en faveur de trois projets en Alberta dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour aînés de l'initiative Bien vieillir chez soi. La ministre en a fait l'annonce tandis qu'elle visitait la Drive Happiness Seniors Association d'Edmonton, qui recevra 563 537 $ pour son projet Rural Access to Transportation Expansion (élargissement de l'accès à des services de transport en milieu rural). Avec ce projet, l'association élargira les services de transport assisté pour les aînés fournis par des bénévoles et accroîtra l'accès à du soutien à domicile en milieu urbain et rural en Alberta et en Saskatchewan.

Les projets retenus amélioreront grandement la vie des aînés. Par exemple, la Parkinson Association de l'Alberta, qui a également reçu du financement, élargira les services de soutien offerts aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou touchées par celle‑ci. De plus, la Calgary Immigrant Women's Association fournira des services visant à aider les immigrantes et les nouvelles arrivantes âgées racisées et ayant un faible revenu à vieillir chez elles.

Dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi, des fonds sont versés à divers organismes qui répondent aux besoins de différents groupes d'aînés, entre autres les aînés qui ont un faible revenu, qui sont Noirs ou racisés, Autochtones, membres de la communauté 2ELGBTQIA+, membres de communautés de langue officielle en situation minoritaire ou de nouveaux arrivants, qui vivent en milieu rural et éloigné, ou qui parlent une langue autre que le français ou l'anglais.

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement qu'a pris le gouvernement d'améliorer la qualité de vie des aînés. Afin de renforcer la sécurité financière des aînés les plus vulnérables, le gouvernement du Canada a augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus, et a haussé le Supplément de revenu garanti d'un montant pouvant atteindre 947 $ par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Fait important, ces prestations sont indexées afin qu'elles correspondent à la hausse du coût de la vie et qu'elles ne diminuent jamais. Dans le budget de 2023, le gouvernement propose le nouveau Régime de soins dentaires canadien, auquel les aînés admissibles auront accès d'ici la fin de 2023. Une fois pleinement mis en œuvre, ce régime aidera jusqu'à 9 millions de Canadiens non assurés à obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin et contribuera à faire en sorte qu'ils n'aient pas à choisir entre s'occuper de leur santé et payer les factures à la fin du mois. Dans le budget de 2023, le gouvernement offre également un remboursement unique pour l'épicerie afin d'aider les Canadiens les plus durement touchés par la hausse des prix des aliments. Les aînés comptent parmi des personnes qui ont vu une somme supplémentaire leur être versée le 5 juillet.

Citations

« Lorsque je rencontre des aînés, il arrive fréquemment que bon nombre d'entre eux expriment leur souhait de vieillir de façon autonome chez eux et de demeurer dans les communautés auxquelles ils ont tant contribué. Les organismes offrant des services aux aînés sont les experts sur le terrain; ils comprennent le mieux ce dont ont besoin les aînés pour vieillir au bon endroit. Grâce à l'initiative Bien vieillir chez soi, les projets fructueux qui ont produit des résultats dans une région sont mis en œuvre dans d'autres régions du pays. Nous aidons ainsi un plus grand nombre d'aînés à vieillir au bon endroit. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Il nous incombe de prendre soin des personnes qui ont bâti notre pays. Tous les aînés du Canada méritent de vivre dans la dignité et le confort et en sécurité, quel que soit l'endroit où ils habitent. Dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi, nous appuyons les aînés d'Edmonton et veillons à ce qu'ils aient le nécessaire pour vivre comme ils l'entendent, chez eux, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault

« L'association Drive Happiness est profondément reconnaissante du soutien et de l'encadrement continus qu'elle reçoit du gouvernement fédéral. Le financement accordé dans le cadre de l'initiative Bien vieillir chez soi permettra à Drive Happiness de renforcer l'important travail qu'elle accomplit pour les aînés de l'Alberta et de la Saskatchewan, en aidant des bénévoles à offrir aux aînés un accès à des mesures de soutien à domicile, en milieu urbain et rural. Notre organisation et nos bénévoles se réjouissent à la perspective de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada au cours des trois prochaines années pour concrétiser cette initiative. Nous avons très hâte de voir les répercussions de notre travail sur la vie des aînés et leur capacité de vieillir chez eux. »

- La directrice générale de Drive Happiness, Liza Bouchard

« Pour que notre ville soit équitable et que tout le monde puisse profiter de ce qu'elle a à offrir, nous devons nous assurer que les aînés peuvent continuer de mener une vie active et enrichissante et de vivre à l'endroit de leur choix. À Edmonton, une personne sur dix est une personne âgée. Cette subvention aidera les organismes qui offrent des services aux aînés à continuer de leur offrir un soutien et à croître. Des aînés m'ont parlé de ce que nous pourrions faire pour rendre la vie plus abordable et accessible pour eux. Je suis ravi de constater que le gouvernement fédéral prend des mesures pour répondre à leurs besoins. »

- Le maire d'Edmonton, Son Honneur Amarjeet Sohi

Faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes de population dont la croissance est la plus rapide au Canada . Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici 2057, et l'on pourrait en dénombrer près de 11 millions d'ici 15 ans.

. Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici l'on pourrait en dénombrer près de 11 millions d'ici 15 ans. Le budget de 2021 prévoyait 90 millions de dollars en subventions et contributions et en financement opérationnel sur trois ans pour l'initiative Bien vieillir chez soi. L'initiative a été prolongée et se poursuivra jusqu'en 2025‑2026.

L'initiative Bien vieillir chez soi fournit des fonds à des organismes offrant des services aux aînés pour la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux qui permettront de cerner de nouvelles approches et de nouvelles connaissances pour soutenir les aînés.

Les projets financés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour aînés élargiront les services qui ont déjà produit des résultats positifs pour ce qui est d'aider les aînés à vieillir chez eux. Ce financement aidera les organismes à élargir les services afin de joindre un plus grand nombre d'aînés, y compris dans différentes provinces ou différents territoires. Les projets ont été sélectionnés à la suite d'un appel de propositions ouvert à l'échelle nationale tenu en 2022.



Les projets financés dans le cadre du volet Projets pilotes de soutien à domicile examineront la mesure dans laquelle des bénévoles peuvent être mobilisés pour fournir du soutien pratique à l'échelle locale comme la préparation des repas, l'entretien ménager et l'entretien du terrain afin d'aider les aînés à faible revenu ou autrement vulnérables à vieillir chez eux. Les organismes aideront également les aînés à s'y retrouver dans les services locaux existants et à y accéder.

Documents connexes

Liens connexes

