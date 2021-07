OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui se font vacciner contre la COVID-19 ne cesse d'augmenter, et le gouvernement du Canada passe à l'action pour veiller à ce que tous les membres de la population canadienne qui veulent un vaccin puissent en obtenir un, ce qui comblera l'écart chez les groupes dont le taux de vaccination est inférieur à d'autres.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que quatre nouveaux projets recevront un financement par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour soutenir les efforts de vaccination partout au Canada. Ces projets communautaires amélioreront le taux de vaccination contre la COVID-19 dans les communautés qui sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie grâce à des activités d'approche ciblées et à des interventions adaptées à la culture.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario recevra un financement afin de travailler avec des prestataires de soins primaires dans tout le Canada pour améliorer le taux de vaccination de leurs patients. Ce projet comprend l'élaboration de messages fondés sur des données probantes que les prestataires de soins primaires pourront utiliser pour atteindre les patients qui sont moins susceptibles d'avoir reçu le vaccin sur la base de facteurs tels que le fait d'avoir une raison d'hésiter à se faire vacciner, l'âge, la langue, le niveau d'instruction, le milieu rural, le sexe et l'origine ethnique.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse recevra un financement pour mettre en œuvre une campagne culturellement adaptée d'éducation et de sensibilisation visant à promouvoir les avantages des vaccins contre la COVID-19 auprès des Afro-Néo-Écossais. Grâce à l'engagement communautaire de proximité, ce projet favorisera l'accès équitable aux vaccins de toutes les personnes d'origine africaine en Nouvelle-Écosse.

L'Université de la Colombie-Britannique recevra un financement pour former un réseau interprovincial d'animateurs d'ateliers dans quatre provinces de l'Ouest afin d'améliorer le taux de vaccination. En adoptant une approche centrée sur le patient, les ateliers inciteront les communautés à adapter leurs programmes de vaccination pour mieux lutter contre les obstacles structurels auxquels sont confrontées les populations locales et réduire la réticence à se faire vacciner.

Women's Health in Women's Hands recevra un financement pour son projet visant à concevoir et à mettre en place des outils, des ressources et des webinaires adaptables et adaptés sur le plan de la culture pour améliorer le taux de vaccination des femmes des communautés africaines, noires, latino-américaines, des Caraïbes et de l'Asie du Sud qui vivent à Toronto et dans les environs.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et mieux comprendre les obstacles à la vaccination qui pourraient exister. Le FPI est l'un des outils pouvant aider les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix éclairés en matière de vaccins grâce à la mobilisation citoyenne et à la sensibilisation du public.

« La protection des Canadiens et des Canadiennes contre la COVID-19 passe par les outils essentiels que sont les vaccins. Se faire vacciner est un petit geste qui fait toute la différence. C'est pourquoi nous aidons l'ensemble de la population à se faire vacciner contre la COVID-19. Ces projets misent sur des stratégies sur mesure pour s'attaquer aux motifs pour lesquels certaines personnes ne se sont pas encore fait vacciner contre la COVID-19. Appuyer des solutions communautaires aide à lever les obstacles systémiques à la vaccination et à protéger un plus grand nombre de personnes - et de communautés - de la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Toutes les activités de projet ont commencé en juin 2021.

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets visant à accroître l'accès aux vaccins et à encourager l'acceptation de la vaccination et le recours à celle-ci.

En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 64 millions de dollars à des projets visant à favoriser le recours aux vaccins contre la COVID-19 au Canada . Ce financement se répartit comme suit :

32,5 millions de dollars pour permettre aux gouvernements provinciaux et territoriaux d'améliorer leurs registres de vaccination électroniques afin de mieux surveiller le taux de vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier les projets financés actuellement afin d'y inclure des mesures et des activités liées à la COVID-19.

Le FPI fait partie des programmes mis en place par le gouvernement du Canada pour collaborer avec les communautés afin d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et de réduire les obstacles à la vaccination. Au nombre des initiatives lancées figure le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, dans le cadre duquel jusqu'à 140 subventions seront accordées pour des campagnes citoyennes de sensibilisation visant à donner les moyens aux dirigeants communautaires de faire mieux connaître les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique.

La campagne Demandez aux experts vient s'ajouter à la campagne effet d'entraînement, qui se déroule jusqu'au 4 juillet 2021. Cette dernière vise à rappeler aux Canadiens l'effort collectif de vaccination nécessaire pour parvenir à un assouplissement des restrictions et des mesures de santé publique. Depuis son lancement, la campagne a généré plus de 150 millions d'expositions.

le Bureau de santé de l'est de l' Ontario recevra jusqu'à 450 000 $ pour son projet A tailored automated COVID vaccine communication strategy to build primary care providers' capacity to address vaccine hesitancy among their patients (une stratégie de communication automatisée sur mesure concernant le vaccin contre la COVID pour renforcer la capacité des prestataires de soins primaires de lutter contre la réticence de leurs patients à se faire vacciner);

le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse recevra jusqu'à 430 000 $ pour son projet Improving COVID-19 Vaccination Service for African Nova Scotians (améliorer les services de vaccination contre la COVID-19 pour les Afro-Néo-Écossais);

l'Université de la Colombie-Britannique recevra jusqu'à 419 000 $ pour son projet Community Engagement Matters: Empowering Local Solutions for COVID-19 Immunization Uptake in Western Canada (l'engagement communautaire compte : promouvoir des solutions locales pour améliorer le taux de vaccination contre la COVID-19 dans l'Ouest canadien);

Women's Health in Women's Hands recevra jusqu'à 450 000 $ pour son projet Optimizing COVID-19 Uptake among racialized women in the Greater Toronto Area (optimiser la vaccination contre la COVID-19 des femmes racisées dans la région du Grand Toronto).

