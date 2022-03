L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui un investissement de 962 000 $ pour soutenir deux microbrasseries du centre-ville de Winnipeg. Ces fonds sont accordés dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises et soutiendront la croissance de ces entreprises.

Ces deux entreprises, Little Brown Jug et Nonsuch, brassent des idées nouvelles pour accroître leur capacité, améliorer leurs processus et faire goûter le Manitoba à de nouveaux marchés. Des entreprises comme celles-ci tirent parti du soutien accordé par le gouvernement du Canada et atteignent de nouveaux sommets en améliorant leur productivité et leur compétitivité.

Little Brown Jug Brewing Co. Ltd. a reçu 400 000 $ pour accroître sa production et améliorer son programme d'assurance de la qualité, et Nonsuch Brewing Co. Ltd. a reçu 562 600 $ pour accroître sa production et internaliser son processus de mise en canettes. Ces investissements cadrent avec la volonté du gouvernement du Canada de continuer à promouvoir la croissance économique dans les Prairies au moyen de programmes et de services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer.

Citations

« La voie qu'empruntent les entrepreneurs pour passer du rêve à la concrétisation et à la prospérité est passionnante, car elle leur permet de surmonter des difficultés et de saisir de nouvelles possibilités. À chaque étape de leur cheminement, les propriétaires d'entreprises établissent les bases de leur propre avenir et de celui de leurs collectivités. Notre gouvernement est fier d'aider les entreprises à développer leurs activités et à explorer de nouvelles perspectives ici même à Winnipeg. Cet investissement aide ces entreprises à croître pour qu'elles continuent de contribuer à la croissance de notre économie et de créer de bons emplois dans notre ville. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Little Brown Jug a fait des investissements à ses débuts en vue d'accroître sa production. Le financement de PrairiesCan accélèrera cette croissance en nous aidant à accroître notre capacité, à améliorer notre productivité et à développer davantage notre programme de laboratoire d'assurance de la qualité. À mesure que nous grandissons, nous pouvons investir davantage dans notre personnel, notre collectivité et notre produit. »

- Kevin Selch, fondateur, Little Brown Jug Brewing Co.

« Le partenariat avec le programme Croissance et productivité des entreprises du gouvernement du Canada a été déterminant pour la croissance de notre brasserie. En tant que fabricant et producteur, nous avons un grand potentiel d'accroître nos activités et de prendre de l'expansion stratégiquement, mais uniquement avec le bon soutien. Grâce à la souplesse et à l'aide financière du programme, notre entreprise a des années d'avance sur ce qu'elle serait sans lui. »

- Matthew Sabourin, président, Nonsuch Brewing Co.

Faits en bref

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés et appuie également le développement de grappes géographiques industrielles de pointe.

Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Amanda Houssin, Directrice intérimaire, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]