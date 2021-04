OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le déploiement des vaccins contre la COVID-19 se poursuit partout au pays, et le gouvernement du Canada s'emploie à cerner et à réduire les obstacles à la vaccination.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de promotion de la vaccination, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé que 2,25 millions de dollars seront investis dans deux projets dans le cadre du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour appuyer les activités entourant la vaccination. Ces projets favoriseront l'adoption des vaccins en assurant que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à des renseignements fiables sur la vaccination, et en offrant aux fournisseurs de soins de santé ainsi qu'aux Canadiens et Canadiennes des stratégies éprouvées pour atténuer la douleur et la peur pendant la vaccination.

L'Association canadienne des centres de sciences, en partenariat avec COVID-19 Resources Canada et l'Institut du droit de la santé de l'Université de l'Alberta, a conçu LaScienceDabord, un projet visant à contrer la mésinformation au Canada en offrant aux Canadiens et aux Canadiennes les outils leur permettant de diffuser des renseignements fondés sur la science au sujet de la COVID-19 et des vaccins. La mobilisation d'un réseau de scientifiques, de fournisseurs de soins de santé et de communicateurs scientifiques permet à ce projet national de réfuter la mésinformation par la diffusion de faits crédibles au sujet de la COVID-19 et des vaccins, et de fournir aux populations vulnérables des renseignements scientifiques culturellement adaptés et précis sur la COVID-19.

Nous appuyons également le projet CARD (Confort, Aide, Relaxation, Distraction) de l'Université de Toronto. L'objectif de ce projet est d'atténuer la peur des injections chez les adultes par la gestion de la douleur. S'appuyant sur des pratiques exemplaires éprouvées, cette initiative consistera à élaborer des stratégies d'atténuation de la douleur pour les adultes et à les mettre en œuvre pendant la vaccination afin d'apaiser les craintes et de favoriser l'adoption du vaccin. Les renseignements et les stratégies découlant de ce projet seront diffusés auprès des réseaux de soins de santé et du grand public afin d'aider les gens à se sentir plus à l'aise de se faire vacciner lorsque leur tour viendra.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec des experts, les provinces, les territoires et d'autres partenaires afin de mieux comprendre les obstacles que doivent affronter les Canadiens et les Canadiennes pour se faire vacciner et pour accroître la confiance dans les vaccins. Le FPI est une des façons qui nous permet de communiquer avec la population canadienne au moyen de la mobilisation communautaire, de la sensibilisation du public et d'activités de communication partout au Canada pour aider les Canadiens à faire des choix éclairés en matière de vaccination. Lorsqu'on se fait vacciner, on se protège soi-même, on protège ses proches et on protège sa collectivité contre la COVID-19.

« Cette année, la Semaine nationale de promotion de la vaccination tombe à point pour ce qui est de l'intervention du Canada face à la COVID-19. Les vaccins que nous avons au Canada sont sûrs et efficaces, et j'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à se faire vacciner dès que leur tour viendra. Ce financement permettra à des acteurs de confiance de la communauté scientifique et des soins de santé de diffuser des renseignements fiables sur les vaccins et d'éliminer les obstacles que doivent affronter les gens lors de la vaccination. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« La Semaine nationale de promotion de la vaccination est l'occasion de souligner l'importance de se faire vacciner, notamment contre la COVID-19. Les projets financés au moyen du Fonds de partenariat d'immunisation ont pour but d'éliminer les obstacles pouvant dissuader les gens de se faire vacciner ou retarder la vaccination. Par des projets comme ceux-ci, nous tentons d'accroître la confiance et de faire en sorte que les vaccins contre la COVID-19 soient accessibles à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

« Certaines des collectivités les plus touchées par la pandémie de COVID-19 sont aussi les plus mal servies et les plus vulnérables. LaScienceDabord travaille en étroite collaboration avec ces communautés pour leur donner accès à des renseignements scientifiques vérifiés par des experts et adaptés à leur culture. Nous voulons que chacun puisse se protéger et protéger ses proches en prenant des décisions fondées sur des données probantes. »

Krishana Sankar, Ph. D.

Responsable des partenariats communautaires et conseillère scientifique de LaScienceDabord

« La diffusion de renseignements erronés cause vraiment du tort. Elle nuit, par exemple, à l'adoption des vaccins ainsi que de stratégies de prévention en matière de santé publique. De plus, elle alimente la peur et polarise le débat public. LaScienceDabord lutte contre la mésinformation sur les médias sociaux au moyen de stratégies ayant fait leurs preuves : l'humour, la créativité, l'empathie et les meilleures données scientifiques accessibles. »

Timothy Caulfield, LL.M., MSRC, ACSM

Chaire de recherche du Canada en droit et en politique de la santé, Université de l'Alberta

Professeur, Faculté de droit et École de santé publique

Directeur de la recherche, Institut du droit de la santé, Université de l'Alberta

« Nous pouvons aider les gens à se sentir plus à l'aise de se faire vacciner. CARD (confort, aide, relaxation, distraction) est un outil leur permettant d'identifier les sources de peur ou d'anxiété par rapport aux injections et de trouver des moyens d'atténuer ces sentiments. En invitant les gens à choisir ce qui leur convient le mieux, nous pouvons améliorer leur expérience et favoriser la confiance dans les vaccins, ce qui peut faire augmenter le taux de vaccination. »

Anna Taddio, professeure titulaire

Faculté de pharmacie Leslie Dan, Université de Toronto

Faits en bref

coïncide avec la Semaine de la vaccination dans les Amériques (en anglais seulement) et la Semaine mondiale de la vaccination. Cette année, elle a lieu du 24 au 30 avril. LaScienceDabord célèbre la Semaine nationale de promotion de la vaccination, la Semaine de la vaccination dans les Amériques de 2021 et la Semaine mondiale de la vaccination en diffusant une campagne sur les médias sociaux mettant en vedette des travailleurs de la santé de confiance de partout au pays répondant à des questions sur la COVID-19 et sur les vaccins. Suivez les mots-clics #LaScienceDabord et #Lesvaccinsfonctionnent.

