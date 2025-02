MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2025 /CNW/ - L'engouement mondial pour le passage à la décarbonisation engendre la création d'emplois dans certains secteurs, comme ceux de l'automobile et de la construction. Pour en arriver à la carboneutralité tout en demeurant concurrentiel sur le plan économique, le Canada doit disposer d'une main-d'œuvre qualifiée qui peut s'adapter à l'augmentation de la demande. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets de formation novateurs visant à permettre aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir au sein d'une économie à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, a fait l'annonce d'un investissement de plus de 75 millions de dollars par le biais du Fonds de formation pour les emplois durables afin de soutenir huit projets dans toutes les régions du Canada. Ces projets offriront des possibilités de formation à plus de 10 000 travailleurs canadiens, ce qui aidera ceux-ci à acquérir l'expertise nécessaire pour occuper des emplois dans les secteurs de l'entretien de véhicules électriques, des bâtiments et rénovations écologiques, de l'énergie à faibles émissions de carbone et de la gestion du carbone.

Le ministre a fait cette annonce alors qu'il rendait visite à Achēv, un organisme de Mississauga qui se consacre au développement de la main-d'œuvre et à la formation axée sur des compétences. Dans le cadre de son travail, Achēv contribue à faire en sorte que des travailleurs de toutes les régions du Canada puissent avoir accès à la formation dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail en évolution, notamment dans le domaine de la réparation et de l'entretien de véhicules électriques.

Cet investissement s'appuie sur l'engagement plus large du gouvernement à renforcer le secteur de l'automobile au Canada en favorisant l'innovation, en améliorant les compétences de la main-d'œuvre et en veillant à ce que les travailleurs canadiens demeurent à l'avant-garde de l'industrie. Ces efforts sont essentiels afin de favoriser la croissance économique et de soutenir les travailleurs canadiens.

L'annonce faite aujourd'hui constitue une autre mesure prise par le gouvernement pour stimuler l'économie du Canada et créer des emplois durables et bien rémunérés pour les générations à venir. Elle s'aligne aussi sur le plan provisoire du Canada pour des emplois durables de 2023 à 2025, qui vise à orienter les efforts liés au passage à une économie axée sur la carboneutralité.

« Le Canada a besoin de l'expertise de travailleurs qualifiés. Les projets annoncés aujourd'hui représentent l'engagement du Canada à favoriser une croissance économique durable et à accroître le bien-être de tous les travailleurs d'un bout à l'autre du pays. Par le biais du Fonds de formation pour les emplois durables, nous contribuons à créer des possibilités d'emploi intéressantes pour les Canadiens et nous soutenons des pratiques durables dans l'ensemble du pays. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Le secteur des véhicules électriques apporte des milliards de dollars à l'économie du Canada et, à mesure que croît la demande, il est essentiel d'équiper notre main-d'œuvre afin de maintenir notre position concurrentielle et de réussir cette transition. Grâce au soutien financier offert par EDSC, Achēv est fière de s'associer à une coalition de partenaires et à plus de 500 PME de toutes les régions du Canada afin d'améliorer les compétences de plus de 1 000 personnes qui contribueront à bâtir une économie verte et prospère. Parmi nos partenaires, mentionnons les organismes locaux de service communautaire ISANS et DIVERSEcity, le Collège communautaire de Vancouver, le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, le Mohawk College, les collèges Durham et Sheridan et Plug'N Drive. »

- Le directrice générale d'Achēv, Tonie Chaltas

Faits en bref

Annoncé pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le Fonds de formation pour les emplois durables vise à soutenir la formation axée sur les compétences dans trois domaines prioritaires : l'énergie à faible teneur en carbone et la gestion du carbone, les bâtiments et les rénovations écologiques, ainsi que l'entretien des véhicules électriques et les infrastructures de recharge.

en carbone et la gestion du carbone, les bâtiments et les rénovations écologiques, ainsi que l'entretien des véhicules électriques et les infrastructures de recharge. Le Canada est déterminé à soutenir le passage global à la production de véhicules électriques, à créer des emplois partout au pays et à faire progresser une économie axée sur la carboneutralité. En 2024, l'industrie de la fabrication de véhicules à moteur au Canada employait environ 175 300 travailleurs (9,5 % de l'emploi manufacturier). Le Système de projection des professions au Canada prévoit aussi un taux de croissance moyen du PIB de 1,3 % (de 2024 à 2033), ce qui s'explique en partie par l'augmentation de la production de véhicules électriques.

est déterminé à soutenir le passage global à la production de véhicules électriques, à créer des emplois partout au pays et à faire progresser une économie axée sur la carboneutralité. En 2024, l'industrie de la fabrication de véhicules à moteur au Canada employait environ 175 300 travailleurs (9,5 % de l'emploi manufacturier). Le Système de projection des professions au Canada prévoit aussi un taux de croissance moyen du PIB de 1,3 % (de 2024 à 2033), ce qui s'explique en partie par l'augmentation de la production de véhicules électriques. Selon le Conseil du bâtiment durable du Canada, il est prévu que le secteur du bâtiment écologique au Canada pourra apporter une contribution de près de 1,5 million d'emplois d'ici 2030, et que 725 750 personnes (49 %) occuperont des emplois dans des métiers spécialisés du secteur de la construction. La réduction des émissions au cours de cette décennie critique pour la lutte contre les changements climatiques nécessitera de disposer de trois fois le nombre actuel de professionnels de la conception et de la construction travaillant dans le secteur des bâtiments et des rénovations à faibles émissions de carbone, et jusqu'à 1,5 million de travailleurs participant à des projets de construction à faibles émissions de carbone.

que 725 750 personnes (49 %) occuperont des emplois dans des métiers spécialisés du secteur de la construction. La réduction des émissions au cours de cette décennie critique pour la lutte contre les changements climatiques nécessitera de disposer de trois fois le nombre actuel de professionnels de la conception et de la construction travaillant dans le secteur des bâtiments et des rénovations à faibles émissions de carbone, et jusqu'à 1,5 million de travailleurs participant à des projets de construction à faibles émissions de carbone. On s'attend à ce qu'environ 1,2 million de travailleurs de tous les secteurs prennent leur retraite d'ici les trois prochaines années. La Banque Royale du Canada estime que la transition vers la carboneutralité pourrait créer jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au Canada d'ici la fin de la décennie. Des investissements dans la formation sont essentiels afin de s'assurer que la main-d'œuvre possède les compétences clés et nécessaires pour l'économie de demain.

