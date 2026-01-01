Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine tamoul

OTTAWA, ON, le 1er janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Alors que le Mois du patrimoine tamoul débute aujourd'hui, je me joins à tous les Canadiens et Canadiennes pour souhaiter un bon mois aux communautés tamoules partout au pays. »

Fort de l'une des plus importantes diasporas tamoules à l'extérieur du continent asiatique, le Canada est devenu, dès 1983, une terre d'accueil pour ces communautés qui ont fui la violence et l'instabilité. Par leur résilience, détermination et engagement, les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule ont contribué à bâtir des communautés dynamiques et à renforcer la mosaïque culturelle du pays.

Les contributions de la diaspora tamoule se font sentir dans de nombreux domaines : les arts, l'éducation, l'entrepreneuriat, les sciences et bien plus encore. Porté par l'une des plus anciennes langues encore parlées aujourd'hui, le patrimoine tamoul est un héritage vivant, riche de savoirs, de traditions et de créativité. Et cet héritage continue d'enrichir notre patrimoine national et de façonner notre avenir collectif.

Tandis que nous célébrons cette richesse, nous reconnaissons que le racisme et la discrimination demeurent une réalité pour trop de personnes racisées au Canada. Notre gouvernement est déterminé à bâtir une société où chacun et chacune peut vivre, s'exprimer et célébrer sa culture en toute sécurité. C'est pourquoi, en 2024, le gouvernement du Canada a lancé Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et élaboré le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine, afin de lutter contre le racisme, de célébrer notre diversité et de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour prévenir et contrer la haine et l'intolérance.

Tout au long du mois de janvier, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à découvrir la diversité et la vitalité des communautés tamoules et de leurs cultures partout au pays. Je souhaite également un joyeux Thaï Pongal, célébré à la mi-janvier, à l'ensemble des personnes d'origine tamoule, ici au Canada et aux quatre coins du monde.

Bon Mois du patrimoine tamoul! »

