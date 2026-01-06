Le ministre Miller dévoilera le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année

CHERRY BROOK, NS, le 6 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera à Cherry Brook mercredi pour annoncer le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année. Le ministre Miller répondra ensuite aux questions des journalistes.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 7 janvier 2026

HEURE :

10 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le mercredi 7 janvier 2026. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

