Le gouvernement du Canada finance des lignes d'assistance téléphonique pour contrer la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 3 août 2023 /CNW/ - Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise représentent un filet de sécurité pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et constituent une ressource essentielle en matière de services de soutien. Durant la pandémie, la demande pour ces services a considérablement augmenté partout au Canada, et cette demande se maintient aujourd'hui.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, accompagnée de Pam Parsons, la ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres à Terre-Neuve-et-Labrador, et de Andrew Furey, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé un investissement de 700 000 dollars en vue d'appuyer des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise partout dans la province jusqu'au 31 mars 2026.

Ce financement aidera les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise à Terre-Neuve-et-Labrador à offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins urgents des personnes victimes de violence fondée sur le sexe.

Cette annonce souligne le 11e accord bilatéral récemment signé avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de soutenir ces lignes téléphoniques. Depuis le mois d'août dernier, le gouvernement du Canada a annoncé des accords avec le Manitoba, le Yukon, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les autres provinces et territoires pour conclure des accords bilatéraux similaires.

Cette annonce fait suite à l'appui historique au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe des ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine en novembre dernier. Elle respecte également l'engagement du gouvernement du Canada de fournir environ 300 millions de dollars en fonds d'urgence pour la COVID-19 pour appuyer les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Ce financement a permis d'aider 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes.

« Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les femmes qui fuient la violence domestique, car elles leur permettent d'accéder à des ressources sûres. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'apporter au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le soutien dont il a besoin, en signant un nouvel accord pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe - une violation des droits de la personne à la fois répandue, mortelle et profondément enracinée. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise fournissent des services de soutien essentiels et peuvent souvent constituer une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de violence sexuelle et fondée sur le sexe. Le fait d'avoir un numéro à composer pour obtenir des conseils d'urgence immédiats et mettre les personnes en contact avec les ressources dont ils ont besoin le plus rapidement possible peut avoir une incidence positive sur la vie des personnes qui demandent de l'aide. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera grandement à améliorer les services déjà en place dans notre province. »

L'honorable Pam Parsons, ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres de Terre-Neuve-et-Labrador

« Il est essentiel que les personnes victimes de violence sexuelle et fondée sur le sexe puissent bénéficier d'un soutien en période de crise. Alors que nous continuons à travailler avec nos partenaires provinciaux et nos collègues fédéraux pour prévenir la violence à Terre-Neuve-et-Labrador, ce financement permettra d'améliorer les services de soutien en cas de crise et de veiller à ce que les personnes dans toutes les régions de la province soient en mesure d'accéder à des soutiens opportuns, responsables et tenant compte des traumatismes. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine en novembre 2022. Le Plan établit un cadre pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe (VFS) ‒ un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une étape concrète vers la réalisation d'un engagement de longue date des gouvernements FPT à travailler ensemble pour un Canada exempt de VFS.

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine en novembre 2022. établit un cadre pour un exempt de violence fondée sur le sexe (VFS) ‒ un qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une étape concrète vers la réalisation d'un engagement de longue date des gouvernements FPT à travailler ensemble pour un exempt de VFS. La violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations intersectionnelles connaissent également des niveaux élevés de violence ou sont mal desservies dans le secteur de la lutte contre la VFS , comme les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées , les immigrantes et les réfugiées, les membres des communautés 2ELGBTQIA+, les personnes en situation de handicap, et les femmes qui vivent dans des collectivités rurales, éloignées et nordiques.

VFS racisées Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble du Canada ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID-19.

ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement Le taux de violence chez les filles et les jeunes femmes à Terre-Neuve-et- Labrador est 1,6 fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain.

est 1,6 fois plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. En 2018, plus de 37 % des femmes de Terre-Neuve-et- Labrador ont été victimes d'agression physique ou sexuelle depuis l'âge de 15 ans, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Le taux des agressions sexuelles au Labrador est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale.

