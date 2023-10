WHITEHORSE, YT, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Il nous incombe en tant que Canadiens de nous assurer que les aînés qui ont bâti notre pays peuvent vieillir dans la dignité et en toute sécurité. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les organismes locaux qui apportent du soutien à nos aînés en renforçant leur autonomie et en contribuant à leur santé et à leur bien-être.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Aînés du Canada, Seamus O'Regan Jr., le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, a annoncé un investissement de 342 046 $ dans 14 projets communautaires visant à appuyer les aînés du Yukon. Le ministre Vandal était accompagné du député de Yukon, Brendan Hanley, lorsqu'il a fait cette annonce pendant une visite du centre communautaire du Centre de la francophonie, à Whitehorse. Le financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2022 pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). L'Association franco-yukonnaise utilisera les fonds du PNHA pour appuyer les aînés qui participent à la planification d'une pièce de théâtre pour la radio et à la mise sur pied d'un atelier sur l'exploitation financière.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires du PNHA, les organismes étaient invités à demander du financement qui permettrait de créer pour les aînés des occasions de tisser plus de liens, d'obtenir plus de soutien et de demeurer plus actifs au sein de leur communauté; ces projets devaient aussi refléter les priorités nationales, à savoir :Favoriser le vieillissement en santé grâce à des activités sociales, physiques et artistiques stimulantes.

Prévenir la maltraitance des aînés, notamment par l'entremise de formations sur la littératie financière et numérique et sur la prévention de la fraude.

Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion en offrant des séances de mentorat intergénérationnel et des groupes de soutien par les pairs et en aidant les groupes vulnérables.

Aider les nombreux aînés qui veulent vieillir chez eux en leur offrant un soutien concret.

L'annonce faite aujourd'hui renforce l'engagement du gouvernement à aider les aînés à vieillir dans la dignité et en pouvant faire des choix, ce qui comprend le nouveau Régime canadien de soins dentaires et le Carrefour retraite sur Canada.ca. Le Régime canadien de soins dentaires sera offert aux aînés à faible revenu admissibles d'ici la fin de 2023, car aucun Canadien ne devrait avoir à faire un choix entre être à l'aise de sourire ou payer sa facture de chauffage. À la suite de l'application, l'an dernier, du Régime aux enfants âgés de moins de 12 ans admissibles, l'élargissement de sa portée, cette année, visera les aînés à faible revenu ainsi que les personnes en situation de handicap et les Canadiens âgés de moins de 18 ans qui ne sont pas assurés. Le Carrefour retraite, sur Canada.ca, est le nouveau guichet unique pour la planification de la retraite, et il aide déjà les Canadiens à planifier une retraite sûre et digne au moyen d'applications simples, d'estimateurs de prestations, de questionnaires et de listes de contrôle. En éliminant les obstacles et en facilitant l'accès aux services, le Carrefour retraite permet aux aînés de prendre plus facilement leur retraite à leurs conditions.

Citations

« Lorsque les aînés sont mieux connectés, engagés et actifs au sein de leur communauté, tout le monde en profite. C'est pourquoi nous voulons soutenir les organismes du Yukon qui bâtissent des communautés plus inclusives et donner aux aînés les outils dont ils ont besoin pour vieillir comme ils le souhaitent. »

- Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr

« Investir dans nos aînés est l'une des choses les plus importantes que le gouvernement fédéral peut faire. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés aidera grandement les aînés partout au Yukon, en leur donnant des occasions d'établir des liens avec d'autres personnes et de demeurer engagés au sein de leur collectivité. Je suis fier de voir que des projets de notre territoire reçoivent des fonds, et j'ai hâte de constater les répercussions de ces projets. »

- Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés soutient ceux qui viennent en aide aux aînés. En tant que défenseur du vieillissement en santé, je suis heureux de voir ce programme permettre aux aînés yukonais de participer aux activités, d'acquérir de nouvelles compétences, de rester actifs et de nouer des liens, autant avec leurs pairs qu'avec les plus jeunes générations. La croissance personnelle et le sentiment d'appartenance sont importants tout au long de la vie, et les organismes qui travaillent avec les aînés en sont conscients. Nous sommes là pour leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour aider tout un chacun à vieillir dans la dignité. »

- Le député du Yukon, Brendan Hanley

Les faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il comprendra près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

. D'ici 2051, ce groupe représentera près de 25 % de la population, et il comprendra près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le volet des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme de subventions et contributions fédéral pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et à s'impliquer dans la communauté. Les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.

Le gouvernement du Canada injecte environ 50 millions de dollars par année dans les projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés à l'échelle du pays. Dans le budget de 2022, il a proposé d'affecter 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans afin d'étendre le programme pour qu'il finance davantage de projets, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des aînés et de leur permettre de continuer à participer pleinement à la vie communautaire.

injecte environ 50 millions de dollars par année dans les projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés à l'échelle du pays. Dans le budget de 2022, il a proposé d'affecter 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans afin d'étendre le programme pour qu'il finance davantage de projets, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des aînés et de leur permettre de continuer à participer pleinement à la vie communautaire. Depuis sa création en 2004, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de collectivités d'un bout à l'autre du Canada . Au total, les fonds injectés par le gouvernement du Canada dépassent les 780 millions de dollars.

. Au total, les fonds injectés par le gouvernement du dépassent les 780 millions de dollars. Les fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés financent des projets permettant l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager la participation sociale, promouvoir le bénévolat, soutenir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite de l'appel qui a eu lieu du 21 septembre au 1er novembre 2022.

Document d'information - Financement de projets au Yukon dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada

Programmes et services pour les aînés

À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Favoriser la participation des aînés, renforcer les collectivités

Document d'information : Le gouvernement du Canada soutient les aînés

Carrefour retraite

Document d'information - Financement de projets au Yukon dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada

Document d'information

Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets visant à renforcer l'autonomie des aînés dans leur collectivité et à améliorer leur santé et leur bien-être.

Le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 342 046 $ pour 14 projets communautaires qui soutiennent les aînés du Yukon. Ce financement a été accordé à la suite de l'appel de propositions de 2022‑2023 pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Changing Trash to Treasure - 25 000 $ - Yukon Artists at Work Society

Les aînés qui font partie de l'organisation organiseront une gamme d'activités et d'ateliers intergénérationnels favorisant la participation sociale, l'inclusion, le mentorat et le vieillissement en santé.

Projet d'inclusion des aînés - 25 000 $ - Ville de Faro

Les aînés qui font partie de l'organisation pratiqueront le sport-boules d'intérieur et aideront d'autres personnes à y jouer, et ils participeront aussi à des activités artistiques ou feront de la peinture, du yoga et un voyage, le tout dans le but de favoriser l'inclusion des aînés.

Journée récréative mensuelle pour les aînés- 25 000 $ - Première Nation des Na-Cho Nyak Dun

Les aînés qui font partie de l'organisation planifieront et organiseront chaque mois des journées récréatives, au cours desquelles les aînés joueront à des jeux et mangeront des repas sains, ce qui favorisera les interactions sociales et donnera aux aînés l'occasion de partager leurs connaissances.

Seniors as Leaders, Mentors and Knowledge Keepers - 25 000 $ - Première Nation de Liard

Les aînés qui font partie de l'organisation deviendront des leaders et des mentors et recevront de la formation et des ressources pour améliorer leur qualité de vie.

Look Up - Performances Created with Seniors, for Seniors - 17 200 $ - Open Pit Performance League

Les aînés qui font partie de l'organisation interagiront avec les artistes en partageant leurs histoires; l'organisation, elle, montera une pièce de théâtre mettant en vedette leurs histoires.

Supporting Seniors to Live Healthy and Thrive Socially - 25 000 $ - Marsh Lake Community Society

Les aînés qui font partie de l'organisation achèteront du matériel de sonorisation et d'autre matériel pour continuer d'offrir des activités afin que les aînés et les membres de la communauté puissent participer et continuer de se mobiliser.

Tagish + Program - 25 000 $ - Tagish Community Association

Les aînés qui font partie de l'organisation partageront leurs connaissances avec des aînés qui sont nouvellement arrivés au Canada ou sont des réfugiés afin de faire participer les aînés à la vie communautaire en offrant du mentorat.

The Kitchen Table - 25 000 $ - The Victoria Faulkner Women's Centre

Les aînés qui font partie de l'organisation feront du bénévolat dans le cadre de six ateliers afin de partager des repas de différentes cultures et d'offrir des occasions de mentorat et d'échanger avec d'autres personnes.

Elder Social Club - 25 000 $ - Village de Carmacks

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à divers ateliers, l'objectif étant d'appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Interconnective Sewing for Learning - 25 000 $ - Premières Nations de Champagne et de Aishihik

Les aînés qui font partie de l'organisation organiseront des ateliers de couture pour les Aînés autochtones et les jeunes afin de faire participer les Aînés autochtones qui ont été isolés socialement et d'offrir du mentorat aux jeunes.

Mise à niveau de l'édifice et de l'équipement - 25 000 $ - Filiale 254 de la Légion royale canadienne

L'organisation mettra à niveau les systèmes de sécurité, d'éclairage et sonore, achètera une caisse enregistreuse et installera un système d'échappement pour assurer la sécurité de l'édifice pour les aînés qui participent aux activités.

Active Community - 25 000 $ - Boys and Girls Club of Yukon

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des activités récréatives, comme le renforcement des compétences, la planification des repas et des séances visant à améliorer leur capacité d'adaptation, afin de favoriser le bénévolat et l'inclusion sociale.

La bienveillance, la bientraitance pour contrer la maltraitance - 25 000 $ - Association franco-yukonnaise

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à la planification d'une pièce de théâtre pour la radio et à des ateliers sur le bien-être et l'exploitation financière afin de sensibiliser les gens à ces questions.

Supporting Seniors Safety to Age in Place - 25 000 $ - Signpost Seniors Association

L'organisation installera de l'éclairage et des numéros d'immeuble et offrira des services de déneigement et de réparation des allées et des escaliers pour veiller à la sécurité des aînés et les aider à vieillir chez eux.

Pour en savoir plus, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

