Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug pour la conception et la construction de sa nouvelle école

PREMIÈRE NATION DE KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 9, ON, le 15 août 2019 /CNW/ - Un lieu d'apprentissage sécuritaire et sain est un élément essentiel d'une bonne éducation. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour construire des écoles qui contribuent à l'amélioration des résultats scolaires et qui suscitent la fierté et renforcent l'identité culturelle des élèves des Premières Nations.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé du financement pour la conception et la construction d'une nouvelle école pour la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.

La nouvelle école accueillera environ 392 élèves de la maternelle 4 ans à la 12e année. La construction devrait commencer au printemps 2020. L'école sera prête à recevoir les élèves en septembre 2021.

Services aux Autochtones Canada investit plus de 42 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Je tiens à féliciter les élèves de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug pour la construction de leur nouvelle école. L'éducation est au cœur de la réussite des communautés. Grâce à cette nouvelle école, plus d'élèves auront l'occasion d'apprendre et de grandir. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Les établissements d'enseignement sont essentiels pour répondre aux besoins connus et futurs des générations à venir en matière d'éducation. La construction de la nouvelle école est une priorité pour la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Nous devons remercier tous ceux qui ont joué un rôle dans ce projet d'investissement et reconnaître que l'avenir de notre communauté repose entre les mains de nos jeunes. »

Chef Donald Morris

Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

Faits en bref

La Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug est située à environ 440 km au nord-est de Sioux Lookout , en Ontario . Elle est accessible par voie aérienne toute l'année et par route d'hiver pendant les mois les plus froids. La Première Nation compte 1717 membres, dont 1167 vivent dans la réserve.

, en . Elle est accessible par voie aérienne toute l'année et par route d'hiver pendant les mois les plus froids. La Première Nation compte 1717 membres, dont 1167 vivent dans la réserve. Dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à améliorer l'infrastructure scolaire dans les communautés des Premières Nations de partout au Canada , le budget de 2016 prévoyait un investissement de 969,4 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l'infrastructure scolaire des Premières Nations dans les réserves.

