Le gouvernement du Canada favorise la sensibilisation et la participation des jeunes dans le secteur de l'agriculture

ROLLO BAY, PEI, le 27 juin 2019 /CNW/ - Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, au nom de Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, était à l'exploitation de pommes de terre Rollo Bay Holdings Ltd. (Î‑P.‑É.) afin d'annoncer l'octroi d'une aide financière de plus de 1,5 million de dollars à l'organisme Agriculture en classe Canada (ACC). Ces fonds aideront à susciter l'intérêt envers des carrières en agriculture afin que le secteur soit plus fort et plus durable.

Ce financement provient du Partenariat canadien pour l'agriculture, au titre des programmes Agri‑compétitivité et Agri‑diversité. Le financement d'Agri‑compétitivité de presque 1 M$ aidera à mieux faire connaître l'agriculture et à accroître la participation des jeunes, à mettre au point de nouveaux outils éducatifs en ligne et à peaufiner ceux qui existent déjà, ainsi qu'à mobiliser l'industrie au moyen de séances d'information et d'activités d'apprentissage continues.

Dans le cadre du programme Agri‑diversité, le financement de plus de 500 000 $ permettra à ACC de mettre au point et de peaufiner des outils et des programmes liés à l'agriculture qui seront utilisés dans les classes canadiennes à tous les niveaux scolaires, ce qui renforcera la capacité de sensibilisation à l'agriculture des éducateurs. Dans le cadre de ce projet, ACC consultera directement les étudiants à l'aide de ressources en personne et en ligne afin de favoriser une meilleure compréhension du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ces efforts renforceront l'intérêt envers les possibilités de carrière dans le secteur et la confiance globale du public.

"L'agriculture en classe aide à sensibiliser et à éduquer les jeunes Canadiens sur le rôle de nos familles agricoles qui travaillent fort et qui font une importante contribution à la création d'emplois et à la croissance de notre économie. L'agriculture est l'une des industries les plus importantes du Canada. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets comme ceux-ci qui favorisent la prochaine génération d'agriculteurs et de transformateurs."

- Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants

« Agriculture en classe Canada, ainsi que ses membres provinciaux, est profondément reconnaissante de recevoir cet investissement généreux par l'entremise du PCA. Les Canadiens ont de quoi être fiers de leur solide histoire agricole, qui va bien au‑delà de l'agriculture; elle englobe aussi la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques et les affaires. Grâce à cette contribution et à la collaboration à l'échelle du secteur, nous pourrons rejoindre plus de jeunes Canadiens que jamais auparavant afin de raconter cette importante histoire et de susciter une passion pour l'apprentissage de l'agriculture et de l'alimentation. »

- Johanne Ross, directrice générale, Agriculture en classe Canada

Agriculture en classe Canada (ACC) est un organisme de bienfaisance national qui collabore avec ses neuf membres provinciaux d'un bout à l'autre du pays pour offrir des ressources, des initiatives et des programmes équilibrés, précis et actuels qui sont liés au secteur de l'agroalimentaire et fondés sur la science.

Les fonds du programme Agri‑compétitivité appuient les activités dirigées par le secteur qui ciblent les pratiques exemplaires de l'industrie, qui renforcent la capacité du secteur, qui améliorent la gestion des entreprises agricoles, les outils et les renseignements sur la sécurité à la ferme et qui accroissent la sensibilisation à l'agriculture.

Le programme Agri‑diversité prévoit offrir des contributions de contrepartie pour les activités qui aident à renforcer le secteur canadien de l'agriculture en l'aidant à mieux tirer parti du potentiel que représentent les jeunes, les peuples autochtones et les personnes handicapées.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui renforce le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire en l'aidant à innover, à croître et à prospérer de façon continue.

