OTTAWA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le secteur horticole du Canada contribue de façon importante à la vie des Canadiens et des Canadiennes en assurant la stabilité et la solidité de notre approvisionnement alimentaire, tout en favorisant la croissance économique et en protégeant l'environnement. Afin de soutenir un avenir durable, le gouvernement du Canada aide à promouvoir et à élargir le vibrant secteur canadien de l'horticulture ornementale.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de près de 1,5 million de dollars pour deux projets de l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) afin d'aider à saisir les possibilités d'expansion des marchés et des exportations.

Cette annonce coïncide avec le lancement de l'Année du jardin 2022 du Conseil canadien du jardin, qui célèbre et met en valeur le secteur de l'horticulture et le riche patrimoine jardinier du Canada. L'année 2022 est le centenaire du secteur de l'horticulture ornementale au Canada, marqué par le 100e anniversaire de l'ACPP.

Un financement pouvant atteindre 1,36 million de dollars au titre du programme Agri-marketing contribuera aux efforts de l'ACPP visant à augmenter le pourcentage de la part du marché intérieur des produits de pépinières et à accroître les exportations internationales vers les pays ciblés. Les fonds appuieront les initiatives promotionnelles, y compris les activités de marketing liées à l'Année du jardin, ainsi que les missions commerciales au Canada et à l'étranger, la prestation de formation technique, la participation aux salons professionnels, les études de marché et la défense des intérêts commerciaux.

Un financement supplémentaire de 111 309 $ par l'intermédiaire du programme Agri-assurance aidera l'ACPP à moderniser le programme Plantes saines et permettra aux producteurs canadiens de garantir aux clients nationaux et internationaux que les plantes qu'ils vendent sont exemptes de parasites et de maladies.

Le gouvernement du Canada est résolu à contribuer au renforcement, à la diversification et à la croissance des marchés pour l'industrie canadienne des pépinières et de l'aménagement paysager, par l'intermédiaire des programmes du Partenariat canadien pour l'agriculture, qui contribuent à renforcer le secteur agricole canadien.

Citations

« L'horticulture ornementale est le plus grand secteur de l'industrie horticole canadienne. Cet investissement aidera l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes à développer davantage son marché et augmenter ses exportations, ce qui aura un impact sur la croissance d'entreprises locales. Félicitations à l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes qui célèbre ses 100 ans, et j'attends avec impatience de voir les retombées positives des activités de l'Année du jardin dans les communautés de partout au Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'incidence des plantes horticoles ornementales sur la capacité des sociétés à s'adapter aux changements climatiques et à fournir des environnements sains n'a jamais été aussi bien comprise. Les investissements de l'industrie et du gouvernement assureront aux Canadiens que nous sommes déterminés à faire une différence dans leur vie. En assurant un secteur horticole dynamique et progressiste qui élargit ses marchés nationaux et internationaux, nous faisons preuve de respect envers notre planète et ses habitants. L'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP), en partenariat avec AAC, est profondément engagée dans l'expansion des marchés pour notre secteur horticole. »

- Anthony O'Neill, président, Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes

Faits en bref

L'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) est une fédération nationale sans but lucratif qui regroupe neuf associations provinciales de l'aménagement paysager et de l'horticulture représentant plus de 4 200 membres, dont des milliers d'entreprises locales qui cultivent, vendent, mettent au point, installent et entretiennent des plantes et d'autres éléments paysagers.

Le programme Agri-marketing, qui s'inscrit dans le Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations à l'étranger, et à saisir des débouchés sur le marché par le biais d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et producteurs canadiens et qui misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé.

comme producteur d'aliments de grande qualité et sans danger pour la santé. Le financement annoncé aujourd'hui au titre d'Agri-marketing se fonde sur un investissement antérieur d'Agri-marketing de plus de 1,1 million de dollars pour l'ACPP.

Le volet Associations nationales de l'industrie (ANI) du programme Agri-assurance finance des projets de portée nationale visant à aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils à l'appui des allégations sur la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Le secteur de l'horticulture ornementale compte pour la plus grande part de l'industrie horticole du Canada . Il a généré des ventes à la ferme de 2,54 milliards de dollars en 2020, incluant les reventes par les producteurs.

