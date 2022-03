Promouvoir le vélo comme exercice régulier pour améliorer la santé et le bien-être général des nouveaux arrivants

VANCOUVER, BC, le 21 mars 2022 /CNW/ - Agence de la santé publique du Canada

Selon des études, la plupart des immigrants adultes qui s'établissent au Canada ont tendance à voir leur santé se détériorer après leur arrivée. Ce changement est dû à une diminution des niveaux d'activité physique, à une mauvaise alimentation, au stress et à l'isolement social, des facteurs qui peuvent prédisposer les immigrants aux maladies chroniques.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, en C. - B., a annoncé un investissement de plus de 970 000 $ pour financer un projet visant à favoriser l'activité physique et de saines habitudes de vie chez les immigrants de trois villes. Le projet mise sur des approches novatrices et intégrées pour promouvoir un mode de vie sain et s'attaquer aux facteurs de risque communs des maladies chroniques.

L'Immigrant Services Society of British Columbia utilisera ce financement pour soutenir le « Newcomer Bike Mentorship Program », un programme de mentorat visant à aider les nouveaux arrivants à faire du vélo un mode de transport courant pendant leur processus d'établissement. Dans le cadre du projet, les immigrants et les réfugiés seront jumelés avec des pros du vélo locaux qui leur fourniront du soutien, des ressources et des idées d'activités et organiseront des activités de groupe.

Grâce à ce programme de mentorat, les nouveaux arrivants à Vancouver, Toronto et Halifax pourront se familiariser avec les pistes cyclables, les règles et la culture de leur ville tout en faisant de l'activité physique. Ils découvriront par le fait même les bienfaits de la pratique régulière du vélo pour la santé et la prévention des maladies chroniques tout au long de la vie.

Citation

« Les nouveaux arrivants contribuent à rendre notre pays plus fort. Si nous voulons favoriser leur santé à long terme, nous devons nous assurer qu'ils conservent des comportements sains après leur arrivée. Le cyclisme urbain se développe rapidement dans de nombreuses villes canadiennes et fait du vélo un mode de transport sûr, abordable et pratique et un excellent moyen de rester actif. Grâce aux mentors, les nouveaux arrivants découvriront leur nouvelle collectivité et adopteront des comportements sains qui contribueront à réduire leur risque de souffrir de maladies chroniques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Chaque année, des milliers d'immigrants choisissent de faire du Canada leur demeure pour la vie. Ce programme aidera les nouveaux arrivants à demeurer actifs tandis qu'ils s'installent au Canada, tout en incorporant de l'exercice à leur routine, et en approfondissant leurs connaissances sur les bienfaits du cyclisme qui auront un impact sur leur santé pour la vie. »

Taleeb Noormohamed

Député de Vancouver Granville, C. -B.

« La Immigrant Services Society of British Columbia est très reconnaissante de pouvoir mener le programme pluriannuel "Newcomer Bike Mentorship Program", programme unique qui réunit les agences desservant les immigrants et les communautés locales de cyclistes et de bénévoles à Halifax, à Toronto et à Vancouver, ainsi que les nouveaux arrivants au Canada, pour leur permettre d'explorer et en apprendre davantage à mesure qu'ils s'installent, sur le cyclisme, les vélos, la promotion de santé, et comment vivre en santé. »

Jonathan Oldman

Chef de la direction, Immigrant Services Society of British Columbia

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est attribué par l'entremise du programme Partenariats plurisectoriels (PP) de l'Agence de la santé publique du Canada , qui a investi 20 millions de dollars par année depuis 2013 dans des projets novateurs partout au pays visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables communs, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Le programme PP est maintenant connu sous le nom de Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.

, qui a investi 20 millions de dollars par année depuis 2013 dans des projets novateurs partout au pays visant à réduire le risque de maladies chroniques chez les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables communs, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Le programme PP est maintenant connu sous le nom de Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés. L'Immigrant Services Society of British Columbia a pour mission d'aider les immigrants à se construire un avenir au Canada en leur offrant des services éducatifs et d'aide à l'établissement et à l'emploi, en établissant des partenariats avec des collectivités locales et en favorisant l'équité et l'intégration dans la collectivité.

a pour mission d'aider les immigrants à se construire un avenir au en leur offrant des services éducatifs et d'aide à l'établissement et à l'emploi, en établissant des partenariats avec des collectivités locales et en favorisant l'équité et l'intégration dans la collectivité. Le transport actif consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d'un endroit à un autre. Cela comprend la marche, le vélo, la course et la raquette.

Liens connexes

Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques

Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés

Favoriser l'activité physique par le transport actif

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias: Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709