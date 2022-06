Le financement de CanNor soutient cinq projets dirigés par des Autochtones dans les T.N.-O.

YELLOWKNIFE, NT, le 17 juin 2022 /CNW/ - L'une des clés de la reprise économique du Canada consiste à soutenir les entreprises locales qui se remettent des effets de la pandémie afin qu'elles puissent mieux servir leurs collectivités et stimuler la croissance économique. Les entreprises, les organisations et les collectivités autochtones du Nord et de l'Arctique ont relevé d'importants défis au cours de la pandémie et jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la reprise économique et dans la réalisation des objectifs de développement économique à long terme dans les territoires.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé un investissement combiné de plus de 550 000 $ de CanNor, pour soutenir cinq projets uniques qui aident les entreprises autochtones des Territoires du Nord-Ouest à se rétablir, à se diversifier, à innover et à se développer.

Le gouvernement du Canada continue de s'assurer que les entreprises détenues et gérées par des Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest soient viables et que les collectivités dans lesquelles elles sont exploitées bénéficient de leur succès. CanNor soutient les territoires par le biais de sa gamme complète de programmes réguliers de développement économique et aide à positionner l'économie des T.N.-O. pour la croissance.

Cet investissement permettra de soutenir les entreprises, les collectivités et les organisations autochtones des T.N.-O. en augmentant leur capacité à profiter des occasions économiques de secteurs économiques diversifiés. Les principales activités des projets comprennent le développement d'infrastructures favorisant la sécurité alimentaire, l'expansion commerciale, la planification stratégique, l'établissement d'un fonds de fiducie d'investissement communautaire et la recherche de moyens de déterminer le potentiel économique supplémentaire à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Ces projets menés par des entreprises et des organisations autochtones communautaires fournissent des flux de revenus essentiels nécessaires à la création de bons emplois dans les collectivités et à un avenir plus prospère pour les habitants du Nord.

Le gouvernement du Canada continue à travailler avec les partenaires, organisations, entreprises et collectivités autochtones pour développer l'économie du Nord et de l'Arctique.

Citations

« Les communautés du Nord et de l'Arctique ont des besoins différents d'autres endroits du Canada, y compris en termes d'infrastructures, de sécurité alimentaire et de possibilités économiques. Notre gouvernement reconnait ces défis et travaille directement avec les partenaires, organisations et entreprises autochtones pour continuer son soutien aux projets qui augmentent la formation et le renforcement des capacités, développent l'infrastructure, étendent les opérations et soutiennent la sécurité alimentaire et l'abordabilité des aliments. Nous travaillions aux côtés des entreprises et des organisations autochtones, selon leurs priorités locales, pour saisir les occasions, créer des emplois et faire croître l'économie de tous les habitants du Nord. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre de CanNor

« L'annonce d'aujourd'hui soutient le potentiel économique des entrepreneurs autochtones et la viabilité des entreprises. Le financement de ces projets aide les entreprises locales et les organisations autochtones à bénéficier d'occasions économiques clés, tout en soutenant la formation et le renforcement des compétences, les bons emplois, les collectivités fortes et une économie plus inclusive et plus robuste dans les T.N-.O. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Travailler avec CanNor est un plaisir, nous apprécions leur engagement à soutenir les entrepreneurs autochtones locaux. »

- Don Morin, propriétaire de Morin's Fisheries

« C'est avec plaisir que la Première nation de Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ collabore avec CanNor pour mener à bien son projet hydroponique et son projet de fonds fiduciaire. Le soutien financier apporté par CanNor à notre communauté nous aide à atteindre nos objectifs en matière de sécurité alimentaire et de prospérité pour les générations à venir. Il nous tarde de poursuivre notre relation avec CanNor dans ces projets ainsi que dans d'autres dossiers. »

- Chef Kele Antoine, Première nation de Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́

